https://sputnik-georgia.ru/20211126/zakharova-ob-ukraine-i-boykote-olimpiady-v-pekine---video-262428238.html

Захарова об Украине и бойкоте Олимпиады в Пекине - видео

Захарова об Украине и бойкоте Олимпиады в Пекине - видео

США и НАТО продолжают "военное освоение Украины" – такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего традиционного... 26.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-26T10:30+0400

2021-11-26T10:30+0400

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мария захарова

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Что в Москве думают о предстоящем “саммите демократий”, организуемом США? Готова ли Россия стать посредником между Арменией и Турцией? Одержимы ли американцы “Северным потоком - 2”? И почему нельзя верить CNN? Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге в Москве.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, видео, мультимедиа, мид рф, мария захарова, видео