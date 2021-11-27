https://sputnik-georgia.ru/20211127/vyzhivshego-pod-zavalami-na-zapade-gruzii-dostavili-v-kliniku-262415956.html

Выжившего под завалами на западе Грузии доставили в клинику

Выжившего под завалами на западе Грузии доставили в клинику

В данный момент спасатели продолжают поиски второго человека 27.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-27T18:40+0400

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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Спасателям удалось поднять на поверхность одного из оказавшихся под завалами в шахте в Ткибули, его доставили в клинику, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, состояние пострадавшего 64-летнего Виталия Турдзеладзе стабильное.В данный момент спасатели продолжают поиски второго человека.По данным службы ЧС, спасатели прибыли на место происшествия сразу после получения информации о том, что во время работ по укреплению шахты обрушилась масса земли и под ней оказались два человека.Прибыв на место, спасатели укрепили шахту и после спустились в нее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия