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Cпасательная операция на западе Грузии: двух человек ищут под землей
Cпасательная операция на западе Грузии: двух человек ищут под землей
По данным СМИ, они отправились на карьер, чтобы незаконно добыть уголь в месте, где он лежит близко к поверхности 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T16:30+0400
2021-11-27T16:30+0400
2021-11-27T16:30+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Два человека оказались заживо погребенными в одном из карьеров в Ткибули, сообщает Первый канал.По данным телеканала, они отправились на карьер, чтобы незаконно добыть уголь в месте, где он лежит близко к поверхности. В это время на них обрушилась масса земли.На месте работают спасатели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, ткибули
Cпасательная операция на западе Грузии: двух человек ищут под землей
По данным СМИ, они отправились на карьер, чтобы незаконно добыть уголь в месте, где он лежит близко к поверхности
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik.
Два человека оказались заживо погребенными в одном из карьеров в Ткибули, сообщает Первый канал
.
По данным телеканала, они отправились на карьер, чтобы незаконно добыть уголь в месте, где он лежит близко к поверхности. В это время на них обрушилась масса земли.
На месте работают спасатели.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.