https://sputnik-georgia.ru/20211125/v-gruzii-sobirayutsya-izmenit-zakon-o-gosudarstvennye-nagradakh-262312782.html

В Грузии собираются изменить закон о государственных наградах

В Грузии собираются изменить закон о государственных наградах

На сегодняшний день в качесте вознаграждений в Грузии выдаются восемь орденов, четыре медали и три государственные премии 25.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-25T07:32+0400

2021-11-25T07:32+0400

2021-11-25T08:23+0400

политика

новости

грузия

саломе зурабишвили

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/02/16/250961265_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_579c2e009df07867edc119ca5ccf9b3b.jpg

ТБИЛИСИ, 25 ноя — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась в парламент с инициативой создать межведомственную комиссию для изменения закона "О государственных наградах и премиях Грузии".Согласно законопроекту, представленному администрацией президента в парламент, в состав межведомственной комиссии должны войти представители разных государственных ведомств. Эта группа специалистов и должна внести изменения в указанный закон. О каких именно поправках идет речь - не уточняется.В самом законе "О государственных наградах и премиях Грузии" нет нормы о создании подобной комиссии, и теперь парламент Грузии в трех чтениях должен будет проголосовать для ее создания.На сегодняшний день в Грузии выдаются восемь орденов, четыре медали и три государственные премии.Вместе с наградой полагается и денежное вознаграждение от 400 до 15 тысяч лари (от 128 долларов до 4800 долларов).Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, новости, грузия, саломе зурабишвили