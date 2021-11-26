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Захарова об Украине и бойкоте Олимпиады в Пекине - видео
Захарова об Украине и бойкоте Олимпиады в Пекине - видео
США и НАТО продолжают "военное освоение Украины" – такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего традиционного... 26.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-26T10:30+0400
2021-11-26T10:30+0400
2021-11-28T19:23+0400
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Что в Москве думают о предстоящем “саммите демократий”, организуемом США? Готова ли Россия стать посредником между Арменией и Турцией? Одержимы ли американцы “Северным потоком - 2”? И почему нельзя верить CNN? Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге в Москве.
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россия, видео, мультимедиа, мид рф, мария захарова, видео
Захарова об Украине и бойкоте Олимпиады в Пекине - видео
10:30 26.11.2021 (обновлено: 19:23 28.11.2021)
США и НАТО продолжают "военное освоение Украины" – такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе своего традиционного еженедельного брифинга
Что в Москве думают о предстоящем “саммите демократий”, организуемом США? Готова ли Россия стать посредником между Арменией и Турцией? Одержимы ли американцы “Северным потоком - 2”? И почему нельзя верить CNN? Смотрите в видео, что заявила Мария Захарова на своем традиционном еженедельном брифинге в Москве.