https://sputnik-georgia.ru/20211126/v-tbilisi-na-chetyre-nochi-zakroyut-odnu-iz-tsentralnykh-ploschadey-262406389.html
В Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей
В Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей
Монтаж новогоднего освещения на улицах Тбилиси начался 9 ноября, и уже к середине декабря столица засияет в преддверии Нового 2022 года 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T23:54+0400
2021-11-26T23:54+0400
2021-11-26T23:54+0400
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тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Для монтажа новогодней иллюминации в Тбилиси закроют одну из центральных площадей, говорится в сообщении "Тбилсервис групп" По информации компании, в течение трех ночей с 00:00 до 07:00 будет закрыта площадь Первой республики неподалеку от станции метрополитена "Руставели". Автомобили в это время ночью с 27 по 30 ноября смогут передвигаться ночью непосредственно по проспекту Руставели в сторону улицы Костава. На многих улицах в центре Тбилиси уже смонтирована часть новогодней иллюминации, и работы по украшению города продолжаются. Главная новогодняя елка страны, по традиции, снова будет у здания парламента Грузии - работы по ее установке уже начались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, тбилиси, новый год, тбилсервис групп
В Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей
Монтаж новогоднего освещения на улицах Тбилиси начался 9 ноября, и уже к середине декабря столица засияет в преддверии Нового 2022 года
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik.
Для монтажа новогодней иллюминации в Тбилиси закроют одну из центральных площадей, говорится в сообщении
"Тбилсервис групп"
По информации компании, в течение трех ночей с 00:00 до 07:00 будет закрыта площадь Первой республики неподалеку от станции метрополитена "Руставели".
Автомобили в это время ночью с 27 по 30 ноября смогут передвигаться ночью непосредственно по проспекту Руставели в сторону улицы Костава.
На многих улицах в центре Тбилиси уже смонтирована часть новогодней иллюминации, и работы по украшению города продолжаются. Главная новогодняя елка страны, по традиции, снова будет у здания парламента Грузии - работы по ее установке уже начались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.