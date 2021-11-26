https://sputnik-georgia.ru/20211126/kak-v-zugdidi-politsiya-zaderzhala-protestuyuschikh-oppozitsionerov---video-262389493.html

Как в Зугдиди полиция задержала протестующих оппозиционеров - видео

Как в Зугдиди полиция задержала протестующих оппозиционеров - видео

Оппозиционеры, которые получили большинство мест в сакребуло Зугдиди нового созыва, попытались в пятницу сорвать заседание старого созыва, где обсуждался новый... 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T13:28+0400

2021-11-26T13:28+0400

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Сакребуло Зугдиди прежнего созыва пока еще сохраняет свои полномочия. В нем большинство мест у членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Оппозиционеры с утра делали все возможное, чтобы сорвать заседание. В ход пошли свистки и вещество с неприятным запахом. Как заявляли протестующие, власти боятся, что новый состав может дважды провалить принятие бюджета. Ведь тогда, по закону, должны быть назначены повторные выборы не только сакребуло, но и мэра города. Депутата парламента Грузии от главной оппозиционной партии "Единое Нацдвижение" Ани Цитлидзе и других оппозиционеров, которые пытались помешать работе Зугдидского сакребуло, из зала заседаний силой вывела полиция. Некоторых за сопротивление задержали.

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