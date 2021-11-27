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Михаил Погребинский: введут ли на Украине военное положение с 1 декабря?
Михаил Погребинский: введут ли на Украине военное положение с 1 декабря?
Введут ли на Украине военное положение в декабре этого года? Зачем мировые СМИ вбрасывают информацию о концентрации российских войск вокруг украинских границ?.. 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T10:15+0400
2021-11-27T10:15+0400
2021-11-27T10:15+0400
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Как американцы могут попробовать убрать нынешнего президента Украины? Кто может прийти на смену нынешним руководителям и почему в США этого немного побаиваются? На эти и другие вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил украинский политолог, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Напомним, бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Военное положение якобы будет введено на 2 месяца.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, видео, украина, sputnik, экспертное мнение, видео
Михаил Погребинский: введут ли на Украине военное положение с 1 декабря?
Введут ли на Украине военное положение в декабре этого года? Зачем мировые СМИ вбрасывают информацию о концентрации российских войск вокруг украинских границ? На эти вопросы в видео отвечает украинский политолог
Как американцы могут попробовать убрать нынешнего президента Украины? Кто может прийти на смену нынешним руководителям и почему в США этого немного побаиваются? На эти и другие вопросы в интервью "Sputnik на русском"
ответил украинский политолог, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Напомним, бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Военное положение якобы будет введено на 2 месяца.