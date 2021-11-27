https://sputnik-georgia.ru/20211127/gruzinskiy-figurist-stal-pobeditelem-etapa-gran-pri-v-sochi-262416873.html

Грузинский фигурист стал победителем этапа Гран-при в Сочи

Грузинский фигурист стал победителем этапа Гран-при в Сочи

Серебро на Гран-при Сочи завоевал россиянин Михаил Коляда, а замкнул тройку лидеров японец Кадзуки Томоно 27.11.2021, Sputnik Грузия

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морис квителашвили

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ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Грузинский фигурист Морис Квителашвили стал победителем этапа Гран-при в Сочи.В произвольном прокате Квителашвили набрал 170,96 балла, что в сумме с очками за короткую программу (95,37) позволило грузинскому фигуристу показать лучший результат – 266,33 балла.Серебро на Гран-при Сочи завоевал россиянин Михаил Коляда (264,64), а замкнул тройку лидеров японец Кадзуки Томоно (264,19)."В первую очередь, хочу поздравить призеров соревнований. Была классная борьба. Сегодня не все получилось, но я старался. В целом доволен, что получилось взойти на пьедестал. Спасибо тренерам, родителям, федерации фигурного катания Грузии, Министерству спорта и Олимпийскому комитету Грузии, которые всегда верят в меня и поддерживают", – прокомментировал свою победу Квителашвили.Квителашвили – первый в истории грузинский фигурист, выступающий в одиночных соревнованиях, завоевавший золотую медаль на этапе Гран-при.Стоит также отметить, что Квителашвили будет представлять Грузию на Зимних Олимпийских играх в Пекине в следующем году.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, новости, грузия, морис квителашвили