Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211127/mikhail-pogrebinskiy-vvedut-li-na-ukraine-voennoe-polozhenie-s-1-dekabrya-262408791.html
Михаил Погребинский: введут ли на Украине военное положение с 1 декабря?
Михаил Погребинский: введут ли на Украине военное положение с 1 декабря?
Введут ли на Украине военное положение в декабре этого года? Зачем мировые СМИ вбрасывают информацию о концентрации российских войск вокруг украинских границ?.. 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T10:15+0400
2021-11-27T10:15+0400
россия
видео
украина
sputnik
экспертное мнение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1b/262408762_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b5064e744ad4cd0fab81e825480c4a2a.jpg
Как американцы могут попробовать убрать нынешнего президента Украины? Кто может прийти на смену нынешним руководителям и почему в США этого немного побаиваются? На эти и другие вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил украинский политолог, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Напомним, бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Военное положение якобы будет введено на 2 месяца.
украина
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/1b/262408762_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_eae4e295e56d1c488a500f19b926973c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия, видео, украина, sputnik, экспертное мнение, видео

Михаил Погребинский: введут ли на Украине военное положение с 1 декабря?

10:15 27.11.2021
© video: Sputnik
Подписаться на
Введут ли на Украине военное положение в декабре этого года? Зачем мировые СМИ вбрасывают информацию о концентрации российских войск вокруг украинских границ? На эти вопросы в видео отвечает украинский политолог
Как американцы могут попробовать убрать нынешнего президента Украины? Кто может прийти на смену нынешним руководителям и почему в США этого немного побаиваются? На эти и другие вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил украинский политолог, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Напомним, бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Военное положение якобы будет введено на 2 месяца.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:33США могут сократить военные учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией, пишут СМИ
12:01Главный тренер сборной Грузии по баскетболу: ребята сделали больше, чем могли
11:31Успехи и потери накопительной пенсионной системы в Грузии: последние данные
10:55Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 4 058
10:49Путин встретился с Алиевым. Что обсуждали лидеры России и Азербайджана?
10:15Михаил Погребинский: введут ли на Украине военное положение с 1 декабря?
10:04Курс лари на субботу – 3,0967 GEL/$1
09:01Внешнеторговый оборот Грузии и Турции вырос на треть
08:51На шаг ближе к чемпионату мира: победа сборной Грузии по баскетболу - фото
ВчераВ Тбилиси на четыре ночи закроют одну из центральных площадей
ВчераВ Батуми автомобиль сбил двух подростков
ВчераСорванный шоппинг: торговый центр в Тбилиси эвакуировали в "Черную пятницу"
ВчераПутин подарил Алиеву и Пашиняну оливковые ветви
ВчераСборная Грузии по баскетболу обыграла Украину в отборочном матче ЧМ-2023
ВчераГрузинский фигурист идет вторым после короткой программы на Гран-при Сочи
ВчераЗапасов пшеницы Грузии хватит на два месяца - министр
ВчераВъезд граждан из ряда африканских стран и Гонконга в Россию будет ограничен
ВчераО чем договорились Путин, Алиев и Пашинян на встрече в Сочи
ВчераДвижение автотранспорта в центре Тбилиси будет частично ограничено
ВчераУ Саакашвили было больше посетителей, чем у всех заключенных при его власти - Субари