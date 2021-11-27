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На шаг ближе к чемпионату мира: победа сборной Грузии по баскетболу - фото
На шаг ближе к чемпионату мира: победа сборной Грузии по баскетболу - фото
Национальная сборная Грузии по баскетболу обыграла в Тбилиси команду Украины 88:83 в первом отборочном матче ЧМ-2023 в группе "G". Смотрите в фотоленте... 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T08:51+0400
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Буквально через несколько часов после игры сборная Грузии чартерным рейсом отправилась в Испанию, где 29 ноября сыграет со сборной этой страны во втором матче квалификации ЧМ-2023.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ SPUTNIK ГРУЗИЯ В YOUTUBE!
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На шаг ближе к чемпионату мира: победа сборной Грузии по баскетболу - фото 08:51 27.11.2021 (обновлено: 08:54 27.11.2021)
Национальная сборная Грузии по баскетболу обыграла в Тбилиси команду Украины 88:83 в первом отборочном матче ЧМ-2023 в группе "G". Смотрите в фотоленте Sputnik, как проходил матч
Буквально через несколько часов после игры сборная Грузии чартерным рейсом отправилась в Испанию, где 29 ноября сыграет со сборной этой страны во втором матче квалификации ЧМ-2023.
© photo: Sputnik / Stringer
Самыми результативными игроками в составе победителей стали Георгий Шермадини и Тэд Макфадден, набравшие по 23 очка.
Самыми результативными игроками в составе победителей стали Георгий Шермадини и Тэд Макфадден, набравшие по 23 очка.
© photo: Sputnik / Stringer
Великолепно проявил себя и капитан сборной Грузии – Торнике Шенгелия, оформивший дабл-дабл. На счету форварда московского ЦСКА 16 очков и 13 подборов.
Великолепно проявил себя и капитан сборной Грузии – Торнике Шенгелия, оформивший дабл-дабл. На счету форварда московского ЦСКА 16 очков и 13 подборов.
© photo: Sputnik / Stringer
В первой четверти команды продемонстрировали очень результативный баскетбол, набрав 52 очка (28:24 в пользу Грузии).
В первой четверти команды продемонстрировали очень результативный баскетбол, набрав 52 очка (28:24 в пользу Грузии).
© photo: Sputnik / Stringer
Сборная Грузии вела активную игру.
Сборная Грузии вела активную игру.
© photo: Sputnik / Stringer
Два последовавших отрезка матча остались за гостями, которые перехватили инициативу (22:17 и 20:19).
Два последовавших отрезка матча остались за гостями, которые перехватили инициативу (22:17 и 20:19).
© photo: Sputnik / Stringer
Заключительную десятиминутку сборная Грузии, поддерживаемая болельщиками, провела на высочайшем уровне.
Заключительную десятиминутку сборная Грузии, поддерживаемая болельщиками, провела на высочайшем уровне.
© photo: Sputnik / Stringer
Подопечные тренера Ильяса Зуроса отлично действовали в атаке и не забывали про оборону.
Подопечные тренера Ильяса Зуроса отлично действовали в атаке и не забывали про оборону.
© photo: Sputnik / Stringer
Особенно стоит выделить грузинских баскетболистов Шенгелия, Шермадини и Бурджанадзе.
Особенно стоит выделить грузинских баскетболистов Шенгелия, Шермадини и Бурджанадзе.
© photo: Sputnik / Stringer
Именно эта тройка взяла на себя лидирующие функции и принесла своей команде несколько важных очков в самой концовке.
Именно эта тройка взяла на себя лидирующие функции и принесла своей команде несколько важных очков в самой концовке.
© photo: Sputnik / Stringer
Украинский тренер сделал все, что мог, но его команда уступила Грузии.
Украинский тренер сделал все, что мог, но его команда уступила Грузии.
© photo: Sputnik / Stringer
Грузинские баскетболисты радостно праздновали заслуженную победу.
Грузинские баскетболисты радостно праздновали заслуженную победу.
© photo: Sputnik / Stringer
Теперь сборной Грузии по баскетболу 29 ноября предстоит на выезде сыграть с командой Испании.
Теперь сборной Грузии по баскетболу 29 ноября предстоит на выезде сыграть с командой Испании.