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Легенде Грузии нужно лечение

Легенде Грузии нужно лечение

Величественное и самое древнее дерево Грузии, хранящее вековые тайны, находится в городе Телави. Ему уже около тысячи лет. Это место издавна известно всем, его... 25.11.2021, Sputnik Грузия

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Высота телавского платана 46 метров, окружность ствола составляет 12 метров. Но сегодня гигант заболел и специалисты бьют тревогу. Еще у основания дерева появилось огромное дупло более метра в глубину, куда можно даже зайти. Внутри люди как-то обнаружили четверых бездомных щенят.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Для спасения платана скоро будет изучено состояние почвы вокруг дерева. Сам платан будет огорожен, так как многочисленные туристы постоянно наступают на корневую систему. По мнению специалистов, нужно также провести ультразвуковую диагностику древесины, но для этого необходимо серьезное финансирование.Платан вырос неподалеку от места, где сегодня находится крепость Батонис цихе ("Крепость Господина"), резиденция кахетинских царей VII-XVIII вв. Он помнит вторжения Джелал ад-Дина, шаха Аббаса, Ага Мохаммед-хана, аварского правителя Умма-хана. При нем писались печальные страницы истории Грузии, когда сотни тысяч жителей Кахетинского царства переселяли в Персию.Согласно одному из преданий, платан был посажен еще царем Парнавазом, когда тот отвоевал Кахетию у албанцев. Об иберийском платане (Platanus Ibericius) встречаются сведения у римлян. О великом дереве в своих трудах по географии упоминал греческий географ Страбон, отмечавший, что в Иберийском царстве обособленно стоит платан, имеющий особое значение для местного населения.Шах Аббас I во время вторжений в Грузию, практически уничтожив весь Телави, не решился сжечь или срубить платан, так как знал, что грузины считают это место священным. Упоминания о платане встречаются в исторической хронике "Правление царя Кахетии Теймураза".

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