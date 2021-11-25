https://sputnik-georgia.ru/20211125/galatasaray--marsel-prognoz-na-match-ligi-evropy-uefa-262338450.html

"Галатасарай" – "Марсель": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

"Галатасарай" – "Марсель": прогноз на матч Лиги Европы УЕФА

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на матч Лиги Европы УЕФА между клубами "Галатасарай" и "Марсель" 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T09:36+0400

2021-11-25T09:36+0400

2021-11-25T09:36+0400

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После четырех туров групповой стадии Лиги Европы УЕФА стамбульский "Галатасарай" неожиданно для многих специалистов возглавляет квартет "Е". Ближайшего преследователя – римский "Лацио"– турецкий клуб опережает на три очка. Свой заключительный домашний матч в группе "львы" проведут против "Марселя".В нынешнем розыгрыше турнира "Галатасарай" не потерпел ни одного поражения, одержав две победы и поделив очки с "Локомотивом" (1:1) и "Марселем" (0:0). Правда, удачная игра в Европе сказывается на выступлении команды Терима в национальном первенстве. В "Суперлиге" стамбульский клуб выиграл только один матч из последних четырех.Что касается "Марселя", то беспроигрышная серия "провансальцев" длится уже семь матчей. Но есть один нюанс – в пяти из этих встреч подопечные Сампаоли поделили очки с соперниками. Кстати, три игры завершились со счетом 0:0, что не вяжется с атакующим потенциалом клуба.Стоит также отметить, что в последнем туре чемпионата Франции "Марсель" не доиграл встречу против "Лиона". Матч был остановлен на второй минуте из-за того, что в Димитри Пайе угодили бутылкой, после чего на трибунах начались беспорядки. Одним словом, футболисты "Марселя" сэкономили физические силы, но эмоциональный фон оставляет желать лучшего.В предстоящей игре букмекеры небольшое предпочтение отдают гостям. Победа "Марселя" оценивается коэффициентом 2,46 (против 2,9 у "Галатасарая").Исходя из турнирного положения в группе "Марсель", конечно же, будет более мотивирован. Идеальный вариант для французов – это победа. Хозяева же, думаю, не будут возражать против ничейного исхода. Гости должны, просто обязаны, искать счастья у чужих ворот, а футболисты "Галатасарая" будут этому всячески противиться. Почти уверен, что в матче будет много тактических фолов со стороны хозяев, дабы разорвать игру на эпизоды. Поэтому предположу, что хотя бы 12 раз турецкие футболисты правила нарушат.Ставка: "Галатасарай" совершит больше 11.5 фолов за 2,05.

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