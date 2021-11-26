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Сорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"
Сорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"
Причиной эвакуации стал перепад напряжения, который вызвал перебои с подачей электроэнергии 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T22:31+0400
2021-11-26T22:31+0400
2021-11-26T23:09+0400
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эвакуация
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В торговом центре "Галлери Тбилиси" в центре столицы объявили эвакуацию в Черную пятницу.По информации телеканала "ТВ Пирвели", причиной эвакуации стал перепад напряжения, который вызвал перебои с подачей электроэнергии.Спустя несколько минут людей вернули в здание и торговый центр продолжил работать в обычном режиме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, эвакуация
Сорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"
22:31 26.11.2021 (обновлено: 23:09 26.11.2021)
Причиной эвакуации стал перепад напряжения, который вызвал перебои с подачей электроэнергии
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В торговом центре "Галлери Тбилиси" в центре столицы объявили эвакуацию в Черную пятницу.
По информации телеканала "ТВ Пирвели", причиной эвакуации стал перепад напряжения, который вызвал перебои с подачей электроэнергии.
Спустя несколько минут людей вернули в здание и торговый центр продолжил работать в обычном режиме.
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