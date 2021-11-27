https://sputnik-georgia.ru/20211127/spasatelnaya-operatsiya-na-zapade-gruzii-odin-chelovek-obnaruzhen-zhivym-262414433.html

Спасательная операция на западе Грузии: один человек обнаружен живым

Спасательная операция на западе Грузии: один человек обнаружен живым

Пострадавший в сознании, сейчас ведутся работы по его безопасному вызволению наверх 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T17:32+0400

2021-11-27T17:32+0400

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происшествия

новости

грузия

ткибули

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ТБИЛИСИ, 27 ноя – Sputnik. Спасателям удалось добраться до одного из погребенных под завалами людей в Ткибули, говорится в сообщении службы по управлению чрезвычайными ситуациями.По данным службы ЧС, спасатели прибыли на место происшествия сразу после получения информации о том, что во время работ по укреплению шахты обрушилась масса земли и под ней оказались два человека.Прибыв на место, спасатели укрепили шахту и после спустились в нее, обнаружив одного человека. Пострадавший в сознании, сейчас ведутся работы по его безопасному вызволению наверх.Поиски второго человека продолжаются.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

ткибули

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, ткибули