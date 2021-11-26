https://sputnik-georgia.ru/20211126/pered-igroy-za-sbornuyu-gruzii-shengeliya-pomog-tsska-pobedit-v-evrolige-262382893.html
Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге
Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге
За полчаса на паркете грузинский форвард набрал 12 очков, совершил пять подборов и записал на свой счет четыре ассиста 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T11:16+0400
2021-11-26T11:16+0400
2021-11-26T11:16+0400
спорт
новости
грузия
торнике шенгелия
баскетбол
дворец спорта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251867465_353:369:2662:1668_1920x0_80_0_0_ae161848276e44ba92038c92f0c9bb0b.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия набрал 12 очков в матче Евролиги против "Баварии" и помог "армейцам" победить со счетом 77:74.Грузинский форвард провел на паркете почти 32 минуты и помимо 12 набранных очков совершил пять подборов и записал на свой счет четыре ассиста.Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 17 очков. Стоит отметить, что сразу пять баскетболистов московского клуба набрали 10 и более очков в матче.Благодаря победе над "Баварией" ЦСКА вернулся в топ-восемь команд регулярного чемпионата Евролиги.Что касается Шенгелия, то сразу после матча форвард вылетел в Тбилиси, где сегодня, 26 ноября, национальная сборная Грузии проведет свой первый отборочный матч ЧМ-2023 против Украины.Встреча между сборными Грузии и Украины состоится в столичном "Дворце спорта" и начнется в 19:00 по местному времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251867465_445:327:2739:2048_1920x0_80_0_0_e8d25ea380d5d70e69f58314aadfb702.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, баскетбол, дворец спорта
Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге
За полчаса на паркете грузинский форвард набрал 12 очков, совершил пять подборов и записал на свой счет четыре ассиста
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия набрал 12 очков в матче Евролиги против "Баварии" и помог "армейцам" победить со счетом 77:74.
Грузинский форвард провел на паркете почти 32 минуты и помимо 12 набранных очков совершил пять подборов и записал на свой счет четыре ассиста.
Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 17 очков. Стоит отметить, что сразу пять баскетболистов московского клуба набрали 10 и более очков в матче.
Благодаря победе над "Баварией" ЦСКА вернулся в топ-восемь команд регулярного чемпионата Евролиги.
Что касается Шенгелия, то сразу после матча форвард вылетел в Тбилиси, где сегодня, 26 ноября, национальная сборная Грузии проведет свой первый отборочный матч ЧМ-2023 против Украины.
Встреча между сборными Грузии и Украины состоится в столичном "Дворце спорта" и начнется в 19:00 по местному времени.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.