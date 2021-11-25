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National Geographic рассказал о первобытных людях Мзии и Зезве, найденных в Грузии
National Geographic рассказал о первобытных людях Мзии и Зезве, найденных в Грузии
В Дманиси нашли останки первых представителей человеческого рода в 1991 году 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T08:31+0400
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Научный журнал National Geographic в ноябрьском номере под названием "Затерянные города, древние гробницы: 100 открытий, изменивших мир" указал и археологическую находку в грузинском городе Дманиси.Авторы National Geographic собрали истории со ста ключевых экспедиций, рассказанные археологами и исследователями. Все истории подробно описаны и иллюстрированы.В статье упоминались два образца Грузинского национального музея, найденных на территории Дманиси, – останки первых представителей человеческого рода, которым дали имена Мзия и Зезва. Престижное издание подчеркнуло значение экспедиции 1991 года, в которой рассказывается, как гоминиды покинули Африку, а затем перебрались в Европу.В Дманиси нашли останки первых представителей человеческого рода в 1991 году. Доказано, что останкам около 1,8 миллиона лет. Древним людям дали имена Зезва и Мзия.Уникальные находки в Дманиси изменили представление об истории человечества и взгляд на эволюцию человека. Результаты исследования памятника Дманиси вызвали широкий резонанс среди международных научных кругов.При более детальном изучении этих находок ученные доказали, что гоминиды эволюционировали в человека прямоходящего, или как его еще называют Homo erectus, не на территории Африки, как это считалось ранее, а на территории Евразии. Ученные назвали их Homo Georgikus.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, европа, наука, national geographic

National Geographic рассказал о первобытных людях Мзии и Зезве, найденных в Грузии

08:31 25.11.2021 (обновлено: 10:02 25.11.2021)
© Sputnik / Levan AvlabreliМзия и Зезва
Мзия и Зезва - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Levan Avlabreli
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В Дманиси нашли останки первых представителей человеческого рода в 1991 году
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Научный журнал National Geographic в ноябрьском номере под названием "Затерянные города, древние гробницы: 100 открытий, изменивших мир" указал и археологическую находку в грузинском городе Дманиси.
Авторы National Geographic собрали истории со ста ключевых экспедиций, рассказанные археологами и исследователями. Все истории подробно описаны и иллюстрированы.
В статье упоминались два образца Грузинского национального музея, найденных на территории Дманиси, – останки первых представителей человеческого рода, которым дали имена Мзия и Зезва. Престижное издание подчеркнуло значение экспедиции 1991 года, в которой рассказывается, как гоминиды покинули Африку, а затем перебрались в Европу.
Зезва и Мзия, реконструированная внешность древнейших людей
Зезва и Мзия, реконструированная внешность древнейших людей - Sputnik Грузия, 1920, 24.11.2021
Зезва и Мзия, реконструированная внешность древнейших людей
В Дманиси нашли останки первых представителей человеческого рода в 1991 году. Доказано, что останкам около 1,8 миллиона лет. Древним людям дали имена Зезва и Мзия.
Уникальные находки в Дманиси изменили представление об истории человечества и взгляд на эволюцию человека. Результаты исследования памятника Дманиси вызвали широкий резонанс среди международных научных кругов.
При более детальном изучении этих находок ученные доказали, что гоминиды эволюционировали в человека прямоходящего, или как его еще называют Homo erectus, не на территории Африки, как это считалось ранее, а на территории Евразии. Ученные назвали их Homo Georgikus.
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