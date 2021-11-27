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Спасательная операция на западе Грузии: один человек обнаружен живым
Спасательная операция на западе Грузии: один человек обнаружен живым
Пострадавший в сознании, сейчас ведутся работы по его безопасному вызволению наверх 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T17:32+0400
2021-11-27T17:32+0400
2021-11-27T17:32+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Спасателям удалось добраться до одного из погребенных под завалами людей в Ткибули, говорится в сообщении службы по управлению чрезвычайными ситуациями.По данным службы ЧС, спасатели прибыли на место происшествия сразу после получения информации о том, что во время работ по укреплению шахты обрушилась масса земли и под ней оказались два человека.Прибыв на место, спасатели укрепили шахту и после спустились в нее, обнаружив одного человека. Пострадавший в сознании, сейчас ведутся работы по его безопасному вызволению наверх.Поиски второго человека продолжаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, ткибули
Спасательная операция на западе Грузии: один человек обнаружен живым
Пострадавший в сознании, сейчас ведутся работы по его безопасному вызволению наверх
ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik
. Спасателям удалось добраться до одного из погребенных под завалами людей в Ткибули, говорится в сообщении
службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
По данным службы ЧС, спасатели прибыли на место происшествия сразу после получения информации о том, что во время работ по укреплению шахты обрушилась масса земли и под ней оказались два человека.
Прибыв на место, спасатели укрепили шахту и после спустились в нее, обнаружив одного человека. Пострадавший в сознании, сейчас ведутся работы по его безопасному вызволению наверх.
Поиски второго человека продолжаются.
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