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Как в Зугдиди полиция задержала протестующих оппозиционеров - видео
Как в Зугдиди полиция задержала протестующих оппозиционеров - видео
Оппозиционеры, которые получили большинство мест в сакребуло Зугдиди нового созыва, попытались в пятницу сорвать заседание старого созыва, где обсуждался новый... 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T13:28+0400
2021-11-26T13:28+0400
2021-11-26T13:28+0400
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Сакребуло Зугдиди прежнего созыва пока еще сохраняет свои полномочия. В нем большинство мест у членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия". ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!Оппозиционеры с утра делали все возможное, чтобы сорвать заседание. В ход пошли свистки и вещество с неприятным запахом. Как заявляли протестующие, власти боятся, что новый состав может дважды провалить принятие бюджета. Ведь тогда, по закону, должны быть назначены повторные выборы не только сакребуло, но и мэра города. Депутата парламента Грузии от главной оппозиционной партии "Единое Нацдвижение" Ани Цитлидзе и других оппозиционеров, которые пытались помешать работе Зугдидского сакребуло, из зала заседаний силой вывела полиция. Некоторых за сопротивление задержали.
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видео, мультимедиа, единое нацдвижение, зугдиди, акции протеста, видео-новости из грузии, видео, происшествия, грузия
Как в Зугдиди полиция задержала протестующих оппозиционеров - видео
Оппозиционеры, которые получили большинство мест в сакребуло Зугдиди нового созыва, попытались в пятницу сорвать заседание старого созыва, где обсуждался новый бюджет на 2022 год. Смотрите в видео, что происходило у здания краевой администрации Самегрело
Сакребуло Зугдиди прежнего созыва пока еще сохраняет свои полномочия. В нем большинство мест у членов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия".
Оппозиционеры с утра делали все возможное, чтобы сорвать заседание. В ход пошли свистки и вещество с неприятным запахом. Как заявляли протестующие, власти боятся, что новый состав может дважды провалить принятие бюджета. Ведь тогда, по закону, должны быть назначены повторные выборы не только сакребуло, но и мэра города.
Депутата парламента Грузии от главной оппозиционной партии "Единое Нацдвижение" Ани Цитлидзе и других оппозиционеров, которые пытались помешать работе Зугдидского сакребуло, из зала заседаний силой вывела полиция. Некоторых за сопротивление задержали.