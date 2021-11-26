https://sputnik-georgia.ru/20211126/uikend-po-tbilisski-gde-razvlechsya-v-stolitse-26-28-noyabrya-262368246.html
Уикенд по-тбилисски: где развлечься в столице 26-28 ноября?
Уикенд по-тбилисски: где развлечься в столице 26-28 ноября?
Рабочая неделя позади, а это значит, что пришло время для отдыха. Не переживайте, если пока не знаете, куда пойти в Тбилиси в этот уикенд 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T12:01+0400
2021-11-26T12:01+0400
2021-11-26T12:01+0400
грузия
уикенд по-тбилисски
туризм
тбилиси
развлечения
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Чтобы расслабиться и хорошо провести время – Sputnik Грузия предлагает читателям традиционную афишу мероприятий на разный вкус.Посвятить себя креативному рисованиюКогда: 27 ноябряГде: Z-bébé Family Center in Tbilisi (ул. Н. Жвания, 28)Подробнее: https://www.facebook.com/events/377380574174667/В определенный момент времени у каждого просто не остается возможности творить в том объеме, что в детстве. Навыки теряются, появляются комплексы: не умею рисовать, не умею фантазировать, не умею воображать и другие "помехи". Поэтому организаторы приглашают желающих на мероприятие, где они смогут пустить в ход воображение и создать что-то свое.Пойти на вечеринкуКогда: 27 ноябряГде: PRINZ BAR (п-т Руставели, 37)Подробнее: https://www.facebook.com/events/4754422761286905/Предлагаем читателям расслабиться и развлечься как следует в столичном баре, где можно будет послушать весь альбом Ertoba & Gartoba психоделической синти-поп группы Four Dimensional Monster Lobsters в лайв-режиме.Посмотреть отреставрированный фильм прошлого векаКогда: 26 ноябряГде: кинотеатр Национального архива Грузии (ул. Пекина, 40)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1009584742921047/Киноцентр Грузии проводит серию мероприятий, посвященных грузинскому кино 1920-1930-х годов. В эту пятницу каждый желающий сможет посмотреть отреставрированную версию грузинского фильма "Джанки" 1928 года. Фильм представит кинокритик, режиссер Ираклий Махарадзе. Присутствие на просмотре будет в полном соответствии с действующими в стране коронавирусными правилами. В кинозал будут допущены 70 гостей. Посещение бесплатное.Пойти на выставку в честь ГалактионаКогда: до 17 январяГде: Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе (ул. Г. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/872547966782739/В честь 130-летия культового грузинского поэта Галактиона Табидзе в Тбилиси открылась выставка, на которой представлены фото, автографы, автобиография, записки из дневников, личные письма и другие памятные вещи поэта. Также на выставке можно увидеть портреты Табидзе, выполненные грузинскими художниками.Прогуляться по осеннему Тбилиси и найти интересноеКогда: 27, 28 ноябряГде: проспект Шота РуставелиПодробнее: https://www.facebook.com/events/562644414987527/Читателей Sputnik мы традиционно приглашаем на любимый Тбилисский базар, который существует уже четвертый год. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.Научиться играть в японскую игру сёгиКогда: 28 ноябряГде: Tsibakha (ул. Ниношвили, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/2781675105464255/Если кто не знает, сёги – это японская игра шахматного типа. Изучить и поиграть в игру можно за 10-15 минут. Однако, интересно то, что сёги - одна из самых сложных стратегических и тактических систем. Секрет высокой неопределенности и сложности игры заключается в том, что фигурки не умирают, а переходят из рук в руки и снова возвращаются на доску.Посмотреть на фокусыКогда: 28 ноябряГде: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)Подробнее: https://www.facebook.com/events/411955720438486/Во время программы гости смогут увидеть фокусы, полные юмора. Интересно, что в фокусы будет подключаться и аудитория. Зрители смогут увидеть два забавных и интерактивных представления.Выпустить парКогда: 27 ноябряГде: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1520590071630918/Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.