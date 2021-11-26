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Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
Причиной массового отключения воды станут плановые ремонтные работы 26.11.2021, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Жители сразу нескольких районов Тбилиси останутся без воды с 21:00 27 ноября по 14:00 28 ноября, сообщает водораспределительная компания Georgia Water and Power (GWP).Причиной массового отключения воды станет введение в эксплуатации нового насосного агрегата и ремонт магистрального водопровода в районе Мтацминда.По данным GWP, без воды останутся районы Вера, Мтацминда, Сололаки, Сабуртало и частично Ваке. Также воду частично отключат на улицах Марджанишвили, Баланчини, Белиашвили, Любляна и близлежащих улочках.Население на время отключения обеспечат цистернами воды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, тбилиси

Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки

16:46 26.11.2021
© Pixabay / kaboompicsВода из-под крана
Вода из-под крана - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© Pixabay / kaboompics
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Причиной массового отключения воды станут плановые ремонтные работы
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Жители сразу нескольких районов Тбилиси останутся без воды с 21:00 27 ноября по 14:00 28 ноября, сообщает водораспределительная компания Georgia Water and Power (GWP).
Причиной массового отключения воды станет введение в эксплуатации нового насосного агрегата и ремонт магистрального водопровода в районе Мтацминда.
По данным GWP, без воды останутся районы Вера, Мтацминда, Сололаки, Сабуртало и частично Ваке. Также воду частично отключат на улицах Марджанишвили, Баланчини, Белиашвили, Любляна и близлежащих улочках.
Население на время отключения обеспечат цистернами воды.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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