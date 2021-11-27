Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
https://sputnik-georgia.ru/20211127/poezd-nasmert-sbil-zhenschinu-v-armyanskom-gyumri-262417509.html
Поезд насмерть сбил женщину в армянском Гюмри
Поезд насмерть сбил женщину в армянском Гюмри
Электропоезд оборудован системой "черного ящика", что поможет следствию выявить полную картину происшедшего 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T21:11+0400
2021-11-27T21:11+0400
происшествия
новости
армения
юкжд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23205/04/232050494_0:227:4256:2621_1920x0_80_0_0_d8c3e9b0fecd78fcf09130adcb176f14.jpg
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Электропоезд, следующий маршрутом Гюмри-Ереван, сбил насмерть женщину при выходе со станции Гюмри, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД).Отмечается, что инцидент произошел в 18:10 по тбс 27 ноября в гюмрийском районе, известном как "Строймаш".Отмечается, что электропоезд ЭП2Д оборудован системой "черного ящика", что поможет следствию выявить полную картину происшедшего."По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности нахождения вблизи железнодорожной инфраструктуры", - заявили в пресс-службе.Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет. За период с 2008 года в эту инфраструктуру страны было инвестировано более 300 миллионов долларов.
армения
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23205/04/232050494_230:0:4027:2848_1920x0_80_0_0_92175db2250c175e9e12877cb06682af.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
происшествия, новости, армения, юкжд

Поезд насмерть сбил женщину в армянском Гюмри

21:11 27.11.2021
© пресс-служба ЮКЖДФирменный поезд ЮКЖД
Фирменный поезд ЮКЖД - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© пресс-служба ЮКЖД
Подписаться на
Электропоезд оборудован системой "черного ящика", что поможет следствию выявить полную картину происшедшего
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Электропоезд, следующий маршрутом Гюмри-Ереван, сбил насмерть женщину при выходе со станции Гюмри, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (ЮКЖД, 100% "дочка" РЖД).
Отмечается, что инцидент произошел в 18:10 по тбс 27 ноября в гюмрийском районе, известном как "Строймаш".
"Машинист электропоезда ЭП2Д в сумерках разглядел препятствие на путях и применил экстренное торможение, но наезда избежать не удалось по причине длинного тормозного пути. Скорость электропоезда - под 100 км/ч. На месте происшествия было обнаружено тело женщины, личность которой устанавливается", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Отмечается, что электропоезд ЭП2Д оборудован системой "черного ящика", что поможет следствию выявить полную картину происшедшего.
"По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасности нахождения вблизи железнодорожной инфраструктуры", - заявили в пресс-службе.
Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление ЮКЖД в феврале 2008 года. Срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на десять лет. За период с 2008 года в эту инфраструктуру страны было инвестировано более 300 миллионов долларов.
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:49Спасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым
21:40Эпидемиолог: новый штамм коронавируса не должен распространиться в Грузии
21:11Поезд насмерть сбил женщину в армянском Гюмри
20:48В Грузии могут запретить курить в такси и в своих машинах
20:18Сборная Грузии по дзюдо стала победителем командного чемпионата Европы
19:59Грузинский фигурист стал победителем этапа Гран-при в Сочи
19:27В Грузии ввели ограничения для прибывающих из Африки из-за "омикрон"-штамма коронавируса
19:01День матери 2021: поздравления, традиции и история праздника
18:40Выжившего под завалами на западе Грузии доставили в клинику
18:30Оппозиционного депутата Элене Хоштария выписали из клиники
18:01Омикрон-штамм коронавируса распространяется – первый случай выявлен в Германии
17:32Спасательная операция на западе Грузии: один человек обнаружен живым
16:30Cпасательная операция на западе Грузии: двух человек ищут под землей
16:01Зураб Абашидзе выразил соболезнования по поводу трагедии в Кемерово
15:34Бюджет Рустави на 2022 год утвержден: на что потратят деньги в городе
15:01Бизнесмен Эбралидзе арестован в России по делу о растрате 3 млрд рублей
14:01Британская The Guardian посвятила статью Грузии
13:31Россия и Китай выступили против идеи "Саммита за демократию" под эгидой США
13:01Ковид-статистика Грузии: смертность остается высокой
12:33США могут сократить военные учения в Европе, чтобы не ссориться с Россией, пишут СМИ