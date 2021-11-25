https://sputnik-georgia.ru/20211125/gruziya-i-yuzhnaya-koreya-obsudili-plany-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-262375191.html

Грузия и Южная Корея обсудили планы экономического сотрудничества

Грузия и Южная Корея обсудили планы экономического сотрудничества

Стороны уделили особое внимание развитию охраняемых территорий в Грузии и экспорту местной продукции в Корею 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T21:22+0400

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2021-11-25T21:22+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Укрепление торгово-экономического и экологического сотрудничества между Грузией и Кореей пойдет на пользу обеим странам, заявила заместитель министра окружающей среды и сельского хозяйства Нино Тандилашвили.Тандилашвили вместе с другим заместителем главы Минсельхоза Грузии Отаром Шамугия провели встречу с членами делегации Комитета по северному экономическому сотрудничеству при президенте Республики Корея во главе с председателем Комитета Чонга Су Пака.На встрече особое внимание уделили развитию охраняемых территорий и экспорту грузинской продукции в Корею, в том числе грузинского вина. В текущем году в Корею было экспортировано 90 тысяч бутылок.Глава делегации Кореи проинформировал грузинскую сторону о новой северной политике Кореи и политике "Зеленого соглашения". На переговорах обсуждались вопросы углубления сотрудничества между национальными парками двух стран и будущие проекты."В следующем году будет отмечаться 30-летие дипломатического сотрудничества между Грузией и Кореей. Я убежден, что есть большой потенциал для углубления экономического и торгового сотрудничества между нашими странами, а также в области окружающей среды", - сказал Чонг Су Пак.Грузия и Корея поддерживают дипломатические отношения с 1992 года и сотрудничают в сфере экономики, туризма и торговли.В настоящее время Грузия и Корея ведут переговоры по соглашению о Свободной торговле и проекту Соглашения о поддержке и защите инвестиций между странами.Согласно статистике, первые инвестиции из Кореи в Грузию были сделаны в 1997 году, с тех пор включая 2020 год общий объем инвестиций составил 204,32 миллиона долларов. В том числе в 2016-2020 годах – 123,79 миллиона долларов.По данным Национальной службы статистики, товарооборот между странами в январе-октябре текущего года составил 65,8 миллиона долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210205/Gruziya-i-Yuzhnaya-Koreya-podpisali-soglashenie-o-vozdushnom-soobschenii-250805306.html

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экономика, новости, грузия, южная корея, министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии