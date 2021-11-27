https://sputnik-georgia.ru/20211127/rozhdestvenskiy-post-2021-2022-kalendar-pitaniya-po-dnyam-262413707.html
Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
Рождественский пост - последний из четырех многодневных постов в году, установленных православной церковью. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, в... 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T17:01+0400
2021-11-27T17:01+0400
2021-11-27T17:01+0400
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Рождественский пост длится 40 дней, поэтому в церковном уставе он называется еще Четыредесятницей, как и Великий пост.В Рождественский пост правила воздержания, предписанные церковью, менее строгие, чем в Великий и Успенский посты — во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но по выходным и церковным праздникам, если они не выпадают на среду и пятницу, разрешается рыба.В 2021-м году праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и День памяти Святого Николая Чудотворца, которые по церковному календарю ежегодно празднуют 4 и 19 декабря, выпадают на субботу и воскресенье, соответственно вкушать рыбу в эти дни можно.Для мирян допускаются определенные послабления – употреблять рыбные продукты они могут также по вторникам и четвергам.Рождественский пост усиливается в последнюю неделю – в эти дни нельзя есть даже рыбу.Самый строгий день поста суббота, 6 января — Сочельник, канун Рождества. До первой звезды принято полностью отказываться от еды, а вечером разговляться сочивом (кутьей) — сладкой кашей, которую обычно готовят из целых зерен пшеницы или другой крупы с добавлением меда, а также изюма или орехов.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, мультимедиа, инфографика
Рождественский пост 2021-2022: календарь питания по дням
Рождественский пост - последний из четырех многодневных постов в году, установленных православной церковью. Он начинается 28 ноября и заканчивается 6 января, в канун Рождества Христова
Рождественский пост длится 40 дней, поэтому в церковном уставе он называется еще Четыредесятницей, как и Великий пост.
В Рождественский пост правила воздержания, предписанные церковью, менее строгие, чем в Великий и Успенский посты — во время поста нельзя есть мясные и молочные продукты, но по выходным и церковным праздникам, если они не выпадают на среду и пятницу, разрешается рыба.
В 2021-м году праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы и День памяти Святого Николая Чудотворца, которые по церковному календарю ежегодно празднуют 4 и 19 декабря, выпадают на субботу и воскресенье, соответственно вкушать рыбу в эти дни можно.
Для мирян допускаются определенные послабления – употреблять рыбные продукты они могут также по вторникам и четвергам.
Рождественский пост усиливается в последнюю неделю – в эти дни нельзя есть даже рыбу.
Самый строгий день поста суббота, 6 января — Сочельник, канун Рождества. До первой звезды принято полностью отказываться от еды, а вечером разговляться сочивом (кутьей) — сладкой кашей, которую обычно готовят из целых зерен пшеницы или другой крупы с добавлением меда, а также изюма или орехов.