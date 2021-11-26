https://sputnik-georgia.ru/20211126/v-gruzii-presekli-neskolko-faktov-kontrabandy-zolota-262389181.html
В Грузии пресекли несколько фактов контрабанды золота
В Грузии пресекли несколько фактов контрабанды золота
Таможенники изъяли более 200 граммов незадекларированных золотых изделий на ТПП "Сарпи" 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T14:45+0400
2021-11-26T14:45+0400
2021-11-26T14:45+0400
новости
грузия
контрабанда
золото
грузино-турецкая граница
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили три факта ввоза в страну контрабандных золотых изделий, говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.По данным ведомства, стоимость контрабандного золота весом в 203,9 грамма, изъятого на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), составила 24,4 тысячи лари (7 875 долларов).Незадекларированные ювелирные изделия пытались провезти граждане Грузии, Армении и Турции.Согласно грузинскому законодательству, гражданин Турции был оштрафован на 5 954 лари (1 914 долларов).Что касается остальных правонарушителей, их дела были переданы в Следственную службу министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, контрабанда, золото, грузино-турецкая граница
В Грузии пресекли несколько фактов контрабанды золота
Таможенники изъяли более 200 граммов незадекларированных золотых изделий на ТПП "Сарпи"
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Грузинские таможенники предотвратили три факта ввоза в страну контрабандных золотых изделий, говорится в сообщении на сайте Службы доходов министерства финансов Грузии.
По данным ведомства, стоимость контрабандного золота весом в 203,9 грамма, изъятого на таможенно-пропускном пункте "Сарпи" (грузино-турецкая граница), составила 24,4 тысячи лари (7 875 долларов).
Незадекларированные ювелирные изделия пытались провезти граждане Грузии, Армении и Турции.
Согласно грузинскому законодательству, гражданин Турции был оштрафован на 5 954 лари (1 914 долларов).
Что касается остальных правонарушителей, их дела были переданы в Следственную службу министерства финансов Грузии для дальнейшего реагирования.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.