Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211125/v-gruzii-sobirayutsya-izmenit-zakon-o-gosudarstvennye-nagradakh-262312782.html
В Грузии собираются изменить закон о государственных наградах
В Грузии собираются изменить закон о государственных наградах
На сегодняшний день в качесте вознаграждений в Грузии выдаются восемь орденов, четыре медали и три государственные премии 25.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-25T07:32+0400
2021-11-25T08:23+0400
политика
новости
грузия
саломе зурабишвили
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250961265_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_579c2e009df07867edc119ca5ccf9b3b.jpg
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в парламент с инициативой создать межведомственную комиссию для изменения закона "О государственных наградах и премиях Грузии".Согласно законопроекту, представленному администрацией президента в парламент, в состав межведомственной комиссии должны войти представители разных государственных ведомств. Эта группа специалистов и должна внести изменения в указанный закон. О каких именно поправках идет речь - не уточняется.В самом законе "О государственных наградах и премиях Грузии" нет нормы о создании подобной комиссии, и теперь парламент Грузии в трех чтениях должен будет проголосовать для ее создания.На сегодняшний день в Грузии выдаются восемь орденов, четыре медали и три государственные премии.Вместе с наградой полагается и денежное вознаграждение от 400 до 15 тысяч лари (от 128 долларов до 4800 долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250961265_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_8b15a30738d34bd9536486504de7d369.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, новости, грузия, саломе зурабишвили

В Грузии собираются изменить закон о государственных наградах

07:32 25.11.2021 (обновлено: 08:23 25.11.2021)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПарламент Грузии
Парламент Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 25.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
На сегодняшний день в качесте вознаграждений в Грузии выдаются восемь орденов, четыре медали и три государственные премии
ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в парламент с инициативой создать межведомственную комиссию для изменения закона "О государственных наградах и премиях Грузии".
Согласно законопроекту, представленному администрацией президента в парламент, в состав межведомственной комиссии должны войти представители разных государственных ведомств. Эта группа специалистов и должна внести изменения в указанный закон. О каких именно поправках идет речь - не уточняется.
В самом законе "О государственных наградах и премиях Грузии" нет нормы о создании подобной комиссии, и теперь парламент Грузии в трех чтениях должен будет проголосовать для ее создания.
На сегодняшний день в Грузии выдаются восемь орденов, четыре медали и три государственные премии.
Вместе с наградой полагается и денежное вознаграждение от 400 до 15 тысяч лари (от 128 долларов до 4800 долларов).
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:50Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 331
10:26Определились финалисты Кубка Грузии по футболу
10:07Военное сотрудничество России и Китая полезно для ОДКБ и стран Центральной Азии
09:20Курс лари на четверг – 3,1153 GEL/$1
09:01Грузия собирается открыть на своей территории новые "свободные зоны"
08:31National Geographic рассказал о первобытных людях Мзии и Зезве, найденных в Грузии
08:02"Ищем молодую с приятной внешностью"- инспекция труда выявила факты дискриминации в Грузии
07:32В Грузии собираются изменить закон о государственных наградах
07:01В Грузии переработано более 31 тысячи тонн нестандартных яблок
ВчераЕвропарламентарий выразила надежду, что Саакашвили не возобновит голодовку
ВчераВ России надеются, что прошедшие в Грузии выборы помогут наладить отношения
ВчераВ ВОЗ призвали людей быть осторожнее накануне зимних праздников из-за коронавируса
ВчераКарасин поинтересовался у Абашидзе позицией Грузии о формате 3+3
ВчераГражданину Нигерии грозит до 12 лет тюрьмы в Грузии за мошенничество и отмывание денег
ВчераЧто можно купить в Грузии по цене нового iPhone
Вчера"Уважай мое существование или ожидай моего сопротивления": Европа против ковид-ограничений
ВчераГражданин Украины умер в тбилисской тюрьме
ВчераДорога в пригороде Тбилиси будет закрыта в ночное время
Вчера"Газпром" в виде исключения согласился не прекращать поставки газа в Молдову
Вчера"Относимся с понимаем" - директор театра Грибоедова о новых ковид-правилах