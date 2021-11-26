https://sputnik-georgia.ru/20211126/ural---sochi-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262402857.html
"Урал" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Урал" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и "Сочи" 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T20:09+0400
2021-11-26T20:09+0400
2021-11-26T21:02+0400
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Программа XVI тура чемпионата России по футболу, а вместе с ним и второго круга, откроется матчем в Екатеринбурге, где местный "Урал" примет гостей с юга – "Сочи". Хозяева замыкают турнирную таблицу, а южане идут на третьем месте.К предстоящей встрече "Урал" подходит, имея серию из трех ничейных результатов подряд. С "Химками" и "Зенитом" "шмели" сыграли 0:0, а в минувшие выходные на последних минутах спаслись от поражения с "Крыльями Советов" (1:1). Три набранных очка, конечно, тоже результат, но не достаточный для того, чтобы покинуть последнюю строчку.При этом стоит отметить, что "Урал" ужасно выглядит в атаке – в 15 матчах всего шесть (!) забитых мячей. Любопытно, что и пропускают "шмели" мало – 16 голов. Это четвертый показатель в РПЛ."Сочи" на шесть очков отстает от лидирующего "Зенита". В прошлом туре "барсы" могли подтянуться к питерскому клубу, но неожиданно допустили осечку в домашнем матче с "Рубином", проиграв 1:2. Хозяева имели подавляющее преимущество, но на 81 минуте пропустили соло рейд Дрейера, завершившийся точным ударом.Кстати, позади уже половина чемпионата России, а "Сочи", как и "Ахмат", еще ни разу не играл вничью. Совершенно немиролюбивая команда.Если говорить о букмекерских раскладах, то победа гостей оценивается коэффициентом 1,81 (против 4,7 у хозяев). Вполне логично, учитывая турнирное положение команд. Да и матч первого круга завершился победой "Сочи" со счетом 2:0.Я уже упоминал о том, что "Урал" на удивление неплохо смотрится в обороне. Лишь дважды "шмели" пропустили больше двух мячей – от "Краснодара" (0:3) и "Рубина" (0:4). Думаю, что и на этот раз большого количества мячей со стороны соперника мы не увидим. Теплолюбивые сочинцы ограничатся одним или двумя голами.Ставка: "Сочи" забьет один или два гола за 1,65.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Нодар Майсурадзе
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Нодар Майсурадзе
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Нодар Майсурадзе
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/22949/06/229490639_0:11:292:304_100x100_80_0_0_62d00a3cae474c3abeac55cb86ed8f82.jpg
спорт, футбол, чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей
"Урал" - "Сочи": прогноз на матч чемпионата России по футболу
20:09 26.11.2021 (обновлено: 21:02 26.11.2021)
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Урал" и "Сочи"
Программа XVI тура чемпионата России по футболу, а вместе с ним и второго круга, откроется матчем в Екатеринбурге, где местный "Урал" примет гостей с юга – "Сочи". Хозяева замыкают турнирную таблицу, а южане идут на третьем месте.
К предстоящей встрече "Урал" подходит, имея серию из трех ничейных результатов подряд. С "Химками" и "Зенитом" "шмели" сыграли 0:0, а в минувшие выходные на последних минутах спаслись от поражения с "Крыльями Советов" (1:1). Три набранных очка, конечно, тоже результат, но не достаточный для того, чтобы покинуть последнюю строчку.
При этом стоит отметить, что "Урал" ужасно выглядит в атаке – в 15 матчах всего шесть (!) забитых мячей. Любопытно, что и пропускают "шмели" мало – 16 голов. Это четвертый показатель в РПЛ.
"Сочи" на шесть очков отстает от лидирующего "Зенита". В прошлом туре "барсы" могли подтянуться к питерскому клубу, но неожиданно допустили осечку в домашнем матче с "Рубином", проиграв 1:2. Хозяева имели подавляющее преимущество, но на 81 минуте пропустили соло рейд Дрейера, завершившийся точным ударом.
Кстати, позади уже половина чемпионата России, а "Сочи", как и "Ахмат", еще ни разу не играл вничью. Совершенно немиролюбивая команда.
Если говорить о букмекерских раскладах, то победа гостей оценивается коэффициентом 1,81 (против 4,7 у хозяев). Вполне логично, учитывая турнирное положение команд. Да и матч первого круга завершился победой "Сочи" со счетом 2:0.
Я уже упоминал о том, что "Урал" на удивление неплохо смотрится в обороне. Лишь дважды "шмели" пропустили больше двух мячей – от "Краснодара" (0:3) и "Рубина" (0:4). Думаю, что и на этот раз большого количества мячей со стороны соперника мы не увидим. Теплолюбивые сочинцы ограничатся одним или двумя голами.
Ставка: "Сочи" забьет один или два гола за 1,65.
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