https://sputnik-georgia.ru/20211127/v-gruzii-mogut-zapretit-kurit-v-taksi-i-v-svoikh-mashinakh-262413846.html
В Грузии могут запретить курить в такси и в своих машинах
В Грузии могут запретить курить в такси и в своих машинах
Этот законопроект является продолжением антитабачных мер, вступивших в силу в Грузии в мае 2017 года 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T20:48+0400
2021-11-27T20:48+0400
2021-11-27T20:48+0400
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. В парламент Грузии в ближайшее время поступит законопроект о запрете курения в такси и на катерах, а также в своих автомобилях, сообщает телеканал "Рустави 2".Запрет на курение в автомобилях является продолжением антитабачных мер, задействованных в Грузии в 2017 году.Согласно разрабатываемому проекту, курение в такси и на катере будет караться штрафом в 200 лари.А вот курение в своем автомобиле будет караться только в случае, если там находятся несовершеннолетние. В этом случае штраф составит 50 лари.В случае повторного нарушения закона штрафы будут удваиваться.Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.Сокращению числа курильщиков способствовало и повышение цен на табачные изделия. Так, акциз на пачку сигарет с фильтром и без фильтра стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Адвалорный налог на сигареты с фильтром от 10 до 30% от стоимости пачки. На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году пачка сигарет в Грузии стоила 1,5 лари.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия
В Грузии могут запретить курить в такси и в своих машинах
Этот законопроект является продолжением антитабачных мер, вступивших в силу в Грузии в мае 2017 года
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik.
В парламент Грузии в ближайшее время поступит законопроект о запрете курения в такси и на катерах, а также в своих автомобилях, сообщает телеканал "Рустави 2"
.
Запрет на курение в автомобилях является продолжением антитабачных мер, задействованных в Грузии в 2017 году.
Согласно разрабатываемому проекту, курение в такси и на катере будет караться штрафом в 200 лари.
А вот курение в своем автомобиле будет караться только в случае, если там находятся несовершеннолетние. В этом случае штраф составит 50 лари.
В случае повторного нарушения закона штрафы будут удваиваться.
Антитабачное законодательство вступило в силу в Грузии в мае 2017 года. На сегодняшний день в Грузии запрещено курить практически во всех общественных местах. Исключение составляют казино и некоторые салоны игровых автоматов, специально оборудованные на территориях вузов и медицинских учреждений места. Также можно курить актерам во время спектакля, если этого требует замысел режиссера.
Сокращению числа курильщиков способствовало и повышение цен на табачные изделия. Так, акциз на пачку сигарет с фильтром и без фильтра стал 1,7 лари (около 0,5 доллара). Адвалорный налог на сигареты с фильтром от 10 до 30% от стоимости пачки. На сегодняшний день цены на сигареты в Грузии начинаются с 5,5 лари. Для сравнения в 2017 году пачка сигарет в Грузии стоила 1,5 лари.
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