Насладиться фантастической "семеркой"Когда: 27 ноябряГде: Bioli hall (Коджори, близ Тбилиси, ул. Биоли,1)Подробнее: https://www.facebook.com/events/1214781972377186/Один из самых популярных грузинских вокальных коллективов "Швидкаца" (с грузинского переводится как "Семеро мужчин") приглашает на свой день рождения. На вечере будут исполнены любимые песни коллектива, а в качестве специального гостя предстанет певица Нино Катамадзе.Что в театре?26, 28 ноября в Театре кукол – "Цирк"26 ноября в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"26 ноября в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"26 ноября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"26 ноября в Свободном театре – "Заводной апельсин"26 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"26, 28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Зеленая кошка"26 ноября в Театре Марджанишвили – "Шинель"27 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"27 ноября в Театре Ахметели – "Карлсон"27 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"27 ноября в Грибоедовском театре – "Вишневый сад"27,28 ноября в Театре на Атонели – "Пеликан"27 ноября в Театре Ахметели – "HELLADOS"27 ноября в Театре Руставели – "Однажды…Только…"27 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"27 ноября в Свободном театре – "Трое в галстуке и ангел"27 ноября в Театре кукол – "Трое у одного стула"27 ноября в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации"27 ноября в Театре Туманишвили – "Кугелмас!"28 ноября в Грибоедовском театре – "Алые паруса"28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"28 ноября в Театре Руставели – "Вано и Нико"28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Переполох из ничего"28 ноября в Свободном театре – "Ричард III"28 ноября в Театре Марджанишвили – "Малина"28 ноября в Театре Руставели – "Микела"Что посмотреть в кино?"Король Ричард" (драма, спорт)"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, боевик)"Охотники за привидениями: Наследники" (фэнтези, комедия)"Французский вестник" (романтика, комедия)"Титан" (хорор, драма)"Последняя дуэль" (историческая драма)"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)"Дюна" (драма, приключения, фантастика)"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).Мультфильмы:"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, уикенд по-тбилисски, туризм, тбилиси, развлечения
Уикенд по-тбилисски: где развлечься в столице 26-28 ноября?
Рабочая неделя позади, а это значит, что пришло время для отдыха. Не переживайте, если пока не знаете, куда пойти в Тбилиси в этот уикенд
Чтобы расслабиться и хорошо провести время – Sputnik Грузия
предлагает читателям традиционную афишу мероприятий на разный вкус.
Посвятить себя креативному рисованию
Где: Z-bébé Family Center in Tbilisi (ул. Н. Жвания, 28)
В определенный момент времени у каждого просто не остается возможности творить в том объеме, что в детстве. Навыки теряются, появляются комплексы: не умею рисовать, не умею фантазировать, не умею воображать и другие "помехи". Поэтому организаторы приглашают желающих на мероприятие, где они смогут пустить в ход воображение и создать что-то свое.
Пойти на вечеринку
Где: PRINZ BAR (п-т Руставели, 37)
Предлагаем читателям расслабиться и развлечься как следует в столичном баре, где можно будет послушать весь альбом Ertoba & Gartoba психоделической синти-поп группы Four Dimensional Monster Lobsters в лайв-режиме.
Посмотреть отреставрированный фильм прошлого века
Где: кинотеатр Национального архива Грузии (ул. Пекина, 40)
Киноцентр Грузии проводит серию мероприятий, посвященных грузинскому кино 1920-1930-х годов. В эту пятницу каждый желающий сможет посмотреть отреставрированную версию грузинского фильма "Джанки" 1928 года. Фильм представит кинокритик, режиссер Ираклий Махарадзе. Присутствие на просмотре будет в полном соответствии с действующими в стране коронавирусными правилами. В кинозал будут допущены 70 гостей. Посещение бесплатное.
Пойти на выставку в честь Галактиона
Где: Музей грузинской литературы им. Г. Леонидзе (ул. Г. Чантурия, 8)
В честь 130-летия культового грузинского поэта Галактиона Табидзе в Тбилиси открылась выставка, на которой представлены фото, автографы, автобиография, записки из дневников, личные письма и другие памятные вещи поэта. Также на выставке можно увидеть портреты Табидзе, выполненные грузинскими художниками.
