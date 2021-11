https://sputnik-georgia.ru/20211126/uikend-po-tbilisski-gde-razvlechsya-v-stolitse-26-28-noyabrya-262368246.html

Уикенд по-тбилисски: где развлечься в столице 26-28 ноября?

Рабочая неделя позади, а это значит, что пришло время для отдыха. Не переживайте, если пока не знаете, куда пойти в Тбилиси в этот уикенд

Чтобы расслабиться и хорошо провести время – Sputnik Грузия предлагает читателям традиционную афишу мероприятий на разный вкус.Посвятить себя креативному рисованиюКогда: 27 ноябряГде: Z-bébé Family Center in Tbilisi (ул. Н. Жвания, 28)Подробнее: https://www.facebook.com/events/377380574174667/В определенный момент времени у каждого просто не остается возможности творить в том объеме, что в детстве. Навыки теряются, появляются комплексы: не умею рисовать, не умею фантазировать, не умею воображать и другие "помехи". Поэтому организаторы приглашают желающих на мероприятие, где они смогут пустить в ход воображение и создать что-то свое.Пойти на вечеринкуКогда: 27 ноябряГде: PRINZ BAR (п-т Руставели, 37)Подробнее: https://www.facebook.com/events/4754422761286905/Предлагаем читателям расслабиться и развлечься как следует в столичном баре, где можно будет послушать весь альбом Ertoba & Gartoba психоделической синти-поп группы Four Dimensional Monster Lobsters в лайв-режиме.Посмотреть отреставрированный фильм прошлого векаКогда: 26 ноябряГде: кинотеатр Национального архива Грузии (ул. Пекина, 40)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1009584742921047/Киноцентр Грузии проводит серию мероприятий, посвященных грузинскому кино 1920-1930-х годов. В эту пятницу каждый желающий сможет посмотреть отреставрированную версию грузинского фильма "Джанки" 1928 года. Фильм представит кинокритик, режиссер Ираклий Махарадзе. Присутствие на просмотре будет в полном соответствии с действующими в стране коронавирусными правилами. В кинозал будут допущены 70 гостей. Посещение бесплатное.Пойти на выставку в честь ГалактионаКогда: до 17 январяГде: Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе (ул. Г. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/872547966782739/В честь 130-летия культового грузинского поэта Галактиона Табидзе в Тбилиси открылась выставка, на которой представлены фото, автографы, автобиография, записки из дневников, личные письма и другие памятные вещи поэта. Также на выставке можно увидеть портреты Табидзе, выполненные грузинскими художниками.Прогуляться по осеннему Тбилиси и найти интересноеКогда: 27, 28 ноябряГде: проспект Шота РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/562644414987527/Читателей Sputnik мы традиционно приглашаем на любимый Тбилисский базар, который существует уже четвертый год. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.Научиться играть в японскую игру сёгиКогда: 28 ноябряГде: Tsibakha (ул. Ниношвили, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2781675105464255/Если кто не знает, сёги – это японская игра шахматного типа. Изучить и поиграть в игру можно за 10-15 минут. Однако, интересно то, что сёги - одна из самых сложных стратегических и тактических систем. Секрет высокой неопределенности и сложности игры заключается в том, что фигурки не умирают, а переходят из рук в руки и снова возвращаются на доску.Посмотреть на фокусыКогда: 28 ноябряГде: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/411955720438486/Во время программы гости смогут увидеть фокусы, полные юмора. Интересно, что в фокусы будет подключаться и аудитория. Зрители смогут увидеть два забавных и интерактивных представления.Выпустить парКогда: 27 ноябряГде: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1520590071630918/Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Насладиться фантастической "семеркой"Когда: 27 ноябряГде: Bioli hall (Коджори, близ Тбилиси, ул. Биоли,1)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1214781972377186/Один из самых популярных грузинских вокальных коллективов "Швидкаца" (с грузинского переводится как "Семеро мужчин") приглашает на свой день рождения. На вечере будут исполнены любимые песни коллектива, а в качестве специального гостя предстанет певица Нино Катамадзе.Что в театре?26, 28 ноября в Театре кукол – "Цирк"26 ноября в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"26 ноября в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"26 ноября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"26 ноября в Свободном театре – "Заводной апельсин"26 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"26, 28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Зеленая кошка"26 ноября в Театре Марджанишвили – "Шинель"27 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"27 ноября в Театре Ахметели – "Карлсон"27 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"27 ноября в Грибоедовском театре – "Вишневый сад"27,28 ноября в Театре на Атонели – "Пеликан"27 ноября в Театре Ахметели – "HELLADOS"27 ноября в Театре Руставели – "Однажды…Только…"27 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"27 ноября в Свободном театре – "Трое в галстуке и ангел"27 ноября в Театре кукол – "Трое у одного стула"27 ноября в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации"27 ноября в Театре Туманишвили – "Кугелмас!"28 ноября в Грибоедовском театре – "Алые паруса"28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"28 ноября в Театре Руставели – "Вано и Нико"28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Переполох из ничего"28 ноября в Свободном театре – "Ричард III"28 ноября в Театре Марджанишвили – "Малина"28 ноября в Театре Руставели – "Микела"Что посмотреть в кино?"Король Ричард" (драма, спорт)"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, боевик)"Охотники за привидениями: Наследники" (фэнтези, комедия)"Французский вестник" (романтика, комедия)"Титан" (хорор, драма)"Последняя дуэль" (историческая драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

