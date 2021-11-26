https://sputnik-georgia.ru/20211126/sbornaya-gruzii-po-basketbolu-obygrala-ukrainu-v-otborochnom-matche-chm-2023-262404475.html

Сборная Грузии по баскетболу обыграла Украину в отборочном матче ЧМ-2023

Сборная Грузии по баскетболу обыграла Украину в отборочном матче ЧМ-2023

Чемпионат мира 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах, с 25 августа по 10 сентября 26.11.2021, Sputnik Грузия

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баскетбол

сборная грузии по баскетболу

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ТБИЛИСИ, 26 ноя – Sputnik. Национальная сборная Грузии по баскетболу обыграла в Тбилиси команду Украины 88:83 в первом отборочном матче ЧМ-2023 в группе "G".Самыми результативными игроками в составе победителей стали Георгий Шермадини и Тэд Макфадден, набравшие по 23 очка. Великолепно проявил себя и капитан сборной Грузии – Торнике Шенгелия, оформивший дабл-дабл. На счету форварда московского ЦСКА 16 очков и 13 подборов.В первой четверти команды продемонстрировали очень результативный баскетбол, набрав 52 очка (28:24 в пользу Грузии). Два последовавших отрезка матча остались за гостями, которые перехватили инициативу (22:17 и 20:19).Заключительную десятиминутку сборная Грузии, поддерживаемая болельщиками, провела на высочайшем уровне. Подопечные Зуроса отлично действовали в атаке и не забывали про оборону. Особенно стоит выделить Шенгелия, Шермадини и Бурджанадзе. Именно эта тройка взяла на себя лидирующие функции и принесла своей команде несколько важных очков в самой концовке.Буквально через несколько часов после игры сборная Грузии чартерным рейсом отправится в Испанию, где уже 29 ноября сыграет с хозяевами во втором матче квалификации ЧМ-2023.Что касается испанцев, то они чуть позже, в 22:30 по тбилисскому времени, сыграют на выезде с Северной Македонией.В следующий отборочный этап ЧМ-2023 выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.Чемпионат мира 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах, с 25 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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