https://sputnik-georgia.ru/20211127/mikhail-pogrebinskiy-vvedut-li-na-ukraine-voennoe-polozhenie-s-1-dekabrya-262408791.html

Михаил Погребинский: введут ли на Украине военное положение с 1 декабря?

Михаил Погребинский: введут ли на Украине военное положение с 1 декабря?

Введут ли на Украине военное положение в декабре этого года? Зачем мировые СМИ вбрасывают информацию о концентрации российских войск вокруг украинских границ?.. 27.11.2021, Sputnik Грузия

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Как американцы могут попробовать убрать нынешнего президента Украины? Кто может прийти на смену нынешним руководителям и почему в США этого немного побаиваются? На эти и другие вопросы в интервью "Sputnik на русском" ответил украинский политолог, директор Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.Напомним, бывший депутат Верховной рады, лидер Радикальной партии Олег Ляшко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский планирует ввести военное положение в стране 1 декабря. Военное положение якобы будет введено на 2 месяца.

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