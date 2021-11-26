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Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией восстановлено
Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией восстановлено
Дорога была временно закрыта из-за обильного снегопада 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T18:03+0400
2021-11-26T18:03+0400
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ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.Участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс накануне закрыли для машин с прицепом и полуприцепом из-за обильного снегопада.Открыть дорогу полностью удалось после проведения интенсивных очистительных работ.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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новости, грузия, ситуация на военно-грузинской дороге, верхний ларс, армения, грузинские дороги, машины и их водители, погода

Верхний Ларс сегодня: движение к границе Грузии с Россией восстановлено

18:03 26.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir UmikashviliВоенно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе
Военно-Грузинская дорога - грузовые трейлеры на пути к грузино-российской границе - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
© photo: Sputnik / Vladimir Umikashvili
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Дорога была временно закрыта из-за обильного снегопада
ТБИЛИСИ, 26 ноя — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, открыто для всех видов автотранспорта, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог министерства регионального развития и инфраструктуры Грузии.
Участок дороги Гудаури-Коби центральной автомагистрали Мцхета-Степанцминда-Ларс накануне закрыли для машин с прицепом и полуприцепом из-за обильного снегопада.
Открыть дорогу полностью удалось после проведения интенсивных очистительных работ.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.
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