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https://sputnik-georgia.ru/20211127/chto-mozhno-i-nelzya-est-v-rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-262396650.html
Что можно и нельзя есть в Рождественский пост 2021-2022? Календарь питания
Что можно и нельзя есть в Рождественский пост 2021-2022? Календарь питания
Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и заканчивается 6 января - в канун Рождества Христова 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T10:52+0400
2021-11-27T10:52+0400
справки
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По церковному календарю, Рождественский пост – последний многодневный пост в году, длится 40 дней. Верующие в этот период очищают себя постом, покаянием и молитвой, чтобы встретить Рождество Христово с чистой душой.Верующие в Рождественский пост, как и в любой другой пост в церковном календаре, воздерживаются от скоромной пищи, отказываются от вредных привычек, страстей и грешных мыслей.Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что можно и нельзя есть в Рождественский пост и календарь питания по дням.Что можно или нельзя естьРождественский пост не такой строгий, как Великий и Успенский - во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но можно - рыбу.Верующие, соблюдающие Рождественский пост, могут разнообразить свое питание овощами, фруктами, грибами, зеленью, ягодами, сухарями, кашами, орехами, сухофруктами, семечками, медом и другими продуктами. В определенные дни можно также есть рыбу и морепродукты.В Рождественский пост можно есть сырые, вареные, тушеные, запеченные блюда. В меню можно включить различные соленья, салаты, консервированные овощи и фрукты, супы, рагу, вареники, запеканки, пироги и другую постную выпечку, а также соки, морсы, чай и кисели.Календарь питанияВ Рождественский пост, по понедельникам монастырским уставом разрешается есть горячую пищу, без масла – в эти дни в меню можно включить различные каши и супы, а также соленья, варенья, зелень и так далее.По вторникам и четвергам можно есть горячую еду, с маслом. Для мирян в эти дни допускаются определенные послабления – они могут включить в питание рыбные продукты.Самые строгие дни Рождественского поста – среда и пятница, в эти дни положено сухоядение. Можно есть фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, то есть сырую, термически необработанную пищу и постный хлеб. В эти дни нельзя пить даже чай или компот.В Рождественский пост по субботам и воскресеньям можно есть рыбу, горячие блюда, заправленные постным маслом и выпить немного вина. Так что питание может быть очень разнообразным.Рыбу в Рождественский пост также можно есть в церковные праздники и в дни поминовения великих Святых, если они не приходятся на среду и пятницу.В 2021-м праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и день памяти Святого Николая Чудотворца, которые по церковному календарю ежегодно празднуют 4 и 19 декабря, выпадают на субботу и воскресенье, соответственно есть рыбу в эти дни можно.Более строгим Рождественский пост становится со 2 по 6 января – в эти дни рыбу нельзя есть. В частности, в понедельник, среду и пятницу положено сухоядение, а во вторник и четверг в питание можно включить горячую еду без масла. В субботу и воскресенье постящиеся могут добавить в блюда постное масло.Канун Рождества или Сочельник - самый строгий день поста. Многие из соблюдающих пост 6 января полностью отказываться от еды до первой звезды, а вечером едят кутью или сочиво - сладкую кашу, приготовленную из целых зерен пшеницы с добавлением орехов, изюма и меда.Что еще нельзяПост – это время молитв и покаяния, без которых пост – просто диета. Поэтому, в Рождественский, как и в любой другой пост, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.Нельзя также раздражаться, ссориться, обижать родных и близких, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.В Рождественский пост по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники можно выпить до 200 граммов вина или примерно 400 граммов пива.Свадебные торжества нужно планировать или до начала Рождественского поста, или после Рождества Христова, так как венчаться во время поста нельзя.Для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, церковь советует выбрать по календарю более уместное для веселья время.Материал подготовлен на основе открытых источников
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справки

Что можно и нельзя есть в Рождественский пост 2021-2022? Календарь питания

10:52 27.11.2021
© photo: SputnikМетехская церковь
Метехская церковь - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© photo: Sputnik
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Рождественский пост ежегодно начинается 28 ноября и заканчивается 6 января - в канун Рождества Христова
По церковному календарю, Рождественский пост – последний многодневный пост в году, длится 40 дней. Верующие в этот период очищают себя постом, покаянием и молитвой, чтобы встретить Рождество Христово с чистой душой.
Верующие в Рождественский пост, как и в любой другой пост в церковном календаре, воздерживаются от скоромной пищи, отказываются от вредных привычек, страстей и грешных мыслей.
Из материала Sputnik Грузия вы узнаете, что можно и нельзя есть в Рождественский пост и календарь питания по дням.

