https://sputnik-georgia.ru/20211127/spasatelnaya-operatsiya-na-zapade-gruzii-zavershena-vtorogo-propavshego-obnaruzhili-mertvym-262418494.html

Спасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым

Спасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым

Поиски второго пропавшего продолжались в течение семи часов, однако найти живым 44-летнего мужчину не удалось 27.11.2021, Sputnik Грузия

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2021-11-27T21:49+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Спасатели обнаружили мертвым второго оказавшегося под завалами шахты в Ткибули, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, поиски второго пропавшего продолжались в течение семи часов, однако найти живым 44-летнего мужчину не удалось.По данным службы ЧС, спасатели прибыли на место происшествия сразу после получения информации о том, что во время работ по укреплению шахты обрушилась масса земли и под ней оказались два человека.Прибыв на место, спасатели укрепили шахту и после спустились в нее, обнаружив одного человека, которого доставили в клинику.По данным врачей, 64-летний мужчина чувствует себя хорошо. Операционного вмешательства ему не требуется.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия