Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211126/narkotiki-cherez-internet-v-gruzii-zaderzhali-inostrantsa-262393315.html
Наркотики через интернет: в Грузии задержали иностранца
Наркотики через интернет: в Грузии задержали иностранца
По законодательству Грузии, за реализацию наркотиков предусмотрено лишение свободы до 20 лет или бессрочное заключение 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T16:16+0400
2021-11-26T16:16+0400
новости
грузия
мвд грузии
наркотики
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259466121_0:322:3025:2023_1920x0_80_0_0_582c0da3afcb18f7a444f14560969dea.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. По подозрению в наркопреступлении Тбилиси задержали 34-летнего иностранца, сообщает МВД Грузии.Следствие установило, что задержанный был включен в схему продажи наркотиков через Интернет.Полиция задержала подозреваемого в момент, когда он собирался спрятать наркотическое вещество содержащие метадон в один из тайных схронов для дальнейшей продажи.В ходе обыска квартиры задержанного, а также автомобиля, которым он управлял, изъято 157 упаковок метадона и порошок, содержащий это же вещество.Следствие ведется по статье - "незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере", которая предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/09/259466121_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c4289d61b19e463d9e431d92d44a5b33.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
новости, грузия, мвд грузии, наркотики

Наркотики через интернет: в Грузии задержали иностранца

16:16 26.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция
Патрульная полиция - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Подписаться на
По законодательству Грузии, за реализацию наркотиков предусмотрено лишение свободы до 20 лет или бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. По подозрению в наркопреступлении Тбилиси задержали 34-летнего иностранца, сообщает МВД Грузии.
Следствие установило, что задержанный был включен в схему продажи наркотиков через Интернет.
Полиция задержала подозреваемого в момент, когда он собирался спрятать наркотическое вещество содержащие метадон в один из тайных схронов для дальнейшей продажи.
В ходе обыска квартиры задержанного, а также автомобиля, которым он управлял, изъято 157 упаковок метадона и порошок, содержащий это же вещество.
Следствие ведется по статье - "незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере", которая предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:27Названа дата проведения финала Кубка Грузии по футболу
17:09В Тбилиси пройдет выставка, посвященная известному турецкому поэту Юнусу Эмре
16:46Десятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
16:16Наркотики через интернет: в Грузии задержали иностранца
16:01"Мы не могли лишить население всех благ" - глава сакребуло Зугдиди о бюджете на 2022 год
15:59Как оппозиция пыталась сорвать заседание сакребуло Батуми - видео
15:45В ближайшие дни в Грузии потеплеет - синоптики обещают до 23 градусов тепла
15:31Полиция, "скорая" и много шума - бюджет на 2022 год приняло и сакребуло Зугдиди
15:01В Грузии сокращается число школ, ушедших на удаленку
14:45В Грузии пресекли несколько фактов контрабанды золота
14:31Стало известно, когда заработают сакребуло нового созыва в Грузии
14:20Во время беспорядков в Батуми и Зугдиди задержаны шесть человек
14:16Как вы восприняли инициативу премьер-министра Грузии закрыть все онлайн-казино?
13:46Афера на полтора миллиона: в Грузии задержаны три человека
13:31Ковид-статистика Грузии: показатель смертности увеличился
13:28Как в Зугдиди полиция задержала протестующих оппозиционеров - видео
13:15Стычки с полицией и едкий запах - как принимали бюджет Батуми на 2022 год
13:00Эксклюзив: в Сети появился клип певицы Тамары Кутидзе с Брегвадзе и Кикабидзе
12:57В Кузбасской шахте нашли выжившего спасателя
12:46Часть дороги в высокогорной Хевсурети стала труднопроходимой