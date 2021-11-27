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https://sputnik-georgia.ru/20211127/zurab-abashidze-vyrazil-soboleznovaniya-po-povodu-tragedii-v-kemerovo-262412941.html
Зураб Абашидзе выразил соболезнования по поводу трагедии в Кемерово
Зураб Абашидзе выразил соболезнования по поводу трагедии в Кемерово
В результате трагедии погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей, более 60 человек госпитализированы 27.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-27T16:01+0400
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грузия
зураб абашидзе
кемеровская область
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ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе выразил соболезнования по поводу трагедии в Кемеровской области.Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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Зураб Абашидзе выразил соболезнования по поводу трагедии в Кемерово

16:01 27.11.2021
© Sputnik / Alexander ImedashviliСпецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе
Спецпредставитель премьер-министра Грузии Зураб Абашидзе - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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В результате трагедии погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей, более 60 человек госпитализированы
ТБИЛИСИ, 27 ноя — Sputnik. Специальный представитель премьера Грузии по урегулированию отношений с Россией Зураб Абашидзе выразил соболезнования по поводу трагедии в Кемеровской области.

"Выражаю глубокие соболезнования из-за трагедии в Кемеровской области в России, которая унесла жизни множества людей. Выражаю искреннюю поддержку семьям и близким погибших", - сказал Абашидзе в эфире Первого канала.

Утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в Белово Кемеровской области произошло задымление, под землей были 285 человек. Большую часть удалось вывести, за оставшимися отправились горноспасатели, но через некоторое время их отозвали из-за угрозы взрыва. Причиной ЧП, по предварительным данным, стал взрыв метана. Погиб 51 человек.
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