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https://sputnik-georgia.ru/20211127/khimki---krasnodar-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262406949.html
"Химки" - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу
"Химки" - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Краснодар" 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T09:36+0400
2021-11-27T09:36+0400
спорт
футбол
чемпионат россии по футболу
прогнозы результатов футбольных матчей
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Первый игровой день XVI тура российской премьер-лиги завершится матчем между подмосковными "Химками" и "Краснодаром". Хозяева располагаются внизу турнирной таблицы, а гости на пятом месте – всего в одном балле от зоны еврокубков.В конце октября руководство "Химок" расторгло контракт с главным тренером команды – Игорем Черевченко. Вроде как по обоюдному согласию. А уже во второй декаде ноября подмосковный клуб попросил специалиста вернуться в команду. Странно, но факт! В первом же матче под руководством нового-старого тренера, "Химки" отобрали очки у ЦСКА, сыграв вничью 0:0.Но этого пока явно не хватает, чтобы покинуть зону стыковых матчей. В первую очередь, "Химкам" надо начать забивать. Безголевая серия "красно-черных" составляет уже три матча.Что касается "Краснодара", то в прошлом туре "быки" одержали очень важную победу над "Спартаком" (2:1) как с эмоциональной, так и с психологической точки зрения. До встречи с "народной командой" подопечные Виктора Гончаренко дважды проиграли всухую с одинаковым счетом 0:1 – "Крыльям Советов" и "Динамо".По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является "Краснодар". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,81 (против 4,5 у хозяев). Но в этой паре не все так однозначно."Химки" - очень неудобный для "Краснодара" соперник. В рамках РПЛ команды встречались три раза, и дважды победа оставалась за подмосковным клубом (оба раза со счетом 1:0). Зато "быки" могут похвастаться разгромом "Химок" в 2020 году. Тогда матч завершился со счетом 7:2.Как мне кажется, в предстоящей игре команды обменяются голами. Безголевой серии "Химок" пора заканчиваться, тем более, что Черевченко всегда предпочитал атакующий футбол оборонительному. "Краснодар" же вновь почувствовал вкус к голам. Да и исполнительское мастерство южан обязывает вскрывать оборону подмосковного клуба.Ставка: обе команды забьют за 1,82.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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спорт, футбол, чемпионат россии по футболу, прогнозы результатов футбольных матчей

"Химки" - "Краснодар": прогноз на матч чемпионата России по футболу

09:36 27.11.2021
© photo: Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч "Краснодар" - "Спартак"
Футбол. РПЛ. Матч Краснодар - Спартак - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© photo: Sputnik / Виталий Тимкив
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Нодар Майсурадзе - Sputnik Грузия
Нодар Майсурадзе
спортивный журналист
Все материалы
Спортивный обозреватель Sputnik Грузия делает прогноз на предстоящий матч чемпионата России по футболу между клубами "Химки" и "Краснодар"
Первый игровой день XVI тура российской премьер-лиги завершится матчем между подмосковными "Химками" и "Краснодаром". Хозяева располагаются внизу турнирной таблицы, а гости на пятом месте – всего в одном балле от зоны еврокубков.
В конце октября руководство "Химок" расторгло контракт с главным тренером команды – Игорем Черевченко. Вроде как по обоюдному согласию. А уже во второй декаде ноября подмосковный клуб попросил специалиста вернуться в команду. Странно, но факт! В первом же матче под руководством нового-старого тренера, "Химки" отобрали очки у ЦСКА, сыграв вничью 0:0.
Но этого пока явно не хватает, чтобы покинуть зону стыковых матчей. В первую очередь, "Химкам" надо начать забивать. Безголевая серия "красно-черных" составляет уже три матча.
© photo: Sputnik / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкФутбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Химки"
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - Химки - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
Футбол. РПЛ. Матч ЦСКА - "Химки"
© photo: Sputnik / Алексей Куденко
/
Перейти в фотобанк
Что касается "Краснодара", то в прошлом туре "быки" одержали очень важную победу над "Спартаком" (2:1) как с эмоциональной, так и с психологической точки зрения. До встречи с "народной командой" подопечные Виктора Гончаренко дважды проиграли всухую с одинаковым счетом 0:1 – "Крыльям Советов" и "Динамо".
По мнению букмекеров, фаворитом предстоящего противостояния является "Краснодар". На победу гостей можно поставить с коэффициентом 1,81 (против 4,5 у хозяев). Но в этой паре не все так однозначно.
"Химки" - очень неудобный для "Краснодара" соперник. В рамках РПЛ команды встречались три раза, и дважды победа оставалась за подмосковным клубом (оба раза со счетом 1:0). Зато "быки" могут похвастаться разгромом "Химок" в 2020 году. Тогда матч завершился со счетом 7:2.
Как мне кажется, в предстоящей игре команды обменяются голами. Безголевой серии "Химок" пора заканчиваться, тем более, что Черевченко всегда предпочитал атакующий футбол оборонительному. "Краснодар" же вновь почувствовал вкус к голам. Да и исполнительское мастерство южан обязывает вскрывать оборону подмосковного клуба.
Ставка: обе команды забьют за 1,82.
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