https://sputnik-georgia.ru/20211125/v-gruzii-sobirayutsya-izmenit-zakon-o-gosudarstvennye-nagradakh-262312782.html
В Грузии собираются изменить закон о государственных наградах
В Грузии собираются изменить закон о государственных наградах
На сегодняшний день в качесте вознаграждений в Грузии выдаются восемь орденов, четыре медали и три государственные премии 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T07:32+0400
2021-11-25T07:32+0400
2021-11-25T08:23+0400
политика
новости
грузия
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в парламент с инициативой создать межведомственную комиссию для изменения закона "О государственных наградах и премиях Грузии".Согласно законопроекту, представленному администрацией президента в парламент, в состав межведомственной комиссии должны войти представители разных государственных ведомств. Эта группа специалистов и должна внести изменения в указанный закон. О каких именно поправках идет речь - не уточняется.В самом законе "О государственных наградах и премиях Грузии" нет нормы о создании подобной комиссии, и теперь парламент Грузии в трех чтениях должен будет проголосовать для ее создания.На сегодняшний день в Грузии выдаются восемь орденов, четыре медали и три государственные премии.Вместе с наградой полагается и денежное вознаграждение от 400 до 15 тысяч лари (от 128 долларов до 4800 долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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+74956456601
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политика, новости, грузия, саломе зурабишвили
В Грузии собираются изменить закон о государственных наградах
07:32 25.11.2021 (обновлено: 08:23 25.11.2021)
На сегодняшний день в качесте вознаграждений в Грузии выдаются восемь орденов, четыре медали и три государственные премии
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в парламент с инициативой
создать межведомственную комиссию для изменения закона "О государственных наградах и премиях Грузии".
Согласно законопроекту, представленному администрацией президента в парламент, в состав межведомственной комиссии должны войти представители разных государственных ведомств. Эта группа специалистов и должна внести изменения в указанный закон. О каких именно поправках идет речь - не уточняется.
В самом законе "О государственных наградах и премиях Грузии" нет нормы о создании подобной комиссии, и теперь парламент Грузии в трех чтениях должен будет проголосовать для ее создания.
На сегодняшний день в Грузии выдаются восемь орденов, четыре медали и три государственные премии.
Вместе с наградой полагается и денежное вознаграждение от 400 до 15 тысяч лари (от 128 долларов до 4800 долларов).
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