https://sputnik-georgia.ru/20211126/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-26-noyabrya-2021-262363385.html

Какой сегодня церковный праздник: 26 ноября 2021

Какой сегодня церковный праздник: 26 ноября 2021

По православному церковному календарю 26 ноября 2020 отмечают день памяти Святых Иоанна, Манефы, Антонина, Никифора, Германа и других

2021-11-26T01:01+0400

2021-11-26T01:01+0400

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религия

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календарь религиозных праздников

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Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти Святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иоанн ЗлатоустПо церковному календарю 26 ноября поминают Святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского – одного из трех вселенских учителей и святителей.Родился будущий Святой в Антиохии в середине IV века. Получив образование у лучших философов и риторов, Иоанн рано принял монашество, которое называл "истинной философией".Много лет Святой жил в уединении, соблюдая безмолвие. За этот период будущий Златоуст написал множество книг, которые легли в основу христианских представлений об особенностях монашеского пути и священнического служения.Затем Святой Иоанн стал проповедовать и за свой редкий дар оратора был назван "Златоустом". Его проповеди легли в основу трудов-толкований Священного Писания.Архиепископом Константинопольским Златоуста избрали в 50 лет. Пламенного миссионера и милосердного святителя в результате дворцовых интриг сослали в Армению, а затем в Абхазию, где Святой Иоанн и скончался.Преставился святитель 27 сентября 407 года, но ради праздника Воздвижения Креста Господня память Златоуста перенесена на 26 ноября.Палестинская деваПо церковному календарю 26 ноября поминают деву-мученицу Манефу Палестинскую, пострадавшую за веру в IV веке.Деву из Скифской страны схватили вместе с другими мучениками и, чтобы унизить и заставить отречься, водили нагой по городу. Затем Манефу подвергли различным пыткам, через которые исповедница с Божьей помощью прошла мужественно и вышла невредимой.Манефа совершила множество чудес и многих обратила в истинную веру. За это ее осудили на сожжение – Святая сама вошла в раскаленную печь. Произошло это примерно в 308-м.Святые мученикиПо церковному календарю 26 ноября поминают мучеников Антонина, Никифора и Германа, пострадавших при императоре Максимиане Галерии (305-311).Мученики были разного возраста – Антонин старцем, Герман – средних лет, а Никифор – юношей. По приказу Фирмилиана – правителя Палестинской области, исповедников, схватив, принуждали поклониться идолам.Святых, мужественно отказавшихся отречься, отвели в Кесарию – главный город Палестины – и обезглавили.ИмениныПо церковному календарю 26 ноября именины отмечают Антон, Иван, Герман и Никифор.Материал подготовлен на основе открытых источников

https://sputnik-georgia.ru/20190120/Mechet-sinagoga-i-tserkvi-v-odnom-kvartale-kak-v-Tbilisi-uzhivayutsya-vse-religii-243982801.html

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религия , справки , календарь религиозных праздников