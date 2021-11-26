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Наркотики через интернет: в Грузии задержали иностранца
Наркотики через интернет: в Грузии задержали иностранца
По законодательству Грузии, за реализацию наркотиков предусмотрено лишение свободы до 20 лет или бессрочное заключение 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T16:16+0400
2021-11-26T16:16+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. По подозрению в наркопреступлении Тбилиси задержали 34-летнего иностранца, сообщает МВД Грузии.Следствие установило, что задержанный был включен в схему продажи наркотиков через Интернет.Полиция задержала подозреваемого в момент, когда он собирался спрятать наркотическое вещество содержащие метадон в один из тайных схронов для дальнейшей продажи.В ходе обыска квартиры задержанного, а также автомобиля, которым он управлял, изъято 157 упаковок метадона и порошок, содержащий это же вещество.Следствие ведется по статье - "незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере", которая предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, мвд грузии, наркотики
Наркотики через интернет: в Грузии задержали иностранца
По законодательству Грузии, за реализацию наркотиков предусмотрено лишение свободы до 20 лет или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik.
По подозрению в наркопреступлении Тбилиси задержали 34-летнего иностранца, сообщает
МВД Грузии.
Следствие установило, что задержанный был включен в схему продажи наркотиков через Интернет.
Полиция задержала подозреваемого в момент, когда он собирался спрятать наркотическое вещество содержащие метадон в один из тайных схронов для дальнейшей продажи.
В ходе обыска квартиры задержанного, а также автомобиля, которым он управлял, изъято 157 упаковок метадона и порошок, содержащий это же вещество.
Следствие ведется по статье - "незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере", которая предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.
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