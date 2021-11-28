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https://sputnik-georgia.ru/20211128/goroskop-na-segodnya-29-noyabrya-2021-po-znakam-zodiaka-262419306.html
Гороскоп на сегодня 29 ноября 2021 по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня 29 ноября 2021 по знакам зодиака
Астрологический прогноз на понедельник, 29 ноября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого... 28.11.2021, Sputnik Грузия
2021-11-28T10:32+0400
2021-11-28T10:32+0400
гороскоп
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Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 ноября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.У Овнов 29 ноября весь день могут наблюдаться перемены настроения. Если не справиться с ними еще утром, то есть риск, что ваша нервозность охватит всех вокруг. В целом день нельзя назвать легким. Немедленного решения потребуют накопившиеся проблемы. Лучше отказаться от новых проектов и запастись терпением.Тельцам 29 ноября стоит работать не только интенсивнее, но и внести в проекты креатив. Начальство знает, что вы способны на большее, поэтому выложитесь по максимуму. В семейных отношениях вероятна ссора, причиной может стать чей-то эгоизм.Представителей знака Близнецы 29 ноября ждет тяжелый день. Вы будете часто ссориться с окружающими, сами того не желая. Виной всему душевное равновесие, которое трудно сохранять. Ваше окружение может поменяться, уйдут люди, к которым вы утратили интерес. Выезд на природу, отдых принесет больше пользы, чем активный труд.Ракам 29 ноября придется собрать все силы, чтобы справиться с влиянием негативных тенденций. Люди, которым вы поможете в этот день, позже вас щедро отблагодарят. Будьте осторожны, есть вероятность, что допущенная ошибка в документах может привести к серьезным проблемам.У Львов 29 ноября отличный период для плодотворной работы, можно будет разобраться с текущими вопросами. В течение дня могут произойти приятные знакомства. Мероприятия на вечер не планируйте, лучше проведите время в спокойной обстановке. В личной жизни намечаются разногласия с любимым человеком.Девы 29 ноября смогут найти выход даже из самой критической ситуации. Для решения возможных вопросов даже не понадобится помощь друзей. У Дев намечается крупная прибыль, но не надо все тратить, лучше отложите на личный счет. Обратите внимание на здоровье, вечером вы можете почувствовать слабость.У Весов 29 ноября не лучший день для выяснения отношений, обсуждения деликатных тем. Гороскоп прогнозирует вам волнение, нервозность и раздражительность в течение дня по отношению к себе и другим. Вторая половина дня подходит для прогулок и небольших поездок.Семейные отношения Скорпионов 29 ноября начнут налаживаться, недавняя ссора будет благополучно забыта. Однако остерегайтесь этого затишья, вдруг это затишье перед бурей. Ваши планы на работе могут реализоваться не сразу. Будьте готовы к проблемам и осторожны с теми, кто помогает.Стрельцов 29 ноября ждет плодотворный день. Ваш энтузиазм позволяет браться за сложные дела, которыми не стали бы заниматься другие. Ваши старания не пройдут незамеченными. Возможно, вскоре вы получите интересное предложение. День хорошо подходит для планирования.Козероги 29 ноября не отличаются бодрым и веселым настроем духа. Не стоит опускать руки в рабочей сфере, вы со всем справитесь, ведь вы много и упорно работаете. В течение дня Гороскоп обещает получение приятных новостей. Там, где дело касается денег, вы принимаете верные решения, не допуская малейшего промаха.Водолеям 29 ноября стоит поумерить пыл, не торопитесь с осуществлением планов. Лучше дождитесь благоприятного периода и не отказывайтесь от поддержки близких. Могут оказаться полезными советы старых знакомых, которые хорошо знают ваши слабые и сильные стороны. Делами, связанными с финансами, заниматься не стоит.Амбициозные и целеустремленные Рыбы 29 ноября могут ожидать повышения на работе. Будьте внимательны с окружением, некоторые будут льстить вам только для того, чтобы получить выгоду. Общие дела и интересы могут послужить началу новых романтических отношений. Полагайтесь на интуицию, она вас не подведет.
