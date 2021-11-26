Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211126/pered-igroy-za-sbornuyu-gruzii-shengeliya-pomog-tsska-pobedit-v-evrolige-262382893.html
Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге
Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге
За полчаса на паркете грузинский форвард набрал 12 очков, совершил пять подборов и записал на свой счет четыре ассиста 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T11:16+0400
2021-11-26T11:16+0400
спорт
новости
грузия
торнике шенгелия
баскетбол
дворец спорта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251867465_353:369:2662:1668_1920x0_80_0_0_ae161848276e44ba92038c92f0c9bb0b.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия набрал 12 очков в матче Евролиги против "Баварии" и помог "армейцам" победить со счетом 77:74.Грузинский форвард провел на паркете почти 32 минуты и помимо 12 набранных очков совершил пять подборов и записал на свой счет четыре ассиста.Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 17 очков. Стоит отметить, что сразу пять баскетболистов московского клуба набрали 10 и более очков в матче.Благодаря победе над "Баварией" ЦСКА вернулся в топ-восемь команд регулярного чемпионата Евролиги.Что касается Шенгелия, то сразу после матча форвард вылетел в Тбилиси, где сегодня, 26 ноября, национальная сборная Грузии проведет свой первый отборочный матч ЧМ-2023 против Украины.Встреча между сборными Грузии и Украины состоится в столичном "Дворце спорта" и начнется в 19:00 по местному времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/1c/251867465_445:327:2739:2048_1920x0_80_0_0_e8d25ea380d5d70e69f58314aadfb702.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт, новости, грузия, торнике шенгелия, баскетбол, дворец спорта

Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге

11:16 26.11.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin / Перейти в фотобанкИгрок ЦСКА Торнике Шенгелия (справа) и игрок "Анадолу Эфеса" Родриг Бьёбуа
Игрок ЦСКА Торнике Шенгелия (справа) и игрок Анадолу Эфеса Родриг Бьёбуа - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Mikhail Serbin
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
За полчаса на паркете грузинский форвард набрал 12 очков, совершил пять подборов и записал на свой счет четыре ассиста
ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия набрал 12 очков в матче Евролиги против "Баварии" и помог "армейцам" победить со счетом 77:74.
Грузинский форвард провел на паркете почти 32 минуты и помимо 12 набранных очков совершил пять подборов и записал на свой счет четыре ассиста.
Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 17 очков. Стоит отметить, что сразу пять баскетболистов московского клуба набрали 10 и более очков в матче.
Благодаря победе над "Баварией" ЦСКА вернулся в топ-восемь команд регулярного чемпионата Евролиги.
Что касается Шенгелия, то сразу после матча форвард вылетел в Тбилиси, где сегодня, 26 ноября, национальная сборная Грузии проведет свой первый отборочный матч ЧМ-2023 против Украины.
Встреча между сборными Грузии и Украины состоится в столичном "Дворце спорта" и начнется в 19:00 по местному времени.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:46Часть дороги в высокогорной Хевсурети стала непроходимой
12:16Бессонница, странные запахи и выпадение волос: симптомы постковида и как с ними бороться
12:01Уикенд по-тбилисски: где развлечься в столице 26-28 ноября?
11:49Крики и стычки - сакребуло Батуми и Зугдиди пытаются принять бюджет 2022 года
11:46Новый штамм COVID-19: ВОЗ созывает встречу, страны ограничивают авиасообщение с Африкой
11:31Консилиум при омбудсмене Грузии оценил состояние здоровья Саакашвили
11:16Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 534
10:46На дороге в направлении границы Грузии с Турцией действуют ограничения
10:31Тбилисской детской клинике имени Иашвили присвоен "зеленый" статус
10:07Тбилиси примет международный кинофестиваль
09:36Русское оружие: предварительные итоги 2021 года
09:20Курс лари на пятницу – 3,1129 GEL/$1
09:16В Грузии произошло землетрясение
09:01В госбюджет Грузии на 2021 год вносятся изменения: кто получит больше денег
07:32Больше всего мандаринов из Грузии экспортировано в Россию
07:01Как Национальный центр по контролю заболеваний управлял ковид-пандемией - отчет
00:42Взрыв на шахте в Кузбассе унес жизни 52 человек
ВчераБезопасный шопинг на Black Friday: советы Службы госинспектора Грузии
ВчераВерхний Ларс сегодня: на дороге из Грузии в Россию введены ограничения