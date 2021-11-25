https://sputnik-georgia.ru/20211125/ischem-moloduyu-s-priyatnoy-vneshnostyu--inspektsiya-truda-vyyavila-fakty-diskriminatsii-v-gruzii-262326963.html

"Ищем молодую с приятной внешностью"- инспекция труда выявила факты дискриминации в Грузии

"Ищем молодую с приятной внешностью"- инспекция труда выявила факты дискриминации в Грузии

Грузинские работодатели в своих вакансиях часто подчеркивают пол, возраст и внешность будущего работника 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T08:02+0400

2021-11-25T08:02+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Инспекция труда Грузии в текущем году выявила 15 фактов дискриминации, говорится в сообщении на сайте ведомства.Инспекция труда как по собственной инициативе, так и на основе обращения изучила 100 опубликованных заявлений и установила, что со стороны работодателей имела место дискриминация в отношении соискателей работы по признакам возраста, пола и внешности.К примеру, такими нарушениями являлись:Что касается преследования сотрудников на рабочем месте, то Инспекция труда установила, что проступки работодателя в ряде случаев были направлены на создание унизительной, оскорбительной и унижающей достоинство среды.В результате изучения указанных обстоятельств до 15 организаций были предупреждены.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, трудоустройство