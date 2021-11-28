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Грузинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире в Абу-Даби
Грузинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире в Абу-Даби
На турнире "Большого шлема" в Абу-Даби Шавдатуашвили был единственным представителем Грузии 28.11.2021, Sputnik Грузия
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лаша шавдатуашвили
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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили завоевал бронзовую медаль на заключительном турнире из серии "Большой шлем" в Абу-Даби (ОАЭ).В поединке за третье место в категории до 73 кг Шавдатуашвили благодаря вазари победил Мартина Хойака из Словении.Для 29-летнего Шавдатуашвили эта медаль стала четвертой в сезоне. На "Большом шлеме" в Тбилиси он также завоевал бронзу, стал победителем чемпионата мира, а на Олимпиаде в Токио занял второе место.Стоит отметить, что на турнире в Абу-Даби Шавдатуашвили был единственным представителем Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20211127/sbornaya-gruzii-stala-pobeditelem-komandnogo-chempionata-evropy-262417053.html
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спорт, новости, грузия, лаша шавдатуашвили

Грузинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире в Абу-Даби

17:31 28.11.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZЛаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио
Лаша Шавдатуашвили на Олимпиаде в Токио - Sputnik Грузия, 1920, 28.11.2021
© REUTERS / SERGIO PEREZ
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На турнире "Большого шлема" в Абу-Даби Шавдатуашвили был единственным представителем Грузии
ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили завоевал бронзовую медаль на заключительном турнире из серии "Большой шлем" в Абу-Даби (ОАЭ).
В поединке за третье место в категории до 73 кг Шавдатуашвили благодаря вазари победил Мартина Хойака из Словении.
Сборная Грузии по дзюдо - Sputnik Грузия, 1920, 27.11.2021
Сборная Грузии по дзюдо стала победителем командного чемпионата Европы
Вчера, 20:18
Для 29-летнего Шавдатуашвили эта медаль стала четвертой в сезоне. На "Большом шлеме" в Тбилиси он также завоевал бронзу, стал победителем чемпионата мира, а на Олимпиаде в Токио занял второе место.
Стоит отметить, что на турнире в Абу-Даби Шавдатуашвили был единственным представителем Грузии.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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