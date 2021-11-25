https://sputnik-georgia.ru/20211125/kommunikatsionnaya-komissiya-oshtrafovala-tri-gruzinskikh-telekanala-262377272.html

Коммуникационная комиссия оштрафовала три грузинских телеканала

Коммуникационная комиссия оштрафовала три грузинских телеканала

Оштрафованными оказались как оппозиционный телеканал, так и две проправительственные телекомпании 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T22:36+0400

2021-11-25T22:36+0400

2021-11-25T22:50+0400

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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Национальная комиссия по коммуникациям оштрафовала три ведущих грузинских телеканала: "Мтавари архи", "Имеди" и "Маэстро", говорится на сайте регулятора.В частности, коммуникационная комиссия оштрафовала телеканал "Мтавари архи" на 112 тысяч лари за размещение политической рекламы не в предвыборный период.Речь идет о трех роликах, размещенных 17 и 18 ноября, изготовленных организацией "Сирцхвилия". Все три ролика касались освобождения экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, и комиссия по коммуникациям посчитала их политическими из-за содержания.Коммуникационная комиссия Грузии оштрафовала три телекомпании >>Так как за подобную рекламу телеканал был оштрафован в 2020 году, на этот раз штраф увеличился до размера в 1% от годового дохода и составил 112 тысяч лари.Также комиссия оштрафовала телекомпании "Имеди" и "Маэстро" на 2,5 тысячи лари каждую.В этом случае причиной штрафа стало неразмещение предвыборных дебатов в своем эфире во время предвыборной кампании к местным выборам.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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политика, новости, грузия, тв "маэстро", imedi – имеди грузинское онлайн тв, национальная комиссия по коммуникациям грузии