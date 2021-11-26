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Сорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"
Сорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"
Причиной эвакуации стал перепад напряжения, который вызвал перебои с подачей электроэнергии 26.11.2021, Sputnik Грузия
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происшествия
новости
грузия
эвакуация
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В торговом центре "Галлери Тбилиси" в центре столицы объявили эвакуацию в Черную пятницу.По информации телеканала "ТВ Пирвели", причиной эвакуации стал перепад напряжения, который вызвал перебои с подачей электроэнергии.Спустя несколько минут людей вернули в здание и торговый центр продолжил работать в обычном режиме.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия, эвакуация

Сорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"

22:31 26.11.2021 (обновлено: 23:09 26.11.2021)
© Sputnik / Alexander ImedashviliТорговый центр Galleria Tbilisi на проспекте Руставели
Торговый центр Galleria Tbilisi на проспекте Руставели - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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Причиной эвакуации стал перепад напряжения, который вызвал перебои с подачей электроэнергии
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В торговом центре "Галлери Тбилиси" в центре столицы объявили эвакуацию в Черную пятницу.
По информации телеканала "ТВ Пирвели", причиной эвакуации стал перепад напряжения, который вызвал перебои с подачей электроэнергии.
Спустя несколько минут людей вернули в здание и торговый центр продолжил работать в обычном режиме.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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