https://sputnik-georgia.ru/20211127/britanskaya-the-guardian-posvyatila-statyu-gruzii-262411827.html

Британская The Guardian посвятила статью Грузии

Британская The Guardian посвятила статью Грузии

В обширной статье рассказывается о высокогорном регионе Тушети, самой опасной дороге в мире, ведущей к нему, и о местных жителях 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T14:01+0400

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the guardian

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Популярное британское издание The Guardian опубликовало статью о туристических направлениях Грузии.Британская журналистка Надя Берд (Nadia Beard) и фотограф Томер Ифра (Tomer Ifrah) прибыли в Грузию 3 месяца назад по приглашению Национальной администрации туризма министерства экономики и устойчивого развития. После пресс-тура журналисты подготовили обширную статью о туристическом направлении Грузии вместе с фотоотчетом."Туризм спасает Омало и Грузию от забвения" - под этим заголовком журналист Guardian делится своими впечатлениями от Тушети, описывает села, людей, местную жизнь и обычаи региона. В статье местные жители говорят о важности туризма в Тушети, а также о защите экологии.В начале автор рассказывает о дороге, которая ведет к Тушети, отмечая, что она одна из самых опасных в мире.Далее поясняется, что грузины с июня по сентябрь путешествуют по этой дороге, чтобы спастись от жары и провести сезон в семейных домах, разбросанных по 49 деревням Тушети. В остальное время перевал Абано покрыт снегом, температура опускается до -30C, отрезая Тушети от остальной части страны, говорит журналист."Путешествие для туристов и искателей приключений начинается с того, что они отправятся в путь, чтобы насладиться пешими прогулками и дикой красотой Тушети, а также остановиться в традиционных деревянных домах в Омало или в кемпинге в горах", - рассказывается в статье.В обширной статье также есть интервью с местными жителями, которые рассказывают о своем опыте работы с туристами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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грузия, новости, туризм, the guardian