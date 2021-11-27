Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: ребята сделали больше, чем могли
12:01 27.11.2021 (обновлено: 12:09 27.11.2021)
© photo: Sputnik / StringerИльяс Зурос. Матч по баскетболу между сборными Грузии и Украины
© photo: Sputnik / Stringer
Греческий специалист подчеркнул, что это лишь начало отборочного пути и он будет долгим
ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Главный тренер сборной Грузии по баскетболу Ильяс Зурос прокомментировал победу своих подопечных над Украиной 88:83 в первом отборочном матче ЧМ-2023, состоявшемся в Тбилиси.
"Благодарю Торнике Шенгелия – он провел потрясающий матч и сделал все, чтобы мы победили. Выше всяких похвал сыграл Георгий Шермадини. У него была травма, но сейчас он в отличной форме. В нашей команде много травмированных, но те, кто вышел на паркет, сделали больше, чем мы от них ждали. Думаю, матч понравился и болельщикам – мы победили на родной арене", - сказал Зурос.
© photo: Sputnik / StringerМатч между сборными Грузии и Украины по баскетболу
Матч между сборными Грузии и Украины по баскетболу
© photo: Sputnik / Stringer
При этом греческий специалист подчеркнул, что это лишь начало отборочного пути из он будет долгим.
"Для того, чтобы попасть на чемпионат мира, надо пройти долгий путь. Это марафон, в котором нужно выложиться до конца. Сборной очень помогает, когда в нее приезжают баскетболисты уровня Шенгелия. У многих игроков нет практики выступлений на таком высоком уровне, как у Торнике. Поэтому приезд в национальную команду легионеров такого калибра – это большое подспорье для сборной", - отметил тренер.
Прокомментировал победу сборной Грузии и сам Шенгелия.
"Нет ничего лучше, чем играть перед своими болельщиками. Их поддержка нам очень помогла. Хотел бы также поблагодарить Украину за хорошую игру, наш тренерский штаб за отлично проделанную работу и всю команду, которая выложилась по максимуму".
Грузинский баскетболист Торнике Шенгелия
При этом Шенгелия подчеркнул, что играть за сборную Грузии всегда было его мечтой.
"Моя мотивация выступать за национальную команду не изменилась с тех пор, как я был маленьким. Моей первой мечтой было не выступать в НБА, а попасть в сборную Грузии. Сейчас ничего не изменилось. Именно поэтому я полностью выкладываюсь в играх за национальную команду", – добавил он.
Find yourself someone who loves you the way @TokoShengelia23 loves playing for 🇬🇪. 😍#FIBAWC | #WinForGeorgia × @_GeoBasketball pic.twitter.com/yG2op5MGsu— FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) November 26, 2021
Георгий Шермадини вместе с Тэдом Макфадденом стал самым результативным игроком в составе сборной Грузии. Оба баскетболиста набрали по 23 очка. Что касается капитана команды – Торнике Шенгелия, то форвард московского ЦСКА оформил дабл-дабл. На его счету 16 очков и 13 подборов.
Следующий квалификационный матч ЧМ-2023 сборная Грузии проведет 29 ноября против Испании на выезде. В своей первой отборочной игре испанцы обыграли Северную Македонию со счетом 94:65.
© photo: Sputnik / StringerГрузинские баскетболисты. Матч между сборными Грузии и Украины по баскетболу
Грузинские баскетболисты. Матч между сборными Грузии и Украины по баскетболу
© photo: Sputnik / Stringer
В следующий отборочный этап ЧМ-2023 выйдут по три лучшие команды из каждого квартета.
Чемпионат мира 2023 года пройдет в трех странах – Индонезии, Японии и Филиппинах, с 25 августа по 10 сентября.
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