Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211126/v-tbilisi-na-chetyre-nochi-zakroyut-odnu-iz-tsentralnykh-ploschadey-262406389.html
В Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей
В Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей
Монтаж новогоднего освещения на улицах Тбилиси начался 9 ноября, и уже к середине декабря столица засияет в преддверии Нового 2022 года 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T23:54+0400
2021-11-26T23:54+0400
общество
новости
грузия
тбилиси
новый год
тбилсервис групп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250487433_0:3:3386:1908_1920x0_80_0_0_59a90faf104891acccce818df2902ecc.jpg
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Для монтажа новогодней иллюминации в Тбилиси закроют одну из центральных площадей, говорится в сообщении "Тбилсервис групп" По информации компании, в течение трех ночей с 00:00 до 07:00 будет закрыта площадь Первой республики неподалеку от станции метрополитена "Руставели". Автомобили в это время ночью с 27 по 30 ноября смогут передвигаться ночью непосредственно по проспекту Руставели в сторону улицы Костава. На многих улицах в центре Тбилиси уже смонтирована часть новогодней иллюминации, и работы по украшению города продолжаются. Главная новогодняя елка страны, по традиции, снова будет у здания парламента Грузии - работы по ее установке уже начались.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e4/0c/1d/250487433_446:0:3177:2048_1920x0_80_0_0_1623d0d8b9f4858e040409afaf9c37d4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
общество, новости, грузия, тбилиси, новый год, тбилсервис групп

В Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей

23:54 26.11.2021
© Sputnik / STRINGER Новогодняя иллюминация и уличные украшения на проспекте Ильи Чавчавадзе
Новогодняя иллюминация и уличные украшения на проспекте Ильи Чавчавадзе - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / STRINGER
Подписаться на
Монтаж новогоднего освещения на улицах Тбилиси начался 9 ноября, и уже к середине декабря столица засияет в преддверии Нового 2022 года
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Для монтажа новогодней иллюминации в Тбилиси закроют одну из центральных площадей, говорится в сообщении "Тбилсервис групп"

По информации компании, в течение трех ночей с 00:00 до 07:00 будет закрыта площадь Первой республики неподалеку от станции метрополитена "Руставели".
Автомобили в это время ночью с 27 по 30 ноября смогут передвигаться ночью непосредственно по проспекту Руставели в сторону улицы Костава.
На многих улицах в центре Тбилиси уже смонтирована часть новогодней иллюминации, и работы по украшению города продолжаются. Главная новогодняя елка страны, по традиции, снова будет у здания парламента Грузии - работы по ее установке уже начались.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
ВчераВ Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей
ВчераВ Батуми автомобиль сбил двух подростков
ВчераСорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"
ВчераПутин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви
ВчераСборная Грузии по баскетболу обыграла Украину в отборочном матче ЧМ-2023
ВчераГрузинский фигурист идет вторым после короткой программы на Гран-при Сочи
ВчераЗапасов пшеницы Грузии хватит на два месяца - министр
ВчераВъезд граждан из ряда африканских стран и Гонконга в Россию будет ограничен
ВчераО чем договорились Путин, Алиев и Пашинян на встрече в Сочи
ВчераДвижение автотранспорта в центре Тбилиси будет частично ограничено
ВчераУ Саакашвили было больше посетителей, чем у всех заключенных при его власти - Субари
ВчераФракция "Лело" преобразована в политическую группу
Вчера"Не более трех в день" - количество посетителей Саакашвили может сократиться
ВчераКогда заработает энергетическая биржа в Грузии
ВчераВерхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией восстановлено
Вчера"Это политическое решение" - власти Грузии объяснили принятие бюджетов в городах и районах
ВчераНазвана дата проведения финала Кубка Грузии по футболу
ВчераВ Тбилиси пройдет выставка, посвященная известному турецкому поэту Юнусу Эмре
ВчераДесятки тысяч жителей Тбилиси останутся без воды на сутки
ВчераНаркотики через интернет: в Грузии задержали иностранца