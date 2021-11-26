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"Урал" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Урал" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и "Сочи" 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T20:09+0400
2021-11-26T21:02+0400
спорт
футбол
чемпионат россии по футболу
прогнозы результатов футбольных матчей
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Программа XVI тура чемпионата России по футболу, а вместе с ним и второго круга, откроется матчем в Екатеринбурге, где местный "Урал" примет гостей с юга – "Сочи". Хозяева замыкают турнирную таблицу, а южане идут на третьем месте.К предстоящей встрече "Урал" подходит, имея серию из трех ничейных результатов подряд. С "Химками" и "Зенитом" "шмели" сыграли 0:0, а в минувшие выходные на последних минутах спаслись от поражения с "Крыльями Советов" (1:1). Три набранных очка, конечно, тоже результат, но не достаточный для того, чтобы покинуть последнюю строчку.При этом стоит отметить, что "Урал" ужасно выглядит в атаке – в 15 матчах всего шесть (!) забитых мячей. Любопытно, что и пропускают "шмели" мало – 16 голов. Это четвертый показатель в РПЛ."Сочи" на шесть очков отстает от лидирующего "Зенита". В прошлом туре "барсы" могли подтянуться к питерскому клубу, но неожиданно допустили осечку в домашнем матче с "Рубином", проиграв 1:2. Хозяева имели подавляющее преимущество, но на 81 минуте пропустили соло рейд Дрейера, завершившийся точным ударом.Кстати, позади уже половина чемпионата России, а "Сочи", как и "Ахмат", еще ни разу не играл вничью. Совершенно немиролюбивая команда.Если говорить о букмекерских раскладах, то победа гостей оценивается коэффициентом 1,81 (против 4,7 у хозяев). Вполне логично, учитывая турнирное положение команд. Да и матч первого круга завершился победой "Сочи" со счетом 2:0.Я уже упоминал о том, что "Урал" на удивление неплохо смотрится в обороне. Лишь дважды "шмели" пропустили больше двух мячей – от "Краснодара" (0:3) и "Рубина" (0:4). Думаю, что и на этот раз большого количества мячей со стороны соперника мы не увидим. Теплолюбивые сочинцы ограничатся одним или двумя голами.Ставка: "Сочи" забьет один или два гола за 1,65.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, футбол, чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей

"Урал" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу

20:09 26.11.2021 (обновлено: 21:02 26.11.2021)
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Локомотив" - "Сочи"
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Сочи - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Алексей Филиппов
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и "Сочи"
Программа XVI тура чемпионата России по футболу, а вместе с ним и второго круга, откроется матчем в Екатеринбурге, где местный "Урал" примет гостей с юга – "Сочи". Хозяева замыкают турнирную таблицу, а южане идут на третьем месте.
К предстоящей встрече "Урал" подходит, имея серию из трех ничейных результатов подряд. С "Химками" и "Зенитом" "шмели" сыграли 0:0, а в минувшие выходные на последних минутах спаслись от поражения с "Крыльями Советов" (1:1). Три набранных очка, конечно, тоже результат, но не достаточный для того, чтобы покинуть последнюю строчку.
При этом стоит отметить, что "Урал" ужасно выглядит в атаке – в 15 матчах всего шесть (!) забитых мячей. Любопытно, что и пропускают "шмели" мало – 16 голов. Это четвертый показатель в РПЛ.
© photo: Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Урал" - "Зенит"
Футбол. РПЛ. Матч Урал - Зенит - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
Футбол. РПЛ. Матч "Урал" - "Зенит"
© photo: Sputnik / Павел Лисицын
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"Сочи" на шесть очков отстает от лидирующего "Зенита". В прошлом туре "барсы" могли подтянуться к питерскому клубу, но неожиданно допустили осечку в домашнем матче с "Рубином", проиграв 1:2. Хозяева имели подавляющее преимущество, но на 81 минуте пропустили соло рейд Дрейера, завершившийся точным ударом.
Кстати, позади уже половина чемпионата России, а "Сочи", как и "Ахмат", еще ни разу не играл вничью. Совершенно немиролюбивая команда.
Если говорить о букмекерских раскладах, то победа гостей оценивается коэффициентом 1,81 (против 4,7 у хозяев). Вполне логично, учитывая турнирное положение команд. Да и матч первого круга завершился победой "Сочи" со счетом 2:0.
Я уже упоминал о том, что "Урал" на удивление неплохо смотрится в обороне. Лишь дважды "шмели" пропустили больше двух мячей – от "Краснодара" (0:3) и "Рубина" (0:4). Думаю, что и на этот раз большого количества мячей со стороны соперника мы не увидим. Теплолюбивые сочинцы ограничатся одним или двумя голами.
Ставка: "Сочи" забьет один или два гола за 1,65.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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