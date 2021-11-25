https://sputnik-georgia.ru/20211125/opredelilis-finalisty-kubka-gruzii-po-futbolu-262349762.html

Определились финалисты Кубка Грузии по футболу

Определились финалисты Кубка Грузии по футболу

Финал нынешнего розыгрыша Кубка Грузии по футболу пройдет в Кутаиси, дата будет названа позже 25.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 25 ноя – Sputnik. "Самгурали" из Цхалтубо и тбилисский "Сабуртало" стали финалистами Кубка Грузии по футболу."Самгурали" в драматичном полуфинале обыграл "Шукуру" из Кобулети со счетом 3:2, а "Сабуртало" взял верх над лидером национального чемпионата – "Динамо" Батуми (2:1)."Самгурали" - дебютант высшей лиги чемпионата Грузии, но в финале Кубка страны клуб сыграет уже в третий раз и второй раз подряд. В прошлом году команда из Цхалтубо встречалась в решающем матче за трофей имени Давида Кипиани с "Гагра", но уступила в серии пенальти.Примечательно, что и первый свой финал в 1999 году "Самгурали" проиграл в серии послематчевых пенальти.Что касается "Сабуртало", то столичный клуб во второй раз в своей истории сыграет в финале Кубка Грузии. В 2019 году "Сабуртало" в решающем матче обыграл тбилисский "Локомотив" со счетом 3:1.Финал нынешнего розыгрыша Кубка Грузии по футболу пройдет в Кутаиси на стадионе имени Рамаза Шенгелия. Дата проведения матча будет определена позже.

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