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Правительство Грузии присоединилось к кампании против насилия над женщинами
Правительство Грузии присоединилось к кампании против насилия над женщинами
За девять месяцев 2021 года следственные органы Грузии зафиксировали 3,9 тысячи фактов семейного насилия 25.11.2021, Sputnik Грузия
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семейное насилие
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Правительство Грузии присоединилось к 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин, говорится в заявлении администрации правительства.Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается ежегодно с 25 ноября по 10 декабря включительно.В указанный период при координации секретариата администрации правительства Грузии по правам человека и активном сотрудничестве госведомств и гражданского сектора пройдут мероприятия с целью информирования различных слоев общества о действующих правовых механизмах и государственных сервисах.Семейное насилие – одно из самых распространенных в Грузии преступлений после воровства. Ежегодно к уголовной ответственности по этой статье привлекают около пяти тысяч человек.Согласно данным МВД Грузии, только за девять месяцев 2021 года сотрудники следственных органов зафиксировали около 3,9 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 71,1%.С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов.В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, семейное насилие

Правительство Грузии присоединилось к кампании против насилия над женщинами

20:24 25.11.2021 (обновлено: 20:38 25.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliСемейное насилие
Семейное насилие - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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За девять месяцев 2021 года следственные органы Грузии зафиксировали 3,9 тысячи фактов семейного насилия
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Правительство Грузии присоединилось к 16-дневной кампании против насилия в отношении женщин, говорится в заявлении администрации правительства.
Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин отмечается ежегодно с 25 ноября по 10 декабря включительно.
В указанный период при координации секретариата администрации правительства Грузии по правам человека и активном сотрудничестве госведомств и гражданского сектора пройдут мероприятия с целью информирования различных слоев общества о действующих правовых механизмах и государственных сервисах.
"Насилие в отношении женщин и девочек как грубое, скрытое и в то же время наиболее распространенное нарушение прав человека является одной из проблем для всего мира. Защита прав женщин и борьба с насилием являются приоритетом правительства Грузии, что находит отражение в прогрессе, достигнутом в различных областях", - отмечено в заявлении администрации правительства.
Семейное насилие – одно из самых распространенных в Грузии преступлений после воровства. Ежегодно к уголовной ответственности по этой статье привлекают около пяти тысяч человек.
Согласно данным МВД Грузии, только за девять месяцев 2021 года сотрудники следственных органов зафиксировали около 3,9 тысячи подобных преступлений. Раскрыть удалось 71,1%.
Домашнее насилие - Sputnik Грузия
История Дня борьбы с насилием против женщин

День борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин начали отмечать ежегодно еще с 1981 года, а 17 декабря 1999 года Генеральной Ассамблей ООН 25 ноября День был объявлен международным. Генсекретарь ООН предложил всем международным организациям и правительствам разных стран проводить мероприятия, направленные на привлечение к проблеме жестокости и насилия в отношении женщин.

Причиной возникновения этого праздника стало событие в Доминиканской Республике, которое произошло в 1961 году, когда по приказу доминиканского диктатора зверски были убиты политические активистки, три родные сестры. С того времени белая ленточка стала символом сохранения материнства и борьбы против жестокости и насилия над женщинами.

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С 2014 года семейное насилие вынесено в отдельную статью в Уголовном кодексе Грузии. Это является отягчающим обстоятельством при рассмотрении того или иного дела. Ужесточить законодательство власти Грузии решили после волны убийств на почве семейных конфликтов.
В 2014 году в результате семейных разборок погибли 14 человек.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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