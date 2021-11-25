https://sputnik-georgia.ru/20211125/rossiya-budet-podderzhivat-vzaimnoe-priznanie-sertifikatov-vaktsin---video-262376702.html

Россия будет поддерживать взаимное признание сертификатов вакцин - видео

Россия будет поддерживать взаимное признание сертификатов вакцин - видео

Россия будет договариваться с различными странами о взаимном признании сертификатов о вакцинировании против коронавируса. Подробнее - смотрите в видео 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T21:39+0400

2021-11-25T21:39+0400

2021-11-25T21:39+0400

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Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов вакцин. На очереди и другие страны, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Также Минздрав РФ регистрирует вакцину от коронавируса для детей старше 12 лет. Почему на Западе не торопятся сертифицировать "Спутник V"? Как политика и бизнес мешают победить пандемию? И что можно предпринять? Смотрите видео.

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россия, новости, в мире, венгрия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, ковид-паспорт, видео