https://sputnik-georgia.ru/20211126/desyatki-tysyach-zhiteley-tbilisi-ostanutsya-bez-vody-na-sutki-262396158.html

Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки

Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки

Причиной массового отключения воды станут плановые ремонтные работы 26.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Жители сразу нескольких районов Тбилиси останутся без воды с 21:00 27 ноября по 14:00 28 ноября, сообщает водораспределительная компания Georgia Water and Power (GWP).Причиной массового отключения воды станет введение в эксплуатации нового насосного агрегата и ремонт магистрального водопровода в районе Мтацминда.По данным GWP, без воды останутся районы Вера, Мтацминда, Сололаки, Сабуртало и частично Ваке. Также воду частично отключат на улицах Марджанишвили, Баланчини, Белиашвили, Любляна и близлежащих улочках.Население на время отключения обеспечат цистернами воды.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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