https://sputnik-georgia.ru/20211126/sorvannyy--shopping-torgovyy-tsentr-v-tbilisi-evakuirovali-v-chernuyu-pyatnitsu-262405638.html

Сорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"

Сорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"

Причиной эвакуации стал перепад напряжения, который вызвал перебои с подачей электроэнергии 26.11.2021, Sputnik Грузия

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эвакуация

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В торговом центре "Галлери Тбилиси" в центре столицы объявили эвакуацию в Черную пятницу.По информации телеканала "ТВ Пирвели", причиной эвакуации стал перепад напряжения, который вызвал перебои с подачей электроэнергии.Спустя несколько минут людей вернули в здание и торговый центр продолжил работать в обычном режиме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, эвакуация