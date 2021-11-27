https://sputnik-georgia.ru/20211127/nizhniy-novgorod---krylya-sovetov-prognoz-na-match-chempionata-rossii-po-futbolu-262412020.html

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

"Нижний Новгород" - "Крылья Советов": прогноз на матч чемпионата России по футболу

Программу второго игрового дня XVI тура российской премьер-лиги откроет матч между "Нижним Новгородом" и "Крыльями Советов" 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T14:31+0400

2021-11-27T14:31+0400

2021-11-27T14:31+0400

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Вторую половину чемпионата хозяева встречают на 13 месте, в зоне стыковых матчей, а гости располагаются в верхней части таблицы на седьмой позиции.После прекрасного старта в высшем дивизионе чемпионата России дебютант РПЛ "Нижний Новгород" заметно сдал. К домашней игре против "Крыльев" подопечные Александра Кержакова подходят, имея серию из пяти поражений подряд с общим счетом 4:16. Причем в каждом матче "НН" пропускал минимум два гола. Правда, стоит отметить, что в четырех играх волжане также сумели отличиться.За 15 матчей первого круга "Новгород" пропустил 29 мячей. Хуже дела обстоят только у тульского "Арсенала", в ворота которого соперники забили 31 гол.Что касается "Крыльев Советов", то концовку первого круга РПЛ самарский клуб провел на одном дыхании, показывая отличную игру и регулярно набирая очки. В шести последних матчах чемпионата команда Игоря Осинькина набрала 13 очков (четыре победы, одна ничья и одно поражение). "Крылья" оступились только в выездном матче против ЦСКА, проиграв 1:3.Необходимо также отметить, что у "Крыльев" одна из лучших линий защиты в чемпионате. В первом круге самарский клуб пропустил только 17 голов. Это четвертый показатель в РПЛ.Учитывая все вышесказанное, а также тот факт, что в матче первого круга "Крылья" обыграли "НН" 2:0, в предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу "КС" можно поставить с коэффициентом 2,14 (против 3,6 у "НН"). Также стоит отметить, что в семи очных встречах соперников "КС" одержали пять побед при одной ничьей и одном поражении.Прогнозировать исход матча я не буду. "Нижний Новгород" сейчас напоминает загнанного в угол, который способен на неожиданное поведение. Поэтому я совершенно не удивлюсь, если хозяева сумеют зацепиться за очки в домашнем матче. Но я практически уверен в том, что "КС" забьет. В первом круге только в двух играх самарский клуб забивал больше двух мячей. Сейчас сложный матч на выезде. Думаю, "Крылья" ограничатся одним или двумя забитыми голами.Ставка: "Крылья Советов" забьют один или два гола за 1,62.

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