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гороскоп

Гороскоп на сегодня 29 ноября 2021 по знакам зодиака

10:32 28.11.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv / Перейти в фотобанкЗвездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды
Звездное небо, наблюдаемое в Краснодарском крае во время метеорного потока Персеиды - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© photo: Sputnik / Vitaly Timkiv
/
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Астрологический прогноз на понедельник, 29 ноября, рассказывает, кому из знаков зодиака космос благоволит и поможет достигнуть намеченной цели, а кого предостерегает от возможных неприятностей
Sputnik Грузия публикует гороскоп по знакам зодиака на 29 ноября, из которого вы узнаете, какие сюрпризы готовят вам звезды и что рекомендуют астрологи, то есть как добиться успеха и избежать неприятностей.
У Овнов 29 ноября весь день могут наблюдаться перемены настроения. Если не справиться с ними еще утром, то есть риск, что ваша нервозность охватит всех вокруг. В целом день нельзя назвать легким. Немедленного решения потребуют накопившиеся проблемы. Лучше отказаться от новых проектов и запастись терпением.
Тельцам 29 ноября стоит работать не только интенсивнее, но и внести в проекты креатив. Начальство знает, что вы способны на большее, поэтому выложитесь по максимуму. В семейных отношениях вероятна ссора, причиной может стать чей-то эгоизм.
Представителей знака Близнецы 29 ноября ждет тяжелый день. Вы будете часто ссориться с окружающими, сами того не желая. Виной всему душевное равновесие, которое трудно сохранять. Ваше окружение может поменяться, уйдут люди, к которым вы утратили интерес. Выезд на природу, отдых принесет больше пользы, чем активный труд.
Ракам 29 ноября придется собрать все силы, чтобы справиться с влиянием негативных тенденций. Люди, которым вы поможете в этот день, позже вас щедро отблагодарят. Будьте осторожны, есть вероятность, что допущенная ошибка в документах может привести к серьезным проблемам.
У Львов 29 ноября отличный период для плодотворной работы, можно будет разобраться с текущими вопросами. В течение дня могут произойти приятные знакомства. Мероприятия на вечер не планируйте, лучше проведите время в спокойной обстановке. В личной жизни намечаются разногласия с любимым человеком.
Девы 29 ноября смогут найти выход даже из самой критической ситуации. Для решения возможных вопросов даже не понадобится помощь друзей. У Дев намечается крупная прибыль, но не надо все тратить, лучше отложите на личный счет. Обратите внимание на здоровье, вечером вы можете почувствовать слабость.
У Весов 29 ноября не лучший день для выяснения отношений, обсуждения деликатных тем. Гороскоп прогнозирует вам волнение, нервозность и раздражительность в течение дня по отношению к себе и другим. Вторая половина дня подходит для прогулок и небольших поездок.
Семейные отношения Скорпионов 29 ноября начнут налаживаться, недавняя ссора будет благополучно забыта. Однако остерегайтесь этого затишья, вдруг это затишье перед бурей. Ваши планы на работе могут реализоваться не сразу. Будьте готовы к проблемам и осторожны с теми, кто помогает.
Стрельцов 29 ноября ждет плодотворный день. Ваш энтузиазм позволяет браться за сложные дела, которыми не стали бы заниматься другие. Ваши старания не пройдут незамеченными. Возможно, вскоре вы получите интересное предложение. День хорошо подходит для планирования.
Козероги 29 ноября не отличаются бодрым и веселым настроем духа. Не стоит опускать руки в рабочей сфере, вы со всем справитесь, ведь вы много и упорно работаете. В течение дня Гороскоп обещает получение приятных новостей. Там, где дело касается денег, вы принимаете верные решения, не допуская малейшего промаха.
Водолеям 29 ноября стоит поумерить пыл, не торопитесь с осуществлением планов. Лучше дождитесь благоприятного периода и не отказывайтесь от поддержки близких. Могут оказаться полезными советы старых знакомых, которые хорошо знают ваши слабые и сильные стороны. Делами, связанными с финансами, заниматься не стоит.
Амбициозные и целеустремленные Рыбы 29 ноября могут ожидать повышения на работе. Будьте внимательны с окружением, некоторые будут льстить вам только для того, чтобы получить выгоду. Общие дела и интересы могут послужить началу новых романтических отношений. Полагайтесь на интуицию, она вас не подведет.
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