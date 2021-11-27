https://sputnik-georgia.ru/20211127/spasatelnaya-operatsiya-na-zapade-gruzii-zavershena-vtorogo-propavshego-obnaruzhili-mertvym-262418494.html
Спасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым
Спасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым
Поиски второго пропавшего продолжались в течение семи часов, однако найти живым 44-летнего мужчину не удалось 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T21:49+0400
2021-11-27T21:49+0400
2021-11-27T21:52+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Спасатели обнаружили мертвым второго оказавшегося под завалами шахты в Ткибули, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, поиски второго пропавшего продолжались в течение семи часов, однако найти живым 44-летнего мужчину не удалось.По данным службы ЧС, спасатели прибыли на место происшествия сразу после получения информации о том, что во время работ по укреплению шахты обрушилась масса земли и под ней оказались два человека.Прибыв на место, спасатели укрепили шахту и после спустились в нее, обнаружив одного человека, которого доставили в клинику.По данным врачей, 64-летний мужчина чувствует себя хорошо. Операционного вмешательства ему не требуется.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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происшествия, новости, грузия
Спасательная операция на западе Грузии завершена: второго пропавшего обнаружили мертвым
21:49 27.11.2021 (обновлено: 21:52 27.11.2021)
Поиски второго пропавшего продолжались в течение семи часов, однако найти живым 44-летнего мужчину не удалось
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik.
Спасатели обнаружили мертвым второго оказавшегося под завалами шахты в Ткибули, сообщает телеканал "Рустави 2"
.
По данным телеканала, поиски второго пропавшего продолжались в течение семи часов, однако найти живым 44-летнего мужчину не удалось.
По данным службы ЧС, спасатели прибыли на место происшествия сразу после получения информации о том, что во время работ по укреплению шахты обрушилась масса земли и под ней оказались два человека.
Прибыв на место, спасатели укрепили шахту и после спустились в нее, обнаружив одного человека, которого доставили в клинику.
По данным врачей, 64-летний мужчина чувствует себя хорошо. Операционного вмешательства ему не требуется.
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