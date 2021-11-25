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Россия будет поддерживать взаимное признание сертификатов вакцин - видео
Россия будет поддерживать взаимное признание сертификатов вакцин - видео
Россия будет договариваться с различными странами о взаимном признании сертификатов о вакцинировании против коронавируса. Подробнее - смотрите в видео 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T21:39+0400
2021-11-25T21:39+0400
2021-11-25T21:39+0400
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Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов вакцин. На очереди и другие страны, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров. Также Минздрав РФ регистрирует вакцину от коронавируса для детей старше 12 лет. Почему на Западе не торопятся сертифицировать "Спутник V"? Как политика и бизнес мешают победить пандемию? И что можно предпринять? Смотрите видео.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, новости, в мире, венгрия, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19, ограничения из-за коронавируса, ковид-паспорт, видео
Россия будет поддерживать взаимное признание сертификатов вакцин - видео
Россия будет договариваться с различными странами о взаимном признании сертификатов о вакцинировании против коронавируса. Подробнее - смотрите в видео
Россия и Венгрия договорились о взаимном признании сертификатов вакцин. На очереди и другие страны, сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.
Также Минздрав РФ регистрирует вакцину от коронавируса для детей старше 12 лет.
Почему на Западе не торопятся сертифицировать "Спутник V"? Как политика и бизнес мешают победить пандемию? И что можно предпринять? Смотрите видео.