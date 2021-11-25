https://sputnik-georgia.ru/20211125/tsrvena-zvezda--uniks-prognoz-na-match-basketbolnoy-evroligi-262375718.html

"Црвена Звезда"- УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

"Црвена Звезда"- УНИКС: прогноз на матч баскетбольной Евролиги

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч баскетбольной Евролиги между клубами "Црвена Звезда" и УНИКС 25.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-25T21:43+0400

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спорт

баскетбол

евролига

прогноз на баскетбольный матч

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Казанский УНИКС приедет в Белград, имея в послужном списке серию из пяти побед подряд (три в Евролиге и две в Единой Лиге ВТБ). Более того, подопечные Перасовича выиграли восемь из девяти последних встреч.В трех последних выигранных матчах в регулярном чемпионате Евролиги УНИКС показал отличную результативность. Средний показатель составил 85.3 очка. При этом казанский клуб не забывал об обороне, пропуская за игру чуть больше 71 очка.Что касается "Црвены Звезды", то на прошлой неделе сербский клуб гостил в Испании, где потерпел два поражения. Сначала белградцы уступили "Басконии" (74:93), а затем "Реалу" (67:79). Но тут стоит обратить внимание на тот факт, что в нынешнем сезоне "Црвена Звезда" гораздо лучше выступает на домашнем паркете, чем в гостях.Скорее всего именно поэтому в предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу "Црвены Звезды" можно поставить с коэффициентом 1,71 (против 2,2 у гостей).В пользу такого расклада свидетельствует и статистика личных встреч. Между собой команды пересекались 10 раз, и гости ни разу не смогли победить. В последних матчах УНИКС выглядит просто отлично, как говорится – не придерешься. Но любая серия рано или поздно заканчивается. Думаю, это произойдет в Белграде. Да и хозяевам очень важно победить именно сейчас, после двух поражений подряд, иначе "Црвена Звезда" может просто "поплыть".Ставка: "Црвена Звезда" победит за 1,71.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, баскетбол, евролига, прогноз на баскетбольный матч