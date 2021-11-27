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Россия и Китай выступили против идеи "Саммита за демократию" под эгидой США
Россия и Китай выступили против идеи "Саммита за демократию" под эгидой США
Демократию можно реализовать различными способами и ни одна модель не подходит для всех стран, отметили дипломаты двух стран 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T13:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Послы России и Китая отвергли идею международного "Саммита за демократию", который пройдет в декабре по инициативе США, говорится в их совместной статье в издании National Interest. Об этом пишет РИА Новости."Этот очевидный продукт менталитета времен холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии". Такая тенденция противоречит развитию современного мира. Предотвратить формирование глобальной полицентрической архитектуры невозможно, но это может затруднить объективный процесс. Китай и Россия категорически отвергают этот шаг", — отмечается в публикации.Главы российской и китайской дипмиссий в Вашингтоне также призвали остальные государства "сосредоточиться на том, чтобы хорошо вести свои дела, а не снисходительно критиковать других"."Насчет демократии в России и Китае беспокоиться не стоит. Некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома. Разве это свобода, когда различные митинги в их странах разгоняются резиновыми пулями и слезоточивым газом? Это не очень похоже на свободу", — указали послы.Дипломаты подчеркнули, что демократия — не прерогатива какого-то одного государства или группы государств. Она представляет собой "универсальное право всех народов", напомнили они.От лица Москвы и Пекина они призвали другие страны прекратить использовать "дипломатию, основанную на ценностях" и провоцирующую раскол и конфронтацию в мире; практиковать взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество в международных отношениях, а также работать над гармоничным сосуществованием государств с различными социальными системами, идеологией, историей, культурами и уровнями развития.Ранее Соединенные Штаты пригласили на "Саммит за демократию", который запланирован на 9-10 декабря, 110 стран, но Россию и Китай не позвали. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который Штаты в числе других государств формально считают частью "одного Китая".
https://sputnik-georgia.ru/20211125/voennoe-sotrudnichestvo-rossii-i-kitaya-polezno-dlya-odkb-i-stran-tsentralnoy-azii-262346831.html
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Россия и Китай выступили против идеи "Саммита за демократию" под эгидой США

13:31 27.11.2021 (обновлено: 13:53 27.11.2021)
© AP Photo / Ivan SekretarevФлаги России и США
Флаги России и США - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© AP Photo / Ivan Sekretarev
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Демократию можно реализовать различными способами и ни одна модель не подходит для всех стран, отметили дипломаты двух стран
ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Послы России и Китая отвергли идею международного "Саммита за демократию", который пройдет в декабре по инициативе США, говорится в их совместной статье в издании National Interest. Об этом пишет РИА Новости.
"Этот очевидный продукт менталитета времен холодной войны вызовет идеологическую конфронтацию и раскол в мире, создав новые "разделительные линии". Такая тенденция противоречит развитию современного мира. Предотвратить формирование глобальной полицентрической архитектуры невозможно, но это может затруднить объективный процесс. Китай и Россия категорически отвергают этот шаг", — отмечается в публикации.
Главы российской и китайской дипмиссий в Вашингтоне также призвали остальные государства "сосредоточиться на том, чтобы хорошо вести свои дела, а не снисходительно критиковать других".
"Насчет демократии в России и Китае беспокоиться не стоит. Некоторым иностранным правительствам лучше подумать о себе и о том, что происходит у них дома. Разве это свобода, когда различные митинги в их странах разгоняются резиновыми пулями и слезоточивым газом? Это не очень похоже на свободу", — указали послы.
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Дипломаты подчеркнули, что демократия — не прерогатива какого-то одного государства или группы государств. Она представляет собой "универсальное право всех народов", напомнили они.
От лица Москвы и Пекина они призвали другие страны прекратить использовать "дипломатию, основанную на ценностях" и провоцирующую раскол и конфронтацию в мире; практиковать взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество в международных отношениях, а также работать над гармоничным сосуществованием государств с различными социальными системами, идеологией, историей, культурами и уровнями развития.
Ранее Соединенные Штаты пригласили на "Саммит за демократию", который запланирован на 9-10 декабря, 110 стран, но Россию и Китай не позвали. При этом в списке приглашенных числится Тайвань, который Штаты в числе других государств формально считают частью "одного Китая".
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