Что можно или нельзя есть

Рождественский пост не такой строгий, как Великий и Успенский - во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но можно - рыбу.
Верующие, соблюдающие Рождественский пост, могут разнообразить свое питание овощами, фруктами, грибами, зеленью, ягодами, сухарями, кашами, орехами, сухофруктами, семечками, медом и другими продуктами. В определенные дни можно также есть рыбу и морепродукты.
В Рождественский пост можно есть сырые, вареные, тушеные, запеченные блюда. В меню можно включить различные соленья, салаты, консервированные овощи и фрукты, супы, рагу, вареники, запеканки, пироги и другую постную выпечку, а также соки, морсы, чай и кисели.

Календарь питания

В Рождественский пост, по понедельникам монастырским уставом разрешается есть горячую пищу, без масла – в эти дни в меню можно включить различные каши и супы, а также соленья, варенья, зелень и так далее.
По вторникам и четвергам можно есть горячую еду, с маслом. Для мирян в эти дни допускаются определенные послабления – они могут включить в питание рыбные продукты.
Самые строгие дни Рождественского поста – среда и пятница, в эти дни положено сухоядение. Можно есть фрукты, овощи, орехи, сухофрукты, то есть сырую, термически необработанную пищу и постный хлеб. В эти дни нельзя пить даже чай или компот.
В Рождественский пост по субботам и воскресеньям можно есть рыбу, горячие блюда, заправленные постным маслом и выпить немного вина. Так что питание может быть очень разнообразным.
Рыбу в Рождественский пост также можно есть в церковные праздники и в дни поминовения великих Святых, если они не приходятся на среду и пятницу.
CC0 / Pixabay / შემწვარი თევზის კერძი
შემწვარი თევზის კერძი - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
შემწვარი თევზის კერძი
CC0 / Pixabay /
В 2021-м праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и день памяти Святого Николая Чудотворца, которые по церковному календарю ежегодно празднуют 4 и 19 декабря, выпадают на субботу и воскресенье, соответственно есть рыбу в эти дни можно.
Более строгим Рождественский пост становится со 2 по 6 января – в эти дни рыбу нельзя есть. В частности, в понедельник, среду и пятницу положено сухоядение, а во вторник и четверг в питание можно включить горячую еду без масла. В субботу и воскресенье постящиеся могут добавить в блюда постное масло.
Канун Рождества или Сочельник - самый строгий день поста. Многие из соблюдающих пост 6 января полностью отказываться от еды до первой звезды, а вечером едят кутью или сочиво - сладкую кашу, приготовленную из целых зерен пшеницы с добавлением орехов, изюма и меда.

Что еще нельзя

Пост – это время молитв и покаяния, без которых пост – просто диета. Поэтому, в Рождественский, как и в любой другой пост, нельзя устраивать веселые застолья и напиваться.
Нельзя также раздражаться, ссориться, обижать родных и близких, совершать любые другие поступки, которые разрушают мир между людьми.
В Рождественский пост по субботам и воскресеньям, а также в церковные праздники можно выпить до 200 граммов вина или примерно 400 граммов пива.
CC0 / Pixabay / მამაკაცი ლუდით
მამაკაცი ლუდით - Sputnik Грузия, 1920, 26.11.2021
მამაკაცი ლუდით
CC0 / Pixabay /
Свадебные торжества нужно планировать или до начала Рождественского поста, или после Рождества Христова, так как венчаться во время поста нельзя.
Для проведения светских праздничных мероприятий, в том числе и регистрации брака в ЗАГСе, церковь советует выбрать по календарю более уместное для веселья время.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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