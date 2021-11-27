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На шаг ближе к чемпионату мира: победа сборной Грузии по баскетболу - фото
На шаг ближе к чемпионату мира: победа сборной Грузии по баскетболу - фото
Национальная сборная Грузии по баскетболу обыграла в Тбилиси команду Украины 88:83 в первом отборочном матче ЧМ-2023 в группе "G". Смотрите в фотоленте... 27.11.2021, Sputnik Грузия
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Буквально через несколько часов после игры сборная Грузии чартерным рейсом отправилась в Испанию, где 29 ноября сыграет со сборной этой страны во втором матче квалификации ЧМ-2023.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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фотоленты, мультимедиа, спорт, новости в фотографиях, баскетбол, чемпионат мира по баскетболу, новости грузии в фотографиях, фото

На шаг ближе к чемпионату мира: победа сборной Грузии по баскетболу - фото

08:51 27.11.2021 (обновлено: 08:54 27.11.2021)
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Национальная сборная Грузии по баскетболу обыграла в Тбилиси команду Украины 88:83 в первом отборочном матче ЧМ-2023 в группе "G". Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходил матч
Буквально через несколько часов после игры сборная Грузии чартерным рейсом отправилась в Испанию, где 29 ноября сыграет со сборной этой страны во втором матче квалификации ЧМ-2023.
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© photo: Sputnik / Stringer

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Георгий Шермадини и Тэд Макфадден, набравшие по 23 очка.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Георгий Шермадини и Тэд Макфадден, набравшие по 23 очка. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Георгий Шермадини и Тэд Макфадден, набравшие по 23 очка.

© photo: Sputnik / Stringer

Великолепно проявил себя и капитан сборной Грузии – Торнике Шенгелия, оформивший дабл-дабл. На счету форварда московского ЦСКА 16 очков и 13 подборов.

Великолепно проявил себя и капитан сборной Грузии – Торнике Шенгелия, оформивший дабл-дабл. На счету форварда московского ЦСКА 16 очков и 13 подборов. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Великолепно проявил себя и капитан сборной Грузии – Торнике Шенгелия, оформивший дабл-дабл. На счету форварда московского ЦСКА 16 очков и 13 подборов.

© photo: Sputnik / Stringer

В первой четверти команды продемонстрировали очень результативный баскетбол, набрав 52 очка (28:24 в пользу Грузии).

В первой четверти команды продемонстрировали очень результативный баскетбол, набрав 52 очка (28:24 в пользу Грузии). - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

В первой четверти команды продемонстрировали очень результативный баскетбол, набрав 52 очка (28:24 в пользу Грузии).

© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии вела активную игру.

Сборная Грузии вела активную игру. - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

Сборная Грузии вела активную игру.

© photo: Sputnik / Stringer

Два последовавших отрезка матча остались за гостями, которые перехватили инициативу (22:17 и 20:19).

Два последовавших отрезка матча остались за гостями, которые перехватили инициативу (22:17 и 20:19). - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Два последовавших отрезка матча остались за гостями, которые перехватили инициативу (22:17 и 20:19).

© photo: Sputnik / Stringer

Заключительную десятиминутку сборная Грузии, поддерживаемая болельщиками, провела на высочайшем уровне.

Заключительную десятиминутку сборная Грузии, поддерживаемая болельщиками, провела на высочайшем уровне. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

Заключительную десятиминутку сборная Грузии, поддерживаемая болельщиками, провела на высочайшем уровне.

© photo: Sputnik / Stringer

Подопечные тренера Ильяса Зуроса отлично действовали в атаке и не забывали про оборону.

Подопечные тренера Ильяса Зуроса отлично действовали в атаке и не забывали про оборону. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Подопечные тренера Ильяса Зуроса отлично действовали в атаке и не забывали про оборону.

© photo: Sputnik / Stringer

Особенно стоит выделить грузинских баскетболистов Шенгелия, Шермадини и Бурджанадзе.

Особенно стоит выделить грузинских баскетболистов Шенгелия, Шермадини и Бурджанадзе. - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Особенно стоит выделить грузинских баскетболистов Шенгелия, Шермадини и Бурджанадзе.

© photo: Sputnik / Stringer

Именно эта тройка взяла на себя лидирующие функции и принесла своей команде несколько важных очков в самой концовке.

Именно эта тройка взяла на себя лидирующие функции и принесла своей команде несколько важных очков в самой концовке. - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

Именно эта тройка взяла на себя лидирующие функции и принесла своей команде несколько важных очков в самой концовке.

© photo: Sputnik / Stringer

Украинский тренер сделал все, что мог, но его команда уступила Грузии.

Украинский тренер сделал все, что мог, но его команда уступила Грузии. - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

Украинский тренер сделал все, что мог, но его команда уступила Грузии.

© photo: Sputnik / Stringer

Грузинские баскетболисты радостно праздновали заслуженную победу.

Грузинские баскетболисты радостно праздновали заслуженную победу. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

Грузинские баскетболисты радостно праздновали заслуженную победу.

© photo: Sputnik / Stringer

Теперь сборной Грузии по баскетболу 29 ноября предстоит на выезде сыграть с командой Испании.

Теперь сборной Грузии по баскетболу 29 ноября предстоит на выезде сыграть с командой Испании. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

Теперь сборной Грузии по баскетболу 29 ноября предстоит на выезде сыграть с командой Испании.

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