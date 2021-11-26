https://sputnik-georgia.ru/20211126/v-gruzii-presekli-neskolko-faktov-kontrabandy-zolota-262389181.html

В Грузии пресекли несколько фактов контрабанды золота

В Грузии пресекли несколько фактов контрабанды золота

Таможенники изъяли более 200 граммов незадекларированных золотых изделий на ТПП "Сарпи" 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T14:45+0400

2021-11-26T14:45+0400

2021-11-26T14:45+0400

новости

грузия

контрабанда

золото

грузино-турецкая граница

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24782/28/247822807_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_5c770f2543cc5a87e040c279888e2a25.jpg

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили три факта ввоза в страну контрабандных золотых изделий, говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.По данным ведомства, стоимость контрабандного золота весом в 203,9 грамма, изъятого на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), составила 24,4 тысячи лари (7 875 долларов).Незадекларированные ювелирные изделия пытались провезти граждане Грузии, Армении и Турции.Согласно грузинскому законодательству, гражданин Турции был оштрафован на 5 954 лари (1 914 долларов).Что касается остальных правонарушителей, их дела были переданы в Следственную службу министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, грузия, контрабанда, золото, грузино-турецкая граница