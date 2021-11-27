https://sputnik-georgia.ru/20211127/glavnyy-trener-sbornoy-gruzii-po-basketbolu-rebyata-sdelali-bolshe-chem-mogli-262409826.html

Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: ребята сделали больше, чем могли

Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: ребята сделали больше, чем могли

Греческий специалист подчеркнул, что это лишь начало отборочного пути и он будет долгим 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T12:01+0400

2021-11-27T12:01+0400

2021-11-27T12:09+0400

спорт

новости

грузия

георгий шермадини

ильяс зурос

торнике шенгелия

баскетбол

чемпионат мира по баскетболу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1b/262410049_0:243:3021:1943_1920x0_80_0_0_6b5d24ac1f5f62f2f74ff7dd89a12105.jpg

ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос прокомментировал победу своих подопечных над Украиной 88:83 в первом отборочном матче ЧМ-2023, состоявшемся в Тбилиси."Благодарю Торнике Шенгелия – он провел потрясающий матч и сделал все, чтобы мы победили. Выше всяких похвал сыграл Георгий Шермадини. У него была травма, но сейчас он в отличной форме. В нашей команде много травмированных, но те, кто вышел на паркет, сделали больше, чем мы от них ждали. Думаю, матч понравился и болельщикам – мы победили на родной арене", - сказал Зурос.При этом греческий специалист подчеркнул, что это лишь начало отборочного пути из он будет долгим."Для того, чтобы попасть на чемпионат мира, надо пройти долгий путь. Это марафон, в котором нужно выложиться до конца. Сборной очень помогает, когда в нее приезжают баскетболисты уровня Шенгелия. У многих игроков нет практики выступлений на таком высоком уровне, как у Торнике. Поэтому приезд в национальную команду легионеров такого калибра – это большое подспорье для сборной", - отметил тренер.Прокомментировал победу сборной Грузии и сам Шенгелия.При этом Шенгелия подчеркнул, что играть за сборную Грузии всегда было его мечтой."Моя мотивация выступать за национальную команду не изменилась с тех пор, как я был маленьким. Моей первой мечтой было не выступать в НБА, а попасть в сборную Грузии. Сейчас ничего не изменилось. Именно поэтому я полностью выкладываюсь в играх за национальную команду", – добавил он.Георгий Шермадини вместе с Тэдом Макфадденом стал самым результативным игроком в составе сборной Грузии. Оба баскетболиста набрали по 23 очка. Что касается капитана команды – Торнике Шенгелия, то форвард московского ЦСКА оформил дабл-дабл. На его счету 16 очков и 13 подборов.Следующий квалификационный матч ЧМ-2023 сборная Грузии проведет 29 ноября против Испании на выезде. В своей первой отборочной игре испанцы обыграли Северную Македонию со счетом 94:65.В следующий отборочный этап ЧМ-2023 выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.Чемпионат мира 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах, с 25 августа по 10 сентября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

спорт, новости, грузия, георгий шермадини, ильяс зурос, торнике шенгелия, баскетбол, чемпионат мира по баскетболу