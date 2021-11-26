https://sputnik-georgia.ru/20211126/pered-igroy-za-sbornuyu-gruzii-shengeliya-pomog-tsska-pobedit-v-evrolige-262382893.html

Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге

Перед игрой за сборную Грузии Шенгелия помог ЦСКА победить в Евролиге

За полчаса на паркете грузинский форвард набрал 12 очков, совершил пять подборов и записал на свой счет четыре ассиста 26.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Капитан сборной Грузии по баскетболу Торнике Шенгелия набрал 12 очков в матче Евролиги против "Баварии" и помог "армейцам" победить со счетом 77:74.Грузинский форвард провел на паркете почти 32 минуты и помимо 12 набранных очков совершил пять подборов и записал на свой счет четыре ассиста.Самым результативным игроком в составе ЦСКА стал Уилл Клайберн, набравший 17 очков. Стоит отметить, что сразу пять баскетболистов московского клуба набрали 10 и более очков в матче.Благодаря победе над "Баварией" ЦСКА вернулся в топ-восемь команд регулярного чемпионата Евролиги.Что касается Шенгелия, то сразу после матча форвард вылетел в Тбилиси, где сегодня, 26 ноября, национальная сборная Грузии проведет свой первый отборочный матч ЧМ-2023 против Украины.Встреча между сборными Грузии и Украины состоится в столичном "Дворце спорта" и начнется в 19:00 по местному времени.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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