https://sputnik-georgia.ru/20211128/gruzinskiy-dzyudoist-zavoeval-bronzovuyu-medal-na-turnire-v-abu-dabi-262425706.html

Грузинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире в Абу-Даби

Грузинский дзюдоист завоевал бронзовую медаль на турнире в Абу-Даби

На турнире "Большого шлема" в Абу-Даби Шавдатуашвили был единственным представителем Грузии 28.11.2021, Sputnik Грузия

2021-11-28T17:31+0400

2021-11-28T17:31+0400

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лаша шавдатуашвили

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ТБИЛИСИ, 28 ноя – Sputnik. Грузинский дзюдоист Лаша Шавдатуашвили завоевал бронзовую медаль на заключительном турнире из серии "Большой шлем" в Абу-Даби (ОАЭ).В поединке за третье место в категории до 73 кг Шавдатуашвили благодаря вазари победил Мартина Хойака из Словении.Для 29-летнего Шавдатуашвили эта медаль стала четвертой в сезоне. На "Большом шлеме" в Тбилиси он также завоевал бронзу, стал победителем чемпионата мира, а на Олимпиаде в Токио занял второе место.Стоит отметить, что на турнире в Абу-Даби Шавдатуашвили был единственным представителем Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20211127/sbornaya-gruzii-stala-pobeditelem-komandnogo-chempionata-evropy-262417053.html

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спорт, новости, грузия, лаша шавдатуашвили