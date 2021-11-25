Правительство Грузии присоединилось к кампании против насилия над женщинами

День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин начали отмечать ежегодно еще с 1981 года, а 17 декабря 1999 года Генеральной Ассамблей ООН 25 ноября День был объявлен международным. Генсекретарь ООН предложил всем международным организациям и правительствам разных стран проводить мероприятия, направленные на привлечение к проблеме жестокости и насилия в отношении женщин.

Причиной возникновения этого праздника стало событие в Доминиканской Республике, которое произошло в 1961 году, когда по приказу доминиканского диктатора зверски были убиты политические активистки, три родные сестры. С того времени белая ленточка стала символом сохранения материнства и борьбы против жестокости и насилия над женщинами.