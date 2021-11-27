Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211127/britanskaya-the-guardian-posvyatila-statyu-gruzii-262411827.html
Британская The Guardian посвятила статью Грузии
Британская The Guardian посвятила статью Грузии
В обширной статье рассказывается о высокогорном регионе Тушети, самой опасной дороге в мире, ведущей к нему, и о местных жителях 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T14:01+0400
2021-11-27T14:01+0400
грузия
новости
туризм
the guardian
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23761/35/237613578_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_491f74884c649b2981b5d0898d5f9c65.jpg
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Популярное британское издание The Guardian опубликовало статью о туристических направлениях Грузии.Британская журналистка Надя Берд (Nadia Beard) и фотограф Томер Ифра (Tomer Ifrah) прибыли в Грузию 3 месяца назад по приглашению Национальной администрации туризма министерства экономики и устойчивого развития. После пресс-тура журналисты подготовили обширную статью о туристическом направлении Грузии вместе с фотоотчетом."Туризм спасает Омало и Грузию от забвения" - под этим заголовком журналист Guardian делится своими впечатлениями от Тушети, описывает села, людей, местную жизнь и обычаи региона. В статье местные жители говорят о важности туризма в Тушети, а также о защите экологии.В начале автор рассказывает о дороге, которая ведет к Тушети, отмечая, что она одна из самых опасных в мире.Далее поясняется, что грузины с июня по сентябрь путешествуют по этой дороге, чтобы спастись от жары и провести сезон в семейных домах, разбросанных по 49 деревням Тушети. В остальное время перевал Абано покрыт снегом, температура опускается до -30C, отрезая Тушети от остальной части страны, говорит журналист."Путешествие для туристов и искателей приключений начинается с того, что они отправятся в путь, чтобы насладиться пешими прогулками и дикой красотой Тушети, а также остановиться в традиционных деревянных домах в Омало или в кемпинге в горах", - рассказывается в статье.В обширной статье также есть интервью с местными жителями, которые рассказывают о своем опыте работы с туристами.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23761/35/237613578_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_119088f9dba7967bc2ed833a6dc03227.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
грузия, новости, туризм, the guardian

Британская The Guardian посвятила статью Грузии

14:01 27.11.2021
© photo: Tusheti National Park / FBთუშეთი
თუშეთი - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© photo: Tusheti National Park / FB
Подписаться на
В обширной статье рассказывается о высокогорном регионе Тушети, самой опасной дороге в мире, ведущей к нему, и о местных жителях
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Популярное британское издание The Guardian опубликовало статью о туристических направлениях Грузии.
Британская журналистка Надя Берд (Nadia Beard) и фотограф Томер Ифра (Tomer Ifrah) прибыли в Грузию 3 месяца назад по приглашению Национальной администрации туризма министерства экономики и устойчивого развития. После пресс-тура журналисты подготовили обширную статью о туристическом направлении Грузии вместе с фотоотчетом.
"Туризм спасает Омало и Грузию от забвения" - под этим заголовком журналист Guardian делится своими впечатлениями от Тушети, описывает села, людей, местную жизнь и обычаи региона. В статье местные жители говорят о важности туризма в Тушети, а также о защите экологии.
В начале автор рассказывает о дороге, которая ведет к Тушети, отмечая, что она одна из самых опасных в мире.
"На протяжении 45 миль (72 км) эта грунтовая дорога, вырезанная на краю склона горы, вздымается и сжимается, поднимаясь вверх на высоту 2000 метров. Обрыв на краю дороги уносит несколько жизней каждый год, и его репутация была закреплена, когда он был показан в документальном фильме BBC "Самая опасная дорога в мире" в 2013 году. Но это единственный путь, по которому можно добраться до деревень Тушети, региона, спрятанного глубоко внутри этих гор", - пишет автор.
Далее поясняется, что грузины с июня по сентябрь путешествуют по этой дороге, чтобы спастись от жары и провести сезон в семейных домах, разбросанных по 49 деревням Тушети. В остальное время перевал Абано покрыт снегом, температура опускается до -30C, отрезая Тушети от остальной части страны, говорит журналист.
"Путешествие для туристов и искателей приключений начинается с того, что они отправятся в путь, чтобы насладиться пешими прогулками и дикой красотой Тушети, а также остановиться в традиционных деревянных домах в Омало или в кемпинге в горах", - рассказывается в статье.
В обширной статье также есть интервью с местными жителями, которые рассказывают о своем опыте работы с туристами.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:34Бюджет Рустави на 2022 год утвержден: на что потратят деньги в городе
15:01Бизнесмен Эбралидзе арестован в России по делу о растрате 3 млрд рублей
14:01Британская The Guardian посвятила статью Грузии
13:31Россия и Китай выступили против идеи "Саммита за демократию" под эгидой США
13:01Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
12:33США могут сократить военные учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией, пишут СМИ
12:01Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: ребята сделали больше, чем могли
11:31Успехи и потери накопительной пенсионной системы в Грузии: последние данные
10:55Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 058
10:49Путин встретился с Алиевым. Что обсуждали лидеры России и Азербайджана?
10:15Михаил Погребинский: введут ли на Украине военное положение с 1 декабря?
10:04Курс лари на субботу – 3,0967 GEL/$1
09:01Внешнеторговый оборот Грузии и Турции вырос на треть
08:51На шаг ближе к чемпионату мира: победа сборной Грузии по баскетболу - фото
ВчераВ Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей
ВчераВ Батуми автомобиль сбил двух подростков
ВчераСорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"
ВчераПутин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви
ВчераСборная Грузии по баскетболу обыграла Украину в отборочном матче ЧМ-2023
ВчераГрузинский фигурист идет вторым после короткой программы на Гран-при Сочи