https://sputnik-georgia.ru/20211127/vyzhivshego-pod-zavalami-na-zapade-gruzii-dostavili-v-kliniku-262415956.html
Выжившего под завалами на западе Грузии доставили в клинику
Выжившего под завалами на западе Грузии доставили в клинику
В данный момент спасатели продолжают поиски второго человека 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T18:40+0400
2021-11-27T18:40+0400
2021-11-27T18:39+0400
происшествия
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Спасателям удалось поднять на поверхность одного из оказавшихся под завалами в шахте в Ткибули, его доставили в клинику, сообщает телеканал "Рустави 2".По данным телеканала, состояние пострадавшего 64-летнего Виталия Турдзеладзе стабильное.В данный момент спасатели продолжают поиски второго человека.По данным службы ЧС, спасатели прибыли на место происшествия сразу после получения информации о том, что во время работ по укреплению шахты обрушилась масса земли и под ней оказались два человека.Прибыв на место, спасатели укрепили шахту и после спустились в нее.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия
Выжившего под завалами на западе Грузии доставили в клинику
В данный момент спасатели продолжают поиски второго человека
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik.
Спасателям удалось поднять на поверхность одного из оказавшихся под завалами в шахте в Ткибули, его доставили в клинику, сообщает телеканал "Рустави 2"
.
По данным телеканала, состояние пострадавшего 64-летнего Виталия Турдзеладзе стабильное.
В данный момент спасатели продолжают поиски второго человека.
По данным службы ЧС, спасатели прибыли на место происшествия сразу после получения информации о том, что во время работ по укреплению шахты обрушилась масса земли и под ней оказались два человека.
Прибыв на место, спасатели укрепили шахту и после спустились в нее.
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