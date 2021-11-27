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Поезд насмерть сбил женщину в армянском Гюмри

Поезд насмерть сбил женщину в армянском Гюмри

Электропоезд оборудован системой "черного ящика", что поможет следствию выявить полную картину происшедшего 27.11.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Электропоезд, следующий маршрутом Гюмри-Ереван, сбил насмерть женщину при выходе со станции Гюмри, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД).Отмечается, что инцидент произошел в 18:10 по тбс 27 ноября в гюмрийском районе, известном как "Строймаш".Отмечается, что электропоезд ЭП2Д оборудован системой "черного ящика", что поможет следствию выявить полную картину происшедшего."По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности нахождения вблизи железнодорожной инфраструктуры", - заявили в пресс-службе.Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет. За период с 2008 года в эту инфраструктуру страны было инвестировано более 300 миллионов долларов.

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