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Смерть оппозиционного депутата: от властей Грузии требуют ответа - видео
Смерть оппозиционного депутата: от властей Грузии требуют ответа - видео
Акции протеста с требованием отставки председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе прошли в четверг в Тбилиси у офиса правящей партии "Грузинская мечта... 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T17:06+0400
2021-11-25T17:06+0400
2021-11-25T17:25+0400
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батуми
мультимедиа
тбилиси
акции протеста
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Гражданских активистов, сторонников движения "Сирцхвилиа" ("Стыдно") и "Дроа" ("Время пришло") на улицу вывела смерть мажоритарного депутата батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзара Путкарадзе.НА САЙТЕ 25 НОЯБРЯ _ НЕ СТАВИТЬ ДО 25 ДЕКАБРЯ Путкарадзе скончался на прошлой неделе. По словам члена "Единого национального движения" Георгия Киртадзе, его пытались подкупить представители власти за 100 тысяч долларов, чтобы заполучить большинство в совещательном органе. В правящей партии это категорически отрицают.Протестующие на акции в Тбилиси включили сирены. На месте обеих акций протеста была мобилизована полиция. На акции в Батуми собрались члены всех сакребуло (районных органов власти) Аджарии от "Единого нацдвижения". Они обратились к аккредитованным в Грузии дипломатам с просьбой изучить вопрос смерти Нугзара Путкарадзе.
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видео, батуми, мультимедиа, тбилиси, акции протеста, видео
Смерть оппозиционного депутата: от властей Грузии требуют ответа - видео
17:06 25.11.2021 (обновлено: 17:25 25.11.2021)
Акции протеста с требованием отставки председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе прошли в четверг в Тбилиси у офиса правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и в Батуми у Дома правительства Аджарии
Гражданских активистов, сторонников движения "Сирцхвилиа" ("Стыдно") и "Дроа" ("Время пришло") на улицу вывела смерть мажоритарного депутата батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзара Путкарадзе.
Путкарадзе скончался на прошлой неделе. По словам члена "Единого национального движения" Георгия Киртадзе, его пытались подкупить представители власти за 100 тысяч долларов, чтобы заполучить большинство в совещательном органе. В правящей партии это категорически отрицают.
Протестующие на акции в Тбилиси включили сирены. На месте обеих акций протеста была мобилизована полиция. На акции в Батуми собрались члены всех сакребуло (районных органов власти) Аджарии от "Единого нацдвижения". Они обратились к аккредитованным в Грузии дипломатам с просьбой изучить вопрос смерти Нугзара Путкарадзе.