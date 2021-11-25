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Смерть оппозиционного депутата: от властей Грузии требуют ответа - видео
Смерть оппозиционного депутата: от властей Грузии требуют ответа - видео
Акции протеста с требованием отставки председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе прошли в четверг в Тбилиси у офиса правящей партии "Грузинская мечта... 25.11.2021, Sputnik Грузия
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Гражданских активистов, сторонников движения "Сирцхвилиа" ("Стыдно") и "Дроа" ("Время пришло") на улицу вывела смерть мажоритарного депутата батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзара Путкарадзе.НА САЙТЕ 25 НОЯБРЯ _ НЕ СТАВИТЬ ДО 25 ДЕКАБРЯ Путкарадзе скончался на прошлой неделе. По словам члена "Единого национального движения" Георгия Киртадзе, его пытались подкупить представители власти за 100 тысяч долларов, чтобы заполучить большинство в совещательном органе. В правящей партии это категорически отрицают.Протестующие на акции в Тбилиси включили сирены. На месте обеих акций протеста была мобилизована полиция. На акции в Батуми собрались члены всех сакребуло (районных органов власти) Аджарии от "Единого нацдвижения". Они обратились к аккредитованным в Грузии дипломатам с просьбой изучить вопрос смерти Нугзара Путкарадзе.
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видео, батуми, мультимедиа, тбилиси, акции протеста, видео

Смерть оппозиционного депутата: от властей Грузии требуют ответа - видео

17:06 25.11.2021 (обновлено: 17:25 25.11.2021)
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Акции протеста с требованием отставки председателя правительства Аджарии Торнике Рижвадзе прошли в четверг в Тбилиси у офиса правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" и в Батуми у Дома правительства Аджарии
Гражданских активистов, сторонников движения "Сирцхвилиа" ("Стыдно") и "Дроа" ("Время пришло") на улицу вывела смерть мажоритарного депутата батумского совещательного органа (сакребуло) Нугзара Путкарадзе.
НА САЙТЕ 25 НОЯБРЯ _ НЕ СТАВИТЬ ДО 25 ДЕКАБРЯ
Путкарадзе скончался на прошлой неделе. По словам члена "Единого национального движения" Георгия Киртадзе, его пытались подкупить представители власти за 100 тысяч долларов, чтобы заполучить большинство в совещательном органе. В правящей партии это категорически отрицают.
Протестующие на акции в Тбилиси включили сирены. На месте обеих акций протеста была мобилизована полиция. На акции в Батуми собрались члены всех сакребуло (районных органов власти) Аджарии от "Единого нацдвижения". Они обратились к аккредитованным в Грузии дипломатам с просьбой изучить вопрос смерти Нугзара Путкарадзе.
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