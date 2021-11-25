https://sputnik-georgia.ru/20211125/goroskop-na-segodnya-26-noyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262339708.html

Гороскоп на сегодня 26 ноября 2021 по знакам зодиака

Гороскоп на сегодня 26 ноября 2021 по знакам зодиака

Астрологический прогноз на пятницу, 26 ноября, рассказывает, кто из знаков зодиака получит шанс от звезд изменить свою судьбу, а кого предостерегают от участия... 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T09:52+0400

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2021-11-25T09:52+0400

гороскоп

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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 26 ноября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.Овны 26 ноября добьются успеха в деле, которое, казалось бы, было им не по силам. Благодарить нужно ваши организаторские способности, благодаря которым удается собрать крепкий коллектив и управлять им. Не стоит стараться привлечь внимание противоположного пола – все будет напрасно, а себя только поставите в глупое положение.У Тельцов 26 ноября благоприятный день для общения, вероятны интересные встречи. Появится возможность пообщаться с людьми, по которым вы скучали. Тельцы смогут решить и рабочие вопросы, хорошо складываются рабочие поездки, где можно будет пообщаться с потенциальными клиентами. В романтических отношениях возможны перемены к лучшему.У Близнецов на протяжении всего дня 26 ноября будут происходить мелкие стычки как по работе, так и в семье. Однако, постарайтесь винить не только людей вокруг, но и к себе присмотреться, своему поведению. Возможны какие-то неожиданные приглашения и предложения.Раки 26 ноября будут находиться в хорошем расположении духа. Однако Раки могут встретить старых знакомых, и не совсем приятных вам, но не стоит расстраиваться по пустякам. Немного романтики и возможность проявить эмоции пойдут вам на пользу. Вы можете работать в своем обычном темпе и никуда не торопиться.У Львов 26 ноября намечаются небольшие успехи на работе. Но маленькие победы могут омрачиться серьезными проблемами. Конфликты возможны в семье на финансовой почве. Поэтому ваше настроение объясняется влиянием негативных тенденций. Звезды рекомендуют провести вечер вне дома: в театре, в гостях у друзей.Благоприятный день для контактов и творческих встреч намечается у Дев 26 ноября. В результате общения у представителей знака улучшится творческий и жизненный потенциал. Что касается финансов, то поступления пока задерживаются. Стоит уделить внимание своему здоровью.Весов 26 ноября день порадует тем, что можно будет отложить решение вопросов, которыми заниматься не хочется, и сосредоточить внимание на приятных и интересных делах. Возможно, вы получите сумму денег, но не торопитесь тратить все сразу, лучше решите, куда ее инвестировать.У Скорпионов 26 ноября противоречивый и двойственный день. В первой половине дня может состояться разговор с людьми, от которых вы зависите, и последствия могут быть неожиданными. Важные дела лучше перенести на вторую половину дня, это принесет большего спокойствия.Представителям знака Стрелец 26 ноября лучше не рисковать в вопросах карьеры. Может возникнуть необходимость в незначительных тратах. Избежать этого не получится, так как дело может касаться либо вас, либо членов вашей семьи.Козерогам 26 ноября было бы хорошо выбраться на природу в кругу семьи, если есть такая возможность. Вероятно, эта поездка принесет всем радость, чувство семейный сплоченности. Козерогам необходим отдых или хотя бы не увеличивать объем работы. Финансовое положение не изменится.У Водолеев 26 ноября многое получится хорошо, на этот день можно планировать важные и срочные дела. Справиться с ними удастся неожиданно легко и быстро. Вероятные подарки и приятные сюрпризы. Появится возможность поговорить с близкими, рассказать, что у вас на душе.У Рыб 26 ноября день спланирован – есть четкий план того, что и как делать на работе, как потратить средства. Не стоит отступать от своего распорядка дня. Воспользуйтесь шансом и измените то, что вам не подходит! Это пойдет вам на пользу. Старайтесь сдерживать свои эмоции, чтобы избежать негативных последствий.Материал подготовлен на основе открытых источников

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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