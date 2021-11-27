https://sputnik-georgia.ru/20211127/khimki---krasnodar-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262406949.html

"Химки" - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Химки" - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Краснодар" 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T09:36+0400

2021-11-27T09:36+0400

2021-11-27T09:36+0400

спорт

футбол

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Первый игровой день XVI тура российской премьер-лиги завершится матчем между подмосковными "Химками" и "Краснодаром". Хозяева располагаются внизу турнирной таблицы, а гости на пятом месте – всего в одном балле от зоны еврокубков.В конце октября руководство "Химок" расторгло контракт с главным тренером команды – Игорем Черевченко. Вроде как по обоюдному согласию. А уже во второй декаде ноября подмосковный клуб попросил специалиста вернуться в команду. Странно, но факт! В первом же матче под руководством нового-старого тренера, "Химки" отобрали очки у ЦСКА, сыграв вничью 0:0.Но этого пока явно не хватает, чтобы покинуть зону стыковых матчей. В первую очередь, "Химкам" надо начать забивать. Безголевая серия "красно-черных" составляет уже три матча.Что касается "Краснодара", то в прошлом туре "быки" одержали очень важную победу над "Спартаком" (2:1) как с эмоциональной, так и с психологической точки зрения. До встречи с "народной командой" подопечные Виктора Гончаренко дважды проиграли всухую с одинаковым счетом 0:1 – "Крыльям Советов" и "Динамо".По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является "Краснодар". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,81 (против 4,5 у хозяев). Но в этой паре не все так однозначно."Химки" - очень неудобный для "Краснодара" соперник. В рамках РПЛ команды встречались три раза, и дважды победа оставалась за подмосковным клубом (оба раза со счетом 1:0). Зато "быки" могут похвастаться разгромом "Химок" в 2020 году. Тогда матч завершился со счетом 7:2.Как мне кажется, в предстоящей игре команды обменяются голами. Безголевой серии "Химок" пора заканчиваться, тем более, что Черевченко всегда предпочитал атакующий футбол оборонительному. "Краснодар" же вновь почувствовал вкус к голам. Да и исполнительское мастерство южан обязывает вскрывать оборону подмосковного клуба.Ставка: обе команды забьют за 1,82.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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спорт, футбол, чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей