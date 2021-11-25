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https://sputnik-georgia.ru/20211125/ischem-moloduyu-s-priyatnoy-vneshnostyu--inspektsiya-truda-vyyavila-fakty-diskriminatsii-v-gruzii-262326963.html
"Ищем молодую с приятной внешностью"- инспекция труда выявила факты дискриминации в Грузии
"Ищем молодую с приятной внешностью"- инспекция труда выявила факты дискриминации в Грузии
Грузинские работодатели в своих вакансиях часто подчеркивают пол, возраст и внешность будущего работника 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T08:02+0400
2021-11-25T08:02+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Инспекция труда Грузии в текущем году выявила 15 фактов дискриминации, говорится в сообщении на сайте ведомства.Инспекция труда как по собственной инициативе, так и на основе обращения изучила 100 опубликованных заявлений и установила, что со стороны работодателей имела место дискриминация в отношении соискателей работы по признакам возраста, пола и внешности.К примеру, такими нарушениями являлись:Что касается преследования сотрудников на рабочем месте, то Инспекция труда установила, что проступки работодателя в ряде случаев были направлены на создание унизительной, оскорбительной и унижающей достоинство среды.В результате изучения указанных обстоятельств до 15 организаций были предупреждены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, трудоустройство

"Ищем молодую с приятной внешностью"- инспекция труда выявила факты дискриминации в Грузии

08:02 25.11.2021
© photo: Sputnik / Nina Zotina / Перейти в фотобанкПродажа одежды в магазине. Молодая продавщица показывает товар
Продажа одежды в магазине. Молодая продавщица показывает товар - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© photo: Sputnik / Nina Zotina
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Грузинские работодатели в своих вакансиях часто подчеркивают пол, возраст и внешность будущего работника
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Инспекция труда Грузии в текущем году выявила 15 фактов дискриминации, говорится в сообщении на сайте ведомства.
Инспекция труда как по собственной инициативе, так и на основе обращения изучила 100 опубликованных заявлений и установила, что со стороны работодателей имела место дискриминация в отношении соискателей работы по признакам возраста, пола и внешности.
К примеру, такими нарушениями являлись:
На позицию консультанта по продажам рассматривается кандидатура "женского пола с приятной внешностью".
На вакансию работника на кухне – "представитель женского пола в возрасте 18-50 лет"
"Вакансия не распространяется на претендентов с избыточным весом, поскольку они не смогут предоставить качественный сервис потребителям"
Требуется девушка-консультант по продажам от 18 до 30 лет
Что касается преследования сотрудников на рабочем месте, то Инспекция труда установила, что проступки работодателя в ряде случаев были направлены на создание унизительной, оскорбительной и унижающей достоинство среды.
В результате изучения указанных обстоятельств до 15 организаций были предупреждены.
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