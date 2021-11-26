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Захарова об Украине и бойкоте Олимпиады в Пекине - видео
Захарова об Украине и бойкоте Олимпиады в Пекине - видео
США и НАТО продолжают "военное освоение Украины" – такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего традиционного... 26.11.2021, Sputnik Грузия
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Что в Москве думают о предстоящем “саммите демократий”, организуемом США? Готова ли Россия стать посредником между Арменией и Турцией? Одержимы ли американцы “Северным потоком - 2”? И почему нельзя верить CNN? Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге в Москве.
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россия, видео, мультимедиа, мид рф, мария захарова, видео

Захарова об Украине и бойкоте Олимпиады в Пекине - видео

10:30 26.11.2021 (обновлено: 19:23 28.11.2021)
© video: Sputnik
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США и НАТО продолжают "военное освоение Украины" – такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего традиционного еженедельного брифинга
Что в Москве думают о предстоящем “саммите демократий”, организуемом США? Готова ли Россия стать посредником между Арменией и Турцией? Одержимы ли американцы “Северным потоком - 2”? И почему нельзя верить CNN? Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге в Москве.
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