https://sputnik-georgia.ru/20211126/narkotiki-cherez-internet-v-gruzii-zaderzhali-inostrantsa-262393315.html

Наркотики через интернет: в Грузии задержали иностранца

Наркотики через интернет: в Грузии задержали иностранца

По законодательству Грузии, за реализацию наркотиков предусмотрено лишение свободы до 20 лет или бессрочное заключение 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T16:16+0400

2021-11-26T16:16+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. По подозрению в наркопреступлении Тбилиси задержали 34-летнего иностранца, сообщает МВД Грузии.Следствие установило, что задержанный был включен в схему продажи наркотиков через Интернет.Полиция задержала подозреваемого в момент, когда он собирался спрятать наркотическое вещество содержащие метадон в один из тайных схронов для дальнейшей продажи.В ходе обыска квартиры задержанного, а также автомобиля, которым он управлял, изъято 157 упаковок метадона и порошок, содержащий это же вещество.Следствие ведется по статье - "незаконное приобретение-хранение наркотиков в особо крупном размере", которая предусматривает лишение свободы сроком от восьми до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, мвд грузии, наркотики