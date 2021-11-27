https://sputnik-georgia.ru/20211127/cpasatelnaya-operatsiya-na-zapade-gruzii-dvukh-chelovek-ischut-pod-zemley-262413439.html

Cпасательная операция на западе Грузии: двух человек ищут под землей

Cпасательная операция на западе Грузии: двух человек ищут под землей

По данным СМИ, они отправились на карьер, чтобы незаконно добыть уголь в месте, где он лежит близко к поверхности 27.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-27T16:30+0400

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происшествия

новости

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ткибули

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Два человека оказались заживо погребенными в одном из карьеров в Ткибули, сообщает Первый канал.По данным телеканала, они отправились на карьер, чтобы незаконно добыть уголь в месте, где он лежит близко к поверхности. В это время на них обрушилась масса земли.На месте работают спасатели.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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происшествия, новости, грузия, ткибули