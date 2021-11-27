https://sputnik-georgia.ru/20211127/na-shag-blizhe-k-chempionatu-mira-pobeda-sbornoy-gruzii-po-basketbolu---foto-262408071.html

На шаг ближе к чемпионату мира: победа сборной Грузии по баскетболу - фото

На шаг ближе к чемпионату мира: победа сборной Грузии по баскетболу - фото

Национальная сборная Грузии по баскетболу обыграла в Тбилиси команду Украины 88:83 в первом отборочном матче ЧМ-2023 в группе "G". Смотрите в фотоленте... 27.11.2021, Sputnik Грузия

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Буквально через несколько часов после игры сборная Грузии чартерным рейсом отправилась в Испанию, где 29 ноября сыграет со сборной этой страны во втором матче квалификации ЧМ-2023.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!

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