Прогуляться по осеннему Тбилиси и найти интересное
Где: проспект Шота Руставели
Читателей Sputnik мы традиционно приглашаем на любимый Тбилисский базар, который существует уже четвертый год. Мероприятие хорошо не только тем, что гости тут могут найти много разных интересных вещичек, но и прогуляться по проспекту, насладившись видами осеннего Тбилиси.
Научиться играть в японскую игру сёги
Где: Tsibakha (ул. Ниношвили, 8)
Если кто не знает, сёги – это японская игра шахматного типа. Изучить и поиграть в игру можно за 10-15 минут. Однако, интересно то, что сёги - одна из самых сложных стратегических и тактических систем. Секрет высокой неопределенности и сложности игры заключается в том, что фигурки не умирают, а переходят из рук в руки и снова возвращаются на доску.
Посмотреть на фокусы
Где: Backstage76 (ул. Чантурия, 8)
Во время программы гости смогут увидеть фокусы, полные юмора. Интересно, что в фокусы будет подключаться и аудитория. Зрители смогут увидеть два забавных и интерактивных представления.
Выпустить пар
Где: Drum school (пр. Д. Агмашенебели, 106)
Это то, что поможет вам в снятии стресса и получении положительных эмоций. Драм-терапия – групповое музыкальное интерактивное занятие с использованием различных ударных инструментов для всех, даже для тех, кто никогда ранее не занимался музыкой.
Насладиться фантастической "семеркой"
Где: Bioli hall (Коджори, близ Тбилиси, ул. Биоли,1)
Один из самых популярных грузинских вокальных коллективов "Швидкаца" (с грузинского переводится как "Семеро мужчин") приглашает на свой день рождения. На вечере будут исполнены любимые песни коллектива, а в качестве специального гостя предстанет певица Нино Катамадзе.
Что в театре?
26, 28 ноября в Театре кукол – "Цирк"
26 ноября в Грибоедовском театре – "Иван Васильевич"
26 ноября в Театре Руставели – "12 разгневанных мужчин"
26 ноября в Театральном движении "Хараки" – "Три сестры"
26 ноября в Свободном театре – "Заводной апельсин"
26 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "NO EXIT"
26, 28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Зеленая кошка"
26 ноября в Театре Марджанишвили – "Шинель"
27 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красная шапочка"
27 ноября в Театре Ахметели – "Карлсон"
27 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Мышки и сыр"
27 ноября в Грибоедовском театре – "Вишневый сад"
27,28 ноября в Театре на Атонели – "Пеликан"
27 ноября в Театре Ахметели – "HELLADOS"
27 ноября в Театре Руставели – "Однажды…Только…"
27 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Дон Сезар де Базан"
27 ноября в Свободном театре – "Трое в галстуке и ангел"
27 ноября в Театре кукол – "Трое у одного стула"
27 ноября в Театре Марджанишвили – "Тайные вариации"
27 ноября в Театре Туманишвили – "Кугелмас!"
28 ноября в Грибоедовском театре – "Алые паруса"
28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Красавица и чудовище"
28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Рассказ олененка"
28 ноября в Театре Руставели – "Вано и Нико"
28 ноября в Театре юного зрителя Думбадзе – "Переполох из ничего"
28 ноября в Свободном театре – "Ричард III"
28 ноября в Театре Марджанишвили – "Малина"
28 ноября в Театре Руставели – "Микела"
Что посмотреть в кино?
"Король Ричард" (драма, спорт)
"Обитель зла: Раккун-Сити" (ужасы, боевик)
"Охотники за привидениями: Наследники" (фэнтези, комедия)
"Французский вестник" (романтика, комедия)
"Последняя дуэль" (историческая драма)
"Вечные" (остросюжетный, драма, приключения)
"Прошлой ночью в Сохо" (детектив, ужасы, триллер)
"Дюна" (драма, приключения, фантастика)
"Веном 2" (фантастика, боевик, триллер)
"Не время умирать" (боевик, триллер, приключения).
Мультфильмы:
"Неисправимый Рон" (фантастика, комедия)
"Семейка Аддамс: Горящий тур" (комедия, приключения)
"Босс-молокосос 2" (комедия, приключения)
"Космический джем: Новое поколение" (приключения, комедия).
ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНЫХ ВЫХОДНЫХ!
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