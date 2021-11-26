https://sputnik-georgia.ru/20211126/gruzinskiy-figurist-idet-vtorym-posle-korotkoy-programmy-na-gran-pri-sochi-262403527.html
Грузинский фигурист идет вторым после короткой программы на Гран-при Сочи
Грузинский фигурист идет вторым после короткой программы на Гран-при Сочи
За свой прокат Квителашвили получил 95,37 балла, а лучшим стал японец Кадзуки Томоно - 95,81 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T21:16+0400
2021-11-26T21:16+0400
2021-11-26T21:26+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи.За свой прокат Квителашвили получил 95,37 балла. Лучшим стал японец Кадзуки Томоно (95,81), а представитель Канады Роман Садовский (84,59) замкнул тройку лидеров."Рад, что у меня получилось показать то, что наработали. Хотя первые два прыжка были исполнены в борьбе, но хорошо, что все получилось", - прокомментировал свое выступление грузинский фигурист.На этапе Гран-при в Сочи Грузию представляет еще один фигурист – Ника Эгадзе. После короткой программы он занимает 12 место, набрав 50,35 балла.Произвольную программу фигуристы представят в субботу, 27 ноября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, морис квителашвили, фигурное катание, успехи грузинских фигуристов в мире
Грузинский фигурист идет вторым после короткой программы на Гран-при Сочи
21:16 26.11.2021 (обновлено: 21:26 26.11.2021)
За свой прокат Квителашвили получил 95,37 балла, а лучшим стал японец Кадзуки Томоно - 95,81
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили занимает второе место после короткой программы на этапе Гран-при в Сочи.
За свой прокат Квителашвили получил 95,37 балла. Лучшим стал японец Кадзуки Томоно (95,81), а представитель Канады Роман Садовский (84,59) замкнул тройку лидеров.
"Рад, что у меня получилось показать то, что наработали. Хотя первые два прыжка были исполнены в борьбе, но хорошо, что все получилось", - прокомментировал свое выступление грузинский фигурист.
На этапе Гран-при в Сочи Грузию представляет еще один фигурист – Ника Эгадзе. После короткой программы он занимает 12 место, набрав 50,35 балла.
Произвольную программу фигуристы представят в субботу, 27 ноября.
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