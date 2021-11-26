https://sputnik-georgia.ru/20211126/v-blizhayshie-dni-v-gruzii-potepleet---sinoptiki-obeschayut-do-23-gradusov-tepla-262392984.html

В ближайшие дни в Грузии потеплеет - синоптики обещают до 23 градусов тепла

В ближайшие дни в Грузии потеплеет - синоптики обещают до 23 градусов тепла

После резкого похолодания вновь потеплеет - осень приносит последние сюрпризы 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T15:45+0400

2021-11-26T15:45+0400

2021-11-26T16:59+0400

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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. В Грузии с 27 ноября потеплеет, дожди пройдут лишь в некоторых районах, говорится в сообщении Национального агентства окружающей среды.С 27 ноября в Грузии распогодится и потеплеет. 28-29 ноября ожидается небольшой дождь, который может наблюдаться только в некоторых районах страны.Температура воздуха в Западной Грузии поднимется до +18, +23 градусов. А в Восточной Грузии потеплеет до +15, +20.В Тбилиси с 27 ноября погода также улучшится, воздух прогреется до +16, +18 градусов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, погода