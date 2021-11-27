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https://sputnik-georgia.ru/20211127/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-rebyata-sdelali-bolshe-chem-mogli-262409826.html
Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: ребята сделали больше, чем могли
Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: ребята сделали больше, чем могли
Греческий специалист подчеркнул, что это лишь начало отборочного пути и он будет долгим 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T12:01+0400
2021-11-27T12:09+0400
спорт
новости
грузия
георгий шермадини
ильяс зурос
торнике шенгелия
баскетбол
чемпионат мира по баскетболу
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ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос прокомментировал победу своих подопечных над Украиной 88:83 в первом отборочном матче ЧМ-2023, состоявшемся в Тбилиси."Благодарю Торнике Шенгелия – он провел потрясающий матч и сделал все, чтобы мы победили. Выше всяких похвал сыграл Георгий Шермадини. У него была травма, но сейчас он в отличной форме. В нашей команде много травмированных, но те, кто вышел на паркет, сделали больше, чем мы от них ждали. Думаю, матч понравился и болельщикам – мы победили на родной арене", - сказал Зурос.При этом греческий специалист подчеркнул, что это лишь начало отборочного пути из он будет долгим."Для того, чтобы попасть на чемпионат мира, надо пройти долгий путь. Это марафон, в котором нужно выложиться до конца. Сборной очень помогает, когда в нее приезжают баскетболисты уровня Шенгелия. У многих игроков нет практики выступлений на таком высоком уровне, как у Торнике. Поэтому приезд в национальную команду легионеров такого калибра – это большое подспорье для сборной", - отметил тренер.Прокомментировал победу сборной Грузии и сам Шенгелия.При этом Шенгелия подчеркнул, что играть за сборную Грузии всегда было его мечтой."Моя мотивация выступать за национальную команду не изменилась с тех пор, как я был маленьким. Моей первой мечтой было не выступать в НБА, а попасть в сборную Грузии. Сейчас ничего не изменилось. Именно поэтому я полностью выкладываюсь в играх за национальную команду", – добавил он.Георгий Шермадини вместе с Тэдом Макфадденом стал самым результативным игроком в составе сборной Грузии. Оба баскетболиста набрали по 23 очка. Что касается капитана команды – Торнике Шенгелия, то форвард московского ЦСКА оформил дабл-дабл. На его счету 16 очков и 13 подборов.Следующий квалификационный матч ЧМ-2023 сборная Грузии проведет 29 ноября против Испании на выезде. В своей первой отборочной игре испанцы обыграли Северную Македонию со счетом 94:65.В следующий отборочный этап ЧМ-2023 выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.Чемпионат мира 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах, с 25 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, новости, грузия, георгий шермадини, ильяс зурос, торнике шенгелия, баскетбол, чемпионат мира по баскетболу

Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: ребята сделали больше, чем могли

12:01 27.11.2021 (обновлено: 12:09 27.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerИльяс Зурос. Матч по баскетболу между сборными Грузии и Украины
Ильяс Зурос. Матч по баскетболу между сборными Грузии и Украины - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© photo: Sputnik / Stringer
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Греческий специалист подчеркнул, что это лишь начало отборочного пути и он будет долгим
ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос прокомментировал победу своих подопечных над Украиной 88:83 в первом отборочном матче ЧМ-2023, состоявшемся в Тбилиси.
"Благодарю Торнике Шенгелия – он провел потрясающий матч и сделал все, чтобы мы победили. Выше всяких похвал сыграл Георгий Шермадини. У него была травма, но сейчас он в отличной форме. В нашей команде много травмированных, но те, кто вышел на паркет, сделали больше, чем мы от них ждали. Думаю, матч понравился и болельщикам – мы победили на родной арене", - сказал Зурос.
© photo: Sputnik / StringerМатч между сборными Грузии и Украины по баскетболу
Матч между сборными Грузии и Украины по баскетболу - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
Матч между сборными Грузии и Украины по баскетболу
© photo: Sputnik / Stringer
При этом греческий специалист подчеркнул, что это лишь начало отборочного пути из он будет долгим.
"Для того, чтобы попасть на чемпионат мира, надо пройти долгий путь. Это марафон, в котором нужно выложиться до конца. Сборной очень помогает, когда в нее приезжают баскетболисты уровня Шенгелия. У многих игроков нет практики выступлений на таком высоком уровне, как у Торнике. Поэтому приезд в национальную команду легионеров такого калибра – это большое подспорье для сборной", - отметил тренер.
Прокомментировал победу сборной Грузии и сам Шенгелия.
"Нет ничего лучше, чем играть перед своими болельщиками. Их поддержка нам очень помогла. Хотел бы также поблагодарить Украину за хорошую игру, наш тренерский штаб за отлично проделанную работу и всю команду, которая выложилась по максимуму".
Матч по баскетболу между сборными Грузии и Украины - Sputnik Грузия
Торнике Шенгелия
Баскетболист сборной Грузии
© Facebook / Georgian Basketball FederationГрузинский баскетболист Торнике Шенгелия
Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия
© Facebook / Georgian Basketball Federation
При этом Шенгелия подчеркнул, что играть за сборную Грузии всегда было его мечтой.
"Моя мотивация выступать за национальную команду не изменилась с тех пор, как я был маленьким. Моей первой мечтой было не выступать в НБА, а попасть в сборную Грузии. Сейчас ничего не изменилось. Именно поэтому я полностью выкладываюсь в играх за национальную команду", – добавил он.
Георгий Шермадини вместе с Тэдом Макфадденом стал самым результативным игроком в составе сборной Грузии. Оба баскетболиста набрали по 23 очка. Что касается капитана команды – Торнике Шенгелия, то форвард московского ЦСКА оформил дабл-дабл. На его счету 16 очков и 13 подборов.
Следующий квалификационный матч ЧМ-2023 сборная Грузии проведет 29 ноября против Испании на выезде. В своей первой отборочной игре испанцы обыграли Северную Македонию со счетом 94:65.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские баскетболисты. Матч между сборными Грузии и Украины по баскетболу
Грузинские баскетболисты. Матч между сборными Грузии и Украины по баскетболу - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
Грузинские баскетболисты. Матч между сборными Грузии и Украины по баскетболу
© photo: Sputnik / Stringer
В следующий отборочный этап ЧМ-2023 выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.
Чемпионат мира 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах, с 25 августа по 10 сентября.
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