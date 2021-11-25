https://sputnik-georgia.ru/20211125/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-my-dolzhny-vyigrat-oba-matcha-262352593.html

Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: мы должны выиграть оба матча

Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: мы должны выиграть оба матча

Квалификацию ЧМ-2023 сборная Грузии начнет матчем против Украины, после грузинская команда сыграет с испанцами 25.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос посетовал на отсутствие в команде некоторых травмированных игроков, но при этом подчеркнул, что его подопечным необходимо выиграть оба стартовых матча квалификации ЧМ-2023.Квалификацию ЧМ-2023 сборная Грузии начнет домашним матчем против Украины, который состоится 26 ноября в тбилисском "Дворце спорта" и начнется в 19:00 по местному времени. В этот же день грузинская команда чартерным рейсом отправится в Испанию, где 29 числа сыграет с испанцами."Мы активно ведем подготовку к двум матчам квалификации ЧМ-2023. К сожалению, из-за травмы нам не смогут помочь Дуда Санадзе и Георгий Цинцадзе. Очень надеюсь, что к следующим матчам они уже восстановятся и будут с нами. Нас ожидают очень непростые игры, но мы должны сделать все возможное, чтобы добиться максимального результата. Отборочный турнир не ограничивается только этими двумя матчами, но начать квалификацию мы должны с двух побед", - приводит слова Зуроса пресс-служба федерации баскетбола Грузии (ФБГ).При этом греческий специалист отметил важность того, что домашний матч против Украины, который состоится в тбилисском "Дворце спорта", пройдет при поддержке болельщиков:"Просто отлично, что матч с Украиной пройдет при болельщиках. Их поддержка очень важна для нас и станет дополнительной мотивацией для достижения необходимого результата", - сказал Зурос.Прокомментировал предстоящую игру и центровой сборной Грузии и испанского "Тенерифе" Георгий Шермадини:"К сожалению, последний матч против Украины, который состоялся на чемпионате Европы, мы проиграли (81:88). У них правда отличная команда и много высокорослых игроков. Но на игру с Украиной к нам присоединится Торнике Шенгелия, и мы сделаем все от нас зависящее, чтобы победить".Помимо Испании и Украины соперником сборной Грузии в отборочной группе "G" будет и Северная Македония. В следующий отборочный этап ЧМ-2023 выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.Чемпионат мира по баскетболу 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах, с 25 августа по 10 сентября. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, георгий шермадини, торнике шенгелия, баскетбол