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Бизнесмен Эбралидзе задержан в России по делу о растрате
Бизнесмен Эбралидзе задержан в России по делу о растрате
Местные СМИ сообщают, что одновременно с задержанием начались обыски в нескольких его квартирах и офисах 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T13:23+0400
2021-11-25T13:23+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Служба экономической безопасности ФСБ Санкт-Петербурга задержала известного предпринимателяи мецената Александра Эбралидзе в рамках расследования дела о растрате, сообщает РИА Новости."Предприниматель задержан в рамках дела по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата - ред.)", - сказал агентству источник.Как сообщают местные СМИ, дело было возбуждено после пропажи около трех миллиардов рублей из кассы "Констанс Банка" в 2016 году, основным владельцем которого был Эбралидзе. Тогда Александр Эбралидзе сам обратился в правоохранительные органы с просьбой найти неизвестных расхитителей. После проверки лицензия банка была отозвана.Эбралидзе известен как основатель компании "Талион", занимался переоборудованием зданий в центре Петербурга. Также основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии", объединяющий грузин, проживающих за пределами исторической родины. В 2009 году на Международной конференции народов Грузии в Сочи он заявил о намерении участвовать в выборах президента Грузии.Кроме того, Эбралидзе стал одним из трех учредителей Санкт-Петербургской юридической академии. Он является спонсором гуманитарных проектов, в частности установки в центре Петербурга памятника герою Отечественной войны 1812 года князю Петру Багратиону. В 2006 году Эбралидзе подарил Государственному Эрмитажу две уникальные работы русских резчиков первой четверти XIX века.
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происшествия, россия, новости, санкт-петербург

Бизнесмен Эбралидзе задержан в России по делу о растрате

13:23 25.11.2021
© photo: Sputnik / Alexey DanichevБизнесмен Александр Эбралидзе
Бизнесмен Александр Эбралидзе - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© photo: Sputnik / Alexey Danichev
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Местные СМИ сообщают, что одновременно с задержанием начались обыски в нескольких его квартирах и офисах
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Служба экономической безопасности ФСБ Санкт-Петербурга задержала известного предпринимателяи мецената Александра Эбралидзе в рамках расследования дела о растрате, сообщает РИА Новости.
"Предприниматель задержан в рамках дела по статье 160 УК РФ (Присвоение или растрата - ред.)", - сказал агентству источник.
Как сообщают местные СМИ, дело было возбуждено после пропажи около трех миллиардов рублей из кассы "Констанс Банка" в 2016 году, основным владельцем которого был Эбралидзе. Тогда Александр Эбралидзе сам обратился в правоохранительные органы с просьбой найти неизвестных расхитителей. После проверки лицензия банка была отозвана.
Эбралидзе известен как основатель компании "Талион", занимался переоборудованием зданий в центре Петербурга. Также основал и возглавил "Всемирный конгресс народов Грузии", объединяющий грузин, проживающих за пределами исторической родины. В 2009 году на Международной конференции народов Грузии в Сочи он заявил о намерении участвовать в выборах президента Грузии.
Кроме того, Эбралидзе стал одним из трех учредителей Санкт-Петербургской юридической академии. Он является спонсором гуманитарных проектов, в частности установки в центре Петербурга памятника герою Отечественной войны 1812 года князю Петру Багратиону. В 2006 году Эбралидзе подарил Государственному Эрмитажу две уникальные работы русских резчиков первой четверти XIX века.
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