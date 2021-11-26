https://sputnik-georgia.ru/20211126/v-tbilisi-na-chetyre-nochi-zakroyut-odnu-iz-tsentralnykh-ploschadey-262406389.html

В Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей

В Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей

Монтаж новогоднего освещения на улицах Тбилиси начался 9 ноября, и уже к середине декабря столица засияет в преддверии Нового 2022 года 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T23:54+0400

2021-11-26T23:54+0400

2021-11-26T23:54+0400

общество

новости

грузия

тбилиси

новый год

тбилсервис групп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250487433_0:3:3386:1908_1920x0_80_0_0_59a90faf104891acccce818df2902ecc.jpg

ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Для монтажа новогодней иллюминации в Тбилиси закроют одну из центральных площадей, говорится в сообщении "Тбилсервис групп" По информации компании, в течение трех ночей с 00:00 до 07:00 будет закрыта площадь Первой республики неподалеку от станции метрополитена "Руставели". Автомобили в это время ночью с 27 по 30 ноября смогут передвигаться ночью непосредственно по проспекту Руставели в сторону улицы Костава. На многих улицах в центре Тбилиси уже смонтирована часть новогодней иллюминации, и работы по украшению города продолжаются. Главная новогодняя елка страны, по традиции, снова будет у здания парламента Грузии - работы по ее установке уже начались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, тбилиси, новый год, тбилсервис групп