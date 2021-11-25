https://sputnik-georgia.ru/20211125/draki-i-rugan-kak-v-batumi-rassmatrivali-byudzhet-goroda-na-2022-god-262373922.html

Драки и ругань: как в Батуми рассматривали бюджет города на 2022 год

Драки и ругань: как в Батуми рассматривали бюджет города на 2022 год

Новоизбранные депутаты от "Единого нацдвижения" считают, что рассмотрение бюджет без их участия незаконно 25.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Оппозиционные депутаты затеяли драку во время заседания бюро городского собрания (сакребуло) Батуми.Ситуация накалилась после того, как в здание сакребуло, где заседали депутаты большинства пока еще действующего созыва, вошли новоизбранные депутаты от оппозиционной партии "Единое национальное движение".Депутаты правящей партии собрались для рассмотрения первичного варианта бюджета города на 2022 год.По словам новоизбранных депутатов от "Единого национального движения", решение "Грузинской мечты" незаконно и они не имеют права рассматривать бюджет без их участия.Один из оппозиционеров, Мирдат Катамадзе, в знак протеста разорвал лист с повесткой дня и взобрался на стол. Противостояние завершилось после того, как полицейские вывели оппозиционных депутатов из здания.Выборы с сакребуло Батуми состоялись 2 октября. После смерти депутата от "Единого национального движения" Нугзара Путкарадзе в батумском сакребуло у "Нацдвижения" остается 14 депутатов. Правящая партия получила 16 мест, партия экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" - три, "Лело для Грузии" - одно. Один из избранных депутатов партии "Для Грузии" покинул ее и присоединился к "Грузинской мечте". В результате, у правящей партии и оппозиции по 17 мест